Vlci ukončili rok prehrou

Kamzíci vyhrali aj štvrtý vzájomný zápas v tejto sezóne.

30. dec 2018 o 19:33 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Poprad 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Góly: 43. Beránek (Dubeň), 47. Podešva (Beránek, Barta) - 12. Ťavoda (Bondra D.), 35. Takáč (Zagrapan, Abdul), 56. Takáč (Zagrapan, Abdul). Rozhodovali Müllner, Soós – Durmis, Soltész, 708 divákov. Vylúčení: 2:4.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Hudec M., Piegl, Žilin, Dubeň, Mendrej, Surán – Hvila, Jenčík, Huna Ru. – Síkela, Rehák, Milý – Barta, Podešva, Beránek – Gálik, Hrazdíra, Valášek D.

POPRAD: Nechvátal – Petran, Ťavoda, Karalahti, Erving, Fabian, Brincko, Česánek – Bondra D., Mlynarovič, Svitana P. – Abdul, Zagrapan, Takáč – Belluš, Paukovček L., Lichanec – Koyš, Heizer, Svitana R.

Vlci na zápas proti Popradu nastúpili v zostave s trojicou juniorov, keď zranených hráčov nahradili Valášek, Gálik a Surán. Už v druhej minúte zápasu fauloval ruský obranca Žilin a hostia hrali presilovku. Gól na hokejke mal Erving, no z dobrej šance bránu minul. Následne hrali domáci dve presilovky, avšak tie ostali nevyužité. V polovici prvej časti a strieľal z pravej strany Barta len do lapačky Nechvátala. O minútu však udreli hostia, keď Bondrovu prihrávku usmernil za Mikoláša nikým nekrytý Ťavoda. V závere prvého dejstva najskôr Mikoláš vychytal v tutovke René Svitanu a na druhej strane podržal svoj tím Nechvátal po strele Bartu.

Druhú tretinu začali Žilinčania presilovou hrou, ktorú však zverenci Stanislava Škorvánka nevyužili. Navýšiť vedenie Popradčanov mohol Paukovček, ale Mikoláš rýchlym zákrokom jeho strelu zneškodnil. Kamzíci predsa udreli aj po druhýkrát v zápase, keď sa pekne prekľučkoval útočným pásmom Samuel Takáč a aj s kúskom šťastia navýšil vedenie hostí. Záverečné štyri minúty druhej tretiny patrili domácim, ale tí sa presadiť nedokázali, keď Bartove bekhendové zakončenie skončilo na pravej tyčke popradskej brány.

Vlkom vyšiel vstup do tretej časti hry ideálne, keď sa po nahodení puku najlepšie zorientoval pred Nechvátalom Beránek a znížil na rozdiel jedného gólu. Popradčania v presilovke znova dostali puk za Mikoláša, no až po hvizde hlavného arbitra a ten tak neplatil. Žilina to využila a vyrovnala, keď opäť zatlačila hostí Beránkova formácia a Podešva strelou švihom po zmätku pred Nechvátalom vyrovnal – 2:2. Domáci hokejisti po vyrovnaní ožili a patrili im nasledujúce minúty. Štyri minúty a jednu sekundu pred koncom domáci opäť vyviedli hrubú chybu, ktorú potrestal aj so šťastím Takáč, keď puk dostal do brány odrazom od Mendreja – 2:3. V závere domáci skúsili hru bez brankára, no gól sa im streliť nepodarilo. Z posledného zápasu v roku 2018 vyšli žilinskí hokejisti bodovo naprázdno.