O Slovensku vedel iba to, že je v Európe. To stačilo, vraví bývalý hráč Žiliny

Futbalová kariéra bola iba úsekom cesty.

25. dec 2018 o 10:39 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Hovorí, že celý jeho život sa deje náhodou. Prelomové udalosti vo svojom živote pripisuje Prince Ofori osudu, Bohu.

Futbalista pochádzajúci z Ghany, bývalý hráč MŠK Žilina, považuje terajšie obdobie, ktoré prežíva mimo profesionálnych futbalových trávnikov, za najlepšie vo svojom živote.

Európa? Idem

Do Žiliny prišiel v roku 2006. Zásluhu na tom mal najmä vtedajší marketingový manažér MŠK Michal Holeščák, ktorý sa spoločne s trénerom Pavlom Vrbom vybral do afrického Beninu hľadať mladé talenty.

„Ako dorastenec som prišiel do klubu Liberty Professionals. Nemal som však šancu hrať, pôsobili tam slávni hráči, reprezentanti. Poslali ma teda na hosťovanie do Beninu,“ spomína si dnes tridsaťročný Prince Ofori.

Okrem neho si zástupcovia žilinského klubu vyhliadli aj osemnásťročného Salomona Wisdoma a o dva roky mladšieho Babatounde Bella.

„O Slovensku sme veľa nevedeli. Len to, že je niekde v Európe. To nám však stačilo,“ hovorí bývalý prvoligový stopér, ktorý vraj o odchode dvakrát nepremýšľal. Väčšiu dilemu však mala jeho mama: „Tá nebola veľmi nadšená, že by som mal odísť. Presvedčil ju však môj manažér. Vysvetľoval jej, že každý africký futbalista o tom sníva. Že iní platia veľké peniaze, aby sa dostali do Európy a ja mám možnosť dostať sa tam zadarmo. Sľúbil jej, že všetko bude okej.“

Ocot namiesto oleja

Mladíci v júni pricestovali do Žiliny. Obraz vysnívanej Európy sa však stretol s realitou, ktorá nebola ideálna. Väčšina ľudí nevedela po anglicky, africkí futbalisti často narážali na jazykovú bariéru.

Dnes na to Prince Ofori spomína s úsmevom. Napríklad na situáciu, keď namiesto oleja kúpil v obchode ocot: „Boli sme hladní, chceli sme si uvariť ryžu s omáčkou. Vybral som sa do obchodu, nevedel som však, ako sa po slovensky povie olej. Fľaše boli podobné, kúpil som teda ocot. Až keď sme začali variť, zistil som, že som kúpil zle. V ten večer sme išli spať hladní.“

Podobné to bolo aj v šatni. Angličtinu ovládali len niektorí hráči a s nováčikmi sa snažili komunikovať. Rovnako pomáhali s pokynmi trénera. „Pamätám si, že keď nám chcel tréner niečo vysvetliť, prekladal nám Tomáš Hubočan so svojou lámanou angličtinou,“ približuje Prince Ofori s úsmevom.

Afričanov zaskočil monotónny život profesionálnych futbalistov. Čas na jedlo a tréningové jednotky striedali hodiny strávené hraním na playstation. Kultúrny šok dostali po prvom spoločnom tréningu: „Keď sa doma idem po tréningu osprchovať, mám okolo bedier uterák. Snažíme sa mať aspoň trošku súkromie. Tu však všetci bez problémov chodili nahí. Prvý týždeň sme sa v kabíne ani neosprchovali. Videli sme, ako to tu funguje a povedali sme si, že toto nie. Ale potom nám tréneri povedali, že po tréningu sa musíme hneď osprchovať a rehabilitovať, ísť do sauny. Časom som si však zvykol a teraz už s tým nemám problém. Niektoré veci som prijal a neprekážajú mi.“

Najradšej spomína na Vrbu

Z futbalového hľadiska zažil Prince Ofori v Žiline jedno z najkrajších období. Klub v rozpätí šiestich rokov získal tri majstrovské tituly, jeho dres obliekali hráči ako Benjamín Vomáčka, Zdeno Štrba, Mário Pečalka či Martin Dúbravka. Posila z horúceho kontinentu preto ani nemala ťažké srdce, keď sa jej niekedy ušlo miesto len na striedačke.

„Skoro všetci, s ktorými som vtedy hrával, sa ocitli v reprezentácii. Vtedy to bola iná úroveň. Vedel som, že hoci sedím na lavičke, nie je to preto, že som slabý. Ale preto, že tí, čo hrajú, sú naozaj kvalitní,“ približuje.

Rád spomína aj na českého kormidelníka Pavla Vrbu: „Podľa mňa je to najlepší tréner, aký kedy v Žiline bol. A nehovorím to preto, že ma sem priviedol. Bolo tu veľa trénerov, Guľa bol super, Hapal mal takisto svoje. Ale Vrba je iný. Dal mi dôveru, uveril som, že som futbalista. Že to dokážem robiť. Potom však prišli zranenia a stratil som všetko.“

Piatoligista s futbalovou radosťou

V roku 2014 Prince Ofori skončil s profesionálnym futbalom. Po prvoligovej Žiline skúšal druhú českú ligu, v jednom zo zápasov za Karvinú si však roztrhol achilovku. Neskôr hral aj štvrtú ligu za Strážu.

Koncu profesionálnej kariéry predchádzala séria zranení. Sotva sa vystrábil z jedného, prišlo ďalšie.