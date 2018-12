Navštívte výstavu Betlehemy, ako ich nepoznáme

Vyše 400 vystavených betlehemov v Kysuckom múzeu v Čadci môžete vidieť do 31. januára.

27. dec 2018 o 12:04 Alexandra Janigová

Viete, že betlehem ako vianočný symbol, zobrazujúci príbeh narodenia Ježiša Krista má starší pôvod ako vianočný stromček? Prvý ozdobený vianočný stromček sa objavil ako symbol Vianoc v Nemecku koncom 16. storočia. Až neskôr sa rozšíril z mestského prostredia do dedinských chalúp. Prvý betlehem – jasličky sú spomínané už v 13. storočí. Bol to živý betlehem a nápad na jeho vytvorenie skrsol v hlave Giovanniho Bernardoneho. Určite ho poznáte pod menom svätý František z Assisi.

Ten chcel obyčajným ľuďom, ktorí nevedeli čítať, priblížiť príbeh Ježišovho narodenia, a preto svätú vianočnú omšu slúžil v roku 1223 pri jaskyni v horskej oblasti Umbrie v Taliansku. Jaskyňa sa stala živým betlehemom. V jasličkách ležalo dieťatko, okolo neho stála Mária s Jozefom a atmosféru dotvárali živé zvieratá, ktoré si požičal od tunajších hospodárov. Všetci s úžasom sledovali omšu, ktorá bola stvárnená ako živý príbeh o Kristovom narodení a obyčajní ľudia tak okrem krásneho vianočného zážitku videli aj kúsok z tajomstva Kristovho narodenia. František dobre vedel, že chudobným ľuďom, ktorí nevedeli čítať, a predovšetkým malým deťom takto povie o narodení Ježiša Krista oveľa viac.

To, že táto omša mala úspech, znamenalo postupné rozšírenie drevených betlehemov v životnej veľkosti do kostolov a neskôr rozšírenie ich zmenšenín do domáceho prostredia.

Betlehemy („jasličky“), stvárnenie biblického narodenia Ježiša Krista, tradične spríjemnia vianočnú atmosféru v Kysuckom múzeu v Čadci. Výstava s názvom Betlehemy, ako ich nepoznáme prezentuje viac než 419 miniatúrnych betlehemov, 21 veľkých betlehemov a 15 obrazov, pochádzajúcich z autorskej tvorby Jozefa Práznovského. Pri znázornení malých betlehemov autor čerpal zo slovenských ľudových tradícií zobrazenia Svätej rodiny a narodenia Ježiša Krista, zároveň však tradičný betlehem ozvláštňuje o nové použité materiály. Miniatúrne figúrky vsádza do materiálov získaných z prírody, ako sú plody tekvice, vlašského či kokosového orecha, morské mušle, kôra stromov či vápenec. Vo figurálnych kompozíciách sa sústreďuje na kombinovanú techniku dreva a hliny, niekedy so spojením skla. Rád pritom spracováva aj netradičný prírodný materiál, ako sú rybie kosti, šupiny či lesné plody. Autor vytvoril niekoľko stoviek miniatúr betlehemov, s ktorými získal množstvo ocenení. V roku 2009 úspešne prezentoval svoju tvorbu na celosvetovej výstave betlehemov v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Jozef Práznovský žije a tvorí v Žiline. Výstava „Betlehemy, ako ich nepoznáme“ je doplnená predajom vianočných dekorácií a návštevníci si ju môžu pozrieť vo výstavných priestoroch v Kysuckom múzeu v Čadci do konca mesiaca január 2019.