Hokejisti dôležitý súboj v Detve nezvládli

Vlci strácajú na predposledné miesto šesť bodov.

23. dec 2018 o 20:19 Tomáš Hládek

HC Detva – MsHK Žilina 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Góly: 5. Žilka (Hraško, Sládok), 32. Hodgson (Chovan Martin, Gašpar), 33. Murček (Sčurko, Puliš), 48. Murček (Betker) – 23. Húževka (Huna Ru., Síkela), 27. Huna Ru. (Húževka, Piegl), 39. Beránek (Hvila). Rozhodovali Lokšík, Babic – Krajčík, Pálkövi, 503 divákov. Vylúčení: 4:7.

DETVA: Zalivin – Chovan Martin, Betker, Sládok, Hraško, Fekiač F., Šimon, Gachulinec – Ščurko, Murček, Puliš – Ďaloga Martin, Fekiač V., Žilka – Chovan Matúš, Gašpar, Hodgson – Surový M., Valent P., Tibenský.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Hudec M., Piegl, Žilin, Dubeň, Bagin, Mendrej – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Balej, Podešva, Barta – Hvila, Surovka, Beránek – Síkela, Rehák D., Milý – Hrazdíra.

Žilinčania pricestovali do Detvy s cieľom poraziť tabuľkového suseda a dotiahnuť sa tak na predposledný tím tabuľky na rozdiel jedného bodu. Do vedenia však išla Detva, keď strelu Hraška Mikoláš vyrazil a z následnej dorážky už Žilka nemal problém poslať Detvu do vedenia v zápase. V závere tretiny hrali hostia prvú presilovku v zápase, no v tej sa im vyrovnať skóre stretnutia nepodarilo.

Do druhej tretiny vstúpila aktívnejšie Žiliny, ale tri strely Žilina gólom neskončili. Vlci boli za svoju aktivitu odmenení, keď sa pred bránu natlačil Síkela a Húževka dorazil puk za chrbát Zalivina. V 27. minúte získal puk v strednom pásme Rudolf Huna, nakorčuľoval si po ľavej strane do útočného pásme a strelou z uhla zaskočil Zalivina – 1:2. Žilinčania mohli navýšiť svoje vedenie v oslabení, ale Peter Húževka prečíslenie nezakončil presnou strelou. Ďalšiu presilovku už domáci využili, keď sa uvoľnil Hodgson a Mikolášovi strelou švihom nedal šancu. O pár sekúnd Detva opäť viedla, keď po chybe na modrej čiare premenil prečíslenie Murček – 3:2. Minútu pred koncom druhej časti hry sa po peknej kľučke uvoľnil v strednom pásme Hvila, po prechode do pásma útočného nahral Beránkovi a ten strelou z prvej vyrovnal stav stretnutia na 3:3.

Tretiu tretinu začali hostia presilovou hrou, keď na trestnú lavicu putoval po skončení druhej časti hry Puliš. Hostia však v presilovej hre Zalivina príliš nezamestnali. V úvode tretej tretiny sa hra prelievala z jednej strany na druhú a obaja brankári boli v permanencii. Dvanásť minút pred koncom riadnej hracej doby zaskočil Mikoláša Murček strelou spoza obrancu a Detva opäť viedla – 4:3. Po inkasovanom góle hostia ožili, ale Zalivin svoj tím podržal. Štyri minúty pred koncom putoval na trestnú lavicu Martin Chovan a pre Žilinu to bola ideálna možnosť na vyrovnanie. Presilovka však hosťom nevyšla. Minútu a pol pred záverečným hvizdom odvolali Žilinčania brankára. V záverečnej minúte však putoval na trestnú lavicu Húževka, čo dalo bodku za snahou Žiliny o vyrovnanie. Vlci tak dôležitý duel nezvládli a z Detvy odchádzajú bez bodov.