Služba počas sviatkov je náročná, tvrdí sestra z úrazovej chirurgie

Počas vianočných sviatkov je veľa úrazov a ľudia sú aj citlivejší, tvrdí vedúca sestra žilinskej úrazovky.

23. dec 2018 o 9:59 Alexandra Janigová

ŽILINA. Vianoce sú pre každého človeka predovšetkým sviatkami rodiny, pokoja a pohody. Veď preto je aj zaužívané popriať si šťastné a veselé. Preto je veľmi ťažké tráviť vianočné obdobie v nemocnici – či už ako pacient, alebo pracovne. „Na našom oddelení je to vždy náročná služba. Vôbec nepociťujeme vianočné obdobie v zmysle menšej náročnosti práce alebo menšieho počtu pacientov. Práve naopak. Ľudia sú uponáhľaní, aby všetko stihli, aby bol Štedrý deň naozaj štedrý, aby bolo všetko upratané a nachystané a práve preto dochádza k veľkému počtu najrozmanitejších úrazov,“ povedala Silvia Haščíková, vedúca sestra úrazovej chirurgie žilinskej nemocnice.

V súčasnosti je tiež moderné tráviť dopoludnie Štedrého dňa na lyžovačke, kde takisto nebýva núdza o úrazy. „V tomto období je aj zvýšený počet pokusov o samovraždu. Navyše všetci pacienti sú oveľa citlivejší, lebo sú na Vianoce v nemocnici. Preto býva služba na Vianoce mimoriadne vyčerpávajúca.“

Počas 24. 12. majú návštevné hodiny po celý deň. Takisto, ak majú záujem – je im umožnené urobiť si „improvizovanú“ štedrovečernú večeru aj v nemocnici.

Samostatnou kapitolou sú ľudia, ktorí nikoho nemajú, bezdomovci alebo starí ľudia, ktorých rodina ponechala „odložených“ v nemocnici. V nemocnici je zostavený jedálny lístok pre hospitalizovaných pacientov s rešpektom voči tradíciám. To znamená, že majú klasickú kapustnicu, rybie filé a šalát, býva aj oplátka a med. Dokonca majú aj zákusok. Samozrejme, s ohľadom na diétne obmedzenia a celkový zdravotný stav. „Snažíme sa im jedlo pekne naservírovať, poprajeme im krásne Vianoce aj medový krížik na čelo urobíme. Ale to najdôležitejšie – rodinnú atmosféru v kruhu svojich najbližších im nahradiť nedokážeme,“ priblížila atmosféru. Personál takisto vníma vianočný čas a oveľa radšej by boli v kruhu svojich blízkych, ale všetci sú s touto stránkou nášho povolania zmierení. Z celodennej služby všetci utekajú k svojim rodinám za štedrovečerný stôl.

„V nočnej službe si zvykneme urobiť štedrú večeru zo všetkého, čo kto donesie. A často je tento náš stôl oveľa štedrejší než doma. Spoločne zjeme kapustnicu aj kapra a šalát, ochutnáme od každého vianočné zákusky.“ Najstarší člen službukonajúceho tímu má povinnosť urobiť podľa tradície nám ostatným medový krížik na čelo.