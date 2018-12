Nové Zámky deklasovali Žilinu

Vlci na domácu výhru proti Miškovcu nenadviazali.

28. dec 2018 o 23:39 TASR, Tomáš Hládek

MHC Nové Zámky - MsHK Žilina 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Góly: 16. Štrauch (Kudla, Šimun), 24. Nejezchleb (Pospíšil), 40. Pospíšil (Fábry), 45. Štrauch (Hruška, Rogoň), 51. Ručkay H. (Dundáček), 53. Zbořil (Dundáček). Rozhodovali: Fridrich, Novák, D.Konc ml., Kacej, vylúčení: 4:6, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 3:0

NOVÉ ZÁMKY: Košarišťan - Andersons, Kudla, Dundáček, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, Hain, Hatala - Rogoň, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Bajtek, Šimun, Nejezchleb - Henderson, Fábry, Pospíšil

MSHK ŽILINA: Mikoláš (45. Fučík) - M. Hudec, Kučný, Žilin, Piegl, Bagin, Dubeň, Mendrej - Ru. Huna, Húževka, Jenčík - Milý, Surovka, Hvila - Beránek, Podešva, Barta - Hrazdíra, D. Rehák, Síkela - Valášek

Už po necelých troch minútach dostali domáci možnosť hrať v početnej výhode, ale okrem Śtrauchovej strely výraznejšie Mikoláša neohrozili. Úvodných desať minút veľa vzruchu neprinieslo. Hruškova strela z ľavého kruhu v 11. minúte bola čitateľná a až v 13. minúte mierne pohrozila Húževkova formácia. Otvoriť skóre mohol po Ručkayovej prihrávke Zbořil, ale zblízka poslal puk len do žilinského brankára. Domácim sa nakoniec podarilo udrieť ešte v úvodnej časti, keď v presilovke mieril z ľavého kruhu presne držiteľ Zlatej prilby za mesiac november - Andreas Štrauch. Na druhej strane neuspel presilovkovým pokusom spomedzi kruhov Beránek.

Aj v úvode druhého dejstva dostali domáci vďaka Baginovmu faulu šancu uspieť v presilovke, čo sa im aj po 30 sekundách podarilo. Nejezchleb s Pospíšilom vyšachovali hosťujúcu obranu a prvý menovaný poslal bez problémov puk do odkrytej Mikolášovej brány. Tretí gól Novozámčanov mohli pridať Ručkay i Zbořil, ale žilinský brankár obe situácie ustál. Znížiť mohol v brejku Jenčík, ale Košarišťan si jeho zakončenie postrážil. Gólovo však zapršalo na druhej strane – Fábryho spolupráca s Pospíšilom skončila presným švihom druhého menovaného a domáci tak viedli po dvoch tretinách 3:0.

Po necelých piatich minútach v tretej tretine sa menil stav stretnutia znova a opäť v prospech domácich. Štrauch prijal dobrú prihrávku spoza brány od Hrušku a s prehľadom zasunul puk za chrbát žilinského gólmana. Domáci pridali aj piaty gól, keď sa k zblokovanej Dundáčkovej prihrávke dostal Ručkay a pohotovo prekonal Fučíka, ktorý v tretej tretine vystriedal Mikoláša. To však nebolo všetko - na 6:0 upravil na dvakrát kapitán domácich Zbořil.

Milan Jančuška (N. ZÁMKY): "S prvou tretinou som nebol spokojný, chýbal väčší pohyb, väčšia agresivita a väčší chtíč. Som rád, že sme to potom v druhej a tretej tretine rozbalili. Tretím gólom sme súpera zlomili, následne sme si vypracovali množstvo šancí a zaslúžene sme vyhrali. Keďže je to posledný zápas na domácom ľade v tomto roku, chcel by som poďakovať našim fanúšikom a fanklubu. Sú perfektní a prajem im všetko najlepšie v Novom roku."

Stanislav Škorvánek (ŽILINA): "Do Nových Zámkov sme prišli s úmyslom pokračovať vo výkonoch, ktoré sme podávali v posledných zápasoch. Ešte v prvej tretine sme ako-tak dokázali so súperom korčuľovať a dodržiavať veci, na ktorých sme sa dohodli. Potom sme sa už v oslabeniach, aj pri hre 5 na 5 dostávali pod čoraz väčší tlak. Domáci boli všade o krok vpredu a my sme na ten pohyb nedokázali reagovať. V priebehu zápasu sa nám zranili dvaja hráči, ktorí odstúpili. Aj keď sme sa dostali do šancí, tak Košarišťan všetko pochytal. Ťažko sa mi to hodnotí, domáci zaslúžene vyhrali a gratulujem im."