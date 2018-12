Žilinské futsalové tímy bodovali naplno

Makroteam ukončil remízovú sériu, MŠK vyhralo druhýkrát v sezóne.

24. dec 2018 o 9:12 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys Bratislava 4:3 (2:2)

Góly: 4. Wellington Torres, 11. Baláž, 29. André Luiz, 31. Krištofík – 7. Štrbák, 18. (vl.) Škulec, 33. Zdráhal. Rozhodovali Matula a Belavý, 150 divákov. ŽK: Zdráhal, Matejov, Mikulišin (WILD BOYS).

MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Andre Luiz, Lucian Ferreira, Zaťura, Papajčík.

Súboj o tretie miesto v tabuľke začala šanca Hudeka, ktorú mladý brankár hostí vytesnil na roh. Následne pohrozili aj Bratislavčania, ale Mikulišinovu strelu asi z troch metrov výborný Kováč vyrazil na roh. Ten hosťom nevyšiel a z následného brejku napálil André Luiz loptu do brankára. Po štyroch minútach hry Makroteam nerozohral štandardku ideálne, no loptu jeden z hostí nepochopiteľne nahral rovno Wellingtonovi a ten už nemal problém streliť svoj 21. gól v prebiehajúcej sezóne. Domáci hráči sa z vedenia dlho netešili. V siedmej minúte nikto z domácich futsalistov nedostúpil k Štrbákovi, ktorému žilinskí futsalisti ponúkli luxusný priestor na zamierenie a Kováč bol bez šance – 1:1. O dve minúty Makroteam viedol, keď loptu potiahol cez stred Krištofík, nahral ju naľavo Balážovi a ten prízemnou strelou k bližšej žrdi prekonal Kušníra – 2:1. Štyri minúty pred koncom prvého polčasu unikol po pravej strane André Luiz, no jeho strela ľavačkou bránu minula. O 15 sekúnd zmaril tutovku Gagića výborným zákrokom Kováč. Kováč bol o 33 sekúnd však už prekonaný, keď Hudek tečoval strelu hostí do protipohybu žilinského brankára – 2:2.

Druhý polčas začala aktivita Hudeka, no jeho dve zakončenia gól nepriniesli. Hra v úvode druhého dejstva patrila prevažne hosťom, ale tí sa do väčšej šance nedostávali. V 29. minúte sa po peknej kombinácii dostal do tutovky Škulec, ale jeho pokus Kušnír aj s dávkou šťastia zachytil. V tej istej minúte našiel Zaťura z rohu voľného André Luiza a ten nekompromisnou delovkou o tyč prinavrátil vedenie Makroteamu. O dve minúty nahral Wellington Krištofíkovi a ten na druhýkrát pätičkou zvýšil na 4:2. Na domácich bol vidieť v tomto zápase väčší zápal do hry ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch. V 33. minúte bolo znížené na rozdiel jedného gólu, keď sa po peknej kombinačnej akcii presadil Zdráhal. Šesť minút pred koncom sa presadil typicky po ľavej strane cez hráčov Wild Boys Wellington, no namieril len do brankára. O tridsať sekúnd predviedol to isté na opačnej strane ihriska André Luiz, ale ľavačkou nezamieril presne. Minútu a dvadsať sekúnd pred koncom sa presadil cez domácu obranu Marušinec, ale v dobrej šanci namieril trestuhodne vysoko nad. Sedem sekúnd pred koncom ešte hostia rozohrávali štandardnú situáciu, ale tá už zmenu skóre nepriniesla. Makroteam Žilina tak po štyroch zápasoch bodoval naplno.

Dušan Dobšovič (ŠK Makroteam Žilina): „V poslednom zápase kalendárneho roka mohli diváci vidieť veľmi kvalitný zápas s dramatickým priebehom. K vysokej úrovni prispeli svojou hrou oba tímy. Hostia hrali aktívny pressing, často však zabúdali na zadné vrátka a tri naše samostatné nájazdy prekazili iba za cenu faulu. Presadili sme sa tak v prvom polčase len dvakrát. Druhý polčas mal rovnaký scenár, vyrovnaná hra, dobré zákroky brankárov. Záver patril hosťom, keďže pri našom dvojgólovom náskoku boli nútení hrať power-play. Ubránili sme dôležité víťazstvo a pretrhli trojzápasovú remízovú sériu. Sme spokojní konečne s výkonom i s výsledkom a môžeme si trochu od futsalu oddýchnuť. Pokračujeme v nasledujúcom roku turnajom v Bánovciach.“

Barabéri – MŠK Žilina futsal 1:2 (0:0)

Góly: 38. Šmahovský – 27. a 29. Gábor. Rozhodovali Bohun a Grom, 50 divákov. ŽK: Maglen, Gajdošík, Mazán, Kontšek – Ostrák, Gábor, Mičuda.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Dorčík) – Ostrák, Gábor, Moravec, Ševčík, Ďuratný, Koleno, Mičuda, Greguš, Gavrilov.

Pre Barabérov mal zápas proti futsalistom MŠK prívlastok existenčný, keď pred týmto zápasom strácali na Žilinčanov šesť bodov. Hostia si naopak chceli víťazstvom nad posledným celkom tabuľky zabezpečiť lepšiu pozíciu do play-off. V samotnom zápase si päťdesiat divákov muselo počkať na prvý gól v zápase až do druhého polčasu, keď v 27. minúte poslal Žilinčanov do vedenia Kristián Gábor. O dve minúty bol náskok hostí dvojgólový, keď sa presadil opäť Kristián Gábor. Domácim sa podarilo už len znížiť dve minúty pred koncom. Futsalisti MŠK Žilina sa tak z víťazstva radujú po ôsmich zápasoch.

Marián Ondrúšek (MŠK Žilina futsal): „Z výsledku sa tešíme. V zápase sme však nepremenili vyložené šance, ktoré nás mohli stáť víťazstvo. Paradoxne, góly, ktoré sme dali neboli z vyložených šancí, ale po chybách súpera. Domáci boli nebezpeční, hrozili z protiútokov a štandardných situácii. Pri troche ich šťastia mohol konečný výsledok vyzerať inač. My sme však spokojní s troma bodmi, no predvedená hra nebola podľa našich predstáv.“

Ostatné výsledky: FT Levice – Lučenec 2:4, Banská Bystrica – Bíli Andeli 7:5, Pinerola mala voľno.

1. Lučenec 12 11 0 1 85:26 33

2. Pinerola 11 10 0 1 68:20 30

3. Makroteam 12 6 4 2 62:48 22

4. Wild Boys 11 6 1 4 39:25 19

5. B. Bystica 12 4 2 6 57:71 14

6. MŠK Žilina 12 2 4 6 36:58 10

7. Bíli Andeli 12 3 1 8 35:58 10

8. Levice 11 3 1 7 23:49 10

9. Barabéri 11 0 1 10 19:69 1