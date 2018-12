Záchranári radia: Nedajte si pokaziť sviatky

Tréner záchranárov radí ako sa vyhnúť častým komplikáciám.

24. dec 2018 o 10:01 Alexandra Janigová

ŽILINA. Vianočné sviatky sa začali a záchranári si pre vás pripravili „Manuál prvej pomoci“. Viete, čo robiť pri najčastejších zdravotných komplikáciách či úrazoch? Ušetríte si tak zbytočné starosti, či návštevu lekára.

Rybia kosť v krku

Ak sa vám zapichne kosť v krku, pomôže tuhšia strava – najmä suchý chlieb alebo varený zemiak, ktorý ju obalí a kosť sa odplaví do žalúdka. "Tam si s ňou poradia žalúdočné kyseliny. Horšie je, keď nejaký predmet uviazne v dýchacích cestách a spôsobí ich nepriechodnosť – človek sa začne dusiť. Vtedy je potrebné vykonať Gordonov manéver (päť úderov medzi lopatky) alebo Heimlichov hmat (oboma rukami oblapíme človeka zozadu, rukami zovretými do pästí silno päťkrát zatlačíme do brucha smerom nahor)," radí Miroslav Nagy, hlavný tréner záchranárov Falck Academy.

Pri tomto úkone využijeme zostatkový objem vzduchu v pľúcach na to, aby sme predmet upchávajúci dýchacie cesty dostali von. Súčasne privolajte záchrannú službu a riaďte sa ich pokynmi. Ak by človek prestal javiť známky života, je potrebné začať s oživovaním.

Podráždený žalúdok

K vianočnému stolu patrí aj hojnosť jedla, či jeho neobvyklé kombinácie. Ak to preženiete, výsledkom je pocit plnosti brucha, nevoľnosť, bolesť žalúdka, napínanie na zvracanie alebo zvracanie. "Vtedy je potrebné okamžite nasadiť diétu, ideálne nesladený čierny čaj a staršie pečivo. V ďalších dňoch vynechajte dráždivé, vyprážané jedlá. Vyhýbajte sa aj orechom, surovej zelenine, ovociu a alkoholu," hovorí Miroslav Nagy.

Otrava alkoholom

Otrave alkoholom najlepšie predídete prevenciou. Teda nepiť, alebo piť s mierou. Treba pamätať na to, že ťažká, jednorazová intoxikácia alkoholom môže skončiť až smrťou. Ak postihnutý javí ťažké známky opitosti, je spavý a neudrží koncentráciu, uložte ho na bok, aby sa nezadusil zvratkami. Ak sa nepreberá a má problémy s dýchaním, privolajte odbornú zdravotnícku pomoc. Z ľahšej formy otravy alkoholom vás dostane spánok, dostatok tekutín, striedavé sprchovanie studenou a vlažnou vodou, ako aj pohyb na čerstvom vzduchu.

Popáleniny

"Pri požiari je dôležité dostať zraneného do bezpečia. Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom. Pozor, odev, ktorý je prilepený na pokožke nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou aspoň 10 až 20 minút." Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu ...

Omrzliny

Stačí podceniť počasie pri zimných športoch a zabudnúť na rukavice a omrzliny sú na svete. Najčastejšie sa objavia na nechránených častiach tela ako prsty, nos či tvár. Postihnuté miesto spoznáte podľa toho, že je bledšie až voskové, je necitlivé a neskôr sa môže objaviť bodavá bolesť. Prvou pomocou je postupné zahrievanie, v žiadnom prípade nesmiete trieť postihnuté miesto snehom, ani nezahrievajte dychom, hrozí zhoršenie omrzlín. "Nefajčite, pretože a tým zužujú cievy a zhoršuje sa cirkulácia krvi. Pacienta zohrievajte vlastnými rukami, ak má napríklad omrznuté prsty na ruke, sám si ju môže dať pod pazuchu. Pomáha teplo aj vlažné obklady," približuje tréner. Prísť zo svahu a skočiť pod horúcu sprchu nie je podľa neho dobrý nápad. Ak sa objavia pľuzgiere, vyhľadajte lekára. Na podchladenie je človek náchylný aj vtedy, keď je hladný.

Podchladenie

Pri rýchlom – preborenie sa pod ľad či pád do studenej vody, hrozí smrť. Vtedy okamžite volajte tiesňovú linku 112 alebo 155. "Človeka po vytiahnutí na breh rýchlo zbavte mokrých šiat, prezlečte do suchého, podávajte teplé tekutiny a zohrievajte," hovorí o postupe Miroslav Nagy, hlavný tréner záchranárov. Pri postupnom podchladení, ktoré trvá hodiny, zohrievajte v pomalšom tempe, aby organizmus neutrpel šok. Pomôže teplý nápoj, čokoláda a ak to vyžaduje zdravotný stav, prevoz do nemocnice.

Preborenie ľadu

Vstupovať na voľnú ľadovú plochu je vždy nebezpečné. Zvlášť v období odmäku. "Hrozí, že sa preborí a človeka môže napríklad vodný prúd vtiahnuť pod ľad. Ak sa nedostane včas von, následkom podchladenia sa mu môže veľmi rýchlo zastaviť krvný obeh a utopí sa. Pri záchrane neriskujte." Myslite na vlastnú bezpečnosť, aby ste tiež neskončili pod ľadom. Okamžite preto volajte číslo 112 alebo 150.

Ak nedýcha

"Pri dospelom najprv volajte pomoc na číslo 155 alebo 112, pri deťoch najprv konajte. Myslite na spriechodnenie dýchacích ciest – hlavu mierne zakloňte alebo predsuňte sánku. Začnite s oživovaním. Rozopnite vetrovku, nájdite stred hrudníka a začnite so stláčaním, do hĺbky viac ako 5 centimetrov, nie viac ako 6 centimetrov (cca 1/3 hrudníka)." Po 30 stlačeniach dvakrát vdýchnite vzduch do jeho úst. Opakujte dovtedy, kým nepríde pomoc alebo človek nezačne dýchať. Ak zraneného nepoznáte, nemusíte dýchať z úst do úst, stačí stláčať hrudník. Pri deťoch je postup rovnaký, akurát začíname s piatimi úvodnými vdychmi.