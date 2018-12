Vo februári budú reprezenovať Slovensko na majstrovstvách Európy

Obe Žilinčanky sa predstavia v športovom zápase kumite.

24. dec 2018

ŽILINA. Vynikajúca vianočná správa prišla zo Slovenského zväzu karate, ktorý zverejnil nomináciu na februárové majstrovstvá Európy dorastencov, juniorov a U21. Tie sa budú konať 8. - 10. februára v dánskom Aalborgu.

Pre Žilinu je potešujúci predovšetkým fakt, že klub AC UNIZA bude mať po prvýkrát na šampionáte až dvojnásobné zastúpenie. Na ME budú Slovensko v kategórii U21 reprezentovať Sarah Hrnková a Hana Kuklová. Obe sa predstavia v športovom zápase kumite žien do 21 rokov. Sarah bude štartovať v kategórii do 61 kg a Hanča v kategórii do 55 kg.

Dievčatám patrí gratulácia k výkonom v jesennej, nominačnej, časti sezóny, vďaka ktorým svoje miestenky získali a smerom k ME prajeme úspešnú prípravu a veľa športového šťastia.