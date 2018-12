Štefanský zápas priniesol osem gólov

V piatok sa Žilinčania predstavia na ľade Nových Zámkov.

26. dec 2018 o 19:31 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – DVTK Miškovec 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Góly: 8. Žilin (Barta, Dubeň), 11. Balej (Piegl, Hvila), 14. Síkela (Žilin, Piegl), 31. Barta (Podešva, Beránek), 59. Huna Ru. (Húževka, Jenčík) - 19. Kiss (Göz, Ritó), 24. Loiseau (Magosi, Crawford), 58. Kulmala (Vas). Rozhodovali Müllner, Adamec – Gegáň, Rojík, 884 divákov. Vylúčení: 3:1.

MSHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Hudec M., Piegl, Žilin, Dubeň, Bagin, Mendrej – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Balej, Podešva, Barta – Hvila, Surovka, Beránek – Síkela, Rehák D., Milý – Hrazdíra.

DVTK MIŠKOVEC: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Slovák T., Göz, Milam J., Láda – Pance, Vas, Kulmala – Harrison, Loiseau, Magosi – Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Ritó, Hajós, Vojtkó

Prečítajte si tiež: Sezónu odštartuje u protinožcov, v Argentíne si chce precvičiť nohy

Duel proti Miškovcu otvorila veľká šanca prvej žilinskej formácie. Rudolf Huna sa presadil po pravej strane, odkiaľ prenikol pred brankára, no Húževka a Jenčík z dorážok neuspeli. V siedmej minúte dobre napádal Jenčík, ktorý puk nahral Pieglovi, ale ten strelu namieril len do brankára Miškovca. Po ôsmich minútach zaskočil strelou z ľavého kruhu Adorjána Žilin a Žilina viedla 1:0. O dve minúty sa protismernou kľučkou uvoľnil Hvila, ktorého strela skončila po dorážke Piegla za bránou. Český obranca odtiaľ našiel osamoteného Baleja a ten navýšil vedenie vlkov. Následne hrali vlci presilovku. Strely Beránka a Bagina sa gólom neskončili, no na dorážku Síkelu bol už gólman maďarského celku prikrátky – 3:0. Hosťom sa podarilo znížiť v závere tretiny, keď si nikto z domácich obrancov nepostrážil Kissa a ten znížil na rozdiel dvoch gólov. Jasne lepší Žilinčania šli zaslúžene do šatne s dvojgólovým vedením.

Po zmene strán hral Miškovec presilovku, keď na trestnú lavicu putoval Beránek. Hosťom sa početnú výhodu podarilo využiť, keď na teč Loiseaua bol Mikoláš prikrátky – 3:2. Po znížení navyše fauloval Bagin a Miškovec mal ideálnu možnosť na vyrovnanie stavu. Hanlonovcom však presilovka nevyšla. Po polovici zápasu strieľal po sťahovačke Barta a Adorján sa musel červenať, keď mu puk prepadol až do brány – 4:2. Hneď na to mohol znížiť po peknej kombinačnej akcii Láda, ale Mikoláš predviedol výborný zákrok ľavým betónom. V záverečných piatich minútach druhej tretiny hostia poriadne zatlačili Žilinčanov v ich pásme, ale Mikoláš svoj tím podržal. V 38. minúte sa ocitol po poriadnej hrúbke v rozohrávke Žiliny sám pred Mikolášom Somogyi, ale žilinský brankár vytiahol bravúrny zákrok. To nebolo zo strany Mikoláša v druhej tretine všetko, keď sa bleskovo presunul pravým betónom a zmaril tak zakončenie Panceho po prečíslení dvoch na jedného. Vďaka žilinskému brankárovi vlci aj po druhej časti viedli o dva góly.

V úvode tretieho dejstva strieľal po peknej kolmici Jenčík, ale Adorján sa zaskočil nenechal. Po piatich minútach sa ocitol v tutovke Kulmala, no bránu netrafil. V tretej časti hry naskakoval do hry aj Hrazdíra, ktorý nahradil v druhej formácii Baleja. Mikoláš aj v tretej tretine predvádzal excelentné zákroky. Najskôr zmaril zakončenie Vasa a následne aj nebezpečnú strelu, ktorú na žilinskú bránu vyslal Loiseau. Definitívu výsledku mohol dať Beránek, ale v nájazde blafákom Adorjána neprekonal. Následne sa rútil na Mikoláša Harrison, no Mikoláš opäť predviedol výborný zákrok. Štyri minúty pred koncom pohrozila prvá žilinská päťka, avšak pri zakončeniach Hunu a Jenčíka sa predviedol Adorján. Dve a pol minúty pred koncom vylúčili rozhodcovia veľmi prísne Kučného a Miškovec dostal šancu zdramatizovať duel. Po ľavej strane v presilovke prenikol Rasmus Kulmala a ten nekompromisne zavesil o tyč Mikolášovej brány – 4:3. Po znížení sa dostal do brejku Húževka s Hunom a táto dvojica síce kostrbato, ale dotlačila puk do Adorjánovej svätyne – 5:3. Výsledok ešte mohol prikrášliť gólom do prázdnej brány Lukáš Hvila, no jeho pokus skončil na bočnej konštrukcii. Štefanský zápas tak priniesol osem gólov a víťazstvo Žiliny.