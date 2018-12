Kedy nakupujú darčeky novozvolení žilinskí poslanci?

Viacerí sa priznali, že nákupy si nechávajú na poslednú chvíľu.

22. dec 2018 o 14:44 Michal Filek

Oslovili sme novozvolených poslancov MZ v Žiline. Boli sme zvedaví na to, s akými cieľmi vstupujú do funkčného obdobia, ale zaujímalo nás aj to, či už majú nakúpené darčeky pre svojich blízkych. Prinášame vám odpovede tých, ktorí ich poslali.

Poslancov sme sa pýtali: 1. Aké budú Vaše priority, čomu sa budete venovať v tomto volebnom období? 2. Máte už nakúpené vianočné darčeky pre svojich blízkych, alebo si to nechávate na poslednú chvíľu?

Igor Habánik. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Igor Habánik

1. Taká jedna celkom zaujímavá a náročná priorita pre mňa, vo volebnom obvode č.2, je úprava bôrického parku (napr. aj výstavba záchodov) a priľahlých častí, napr. sfunkčnenie, viac sprístupnenie a revitalizácia lesoparku pre verejnosť. Toto keby sa podarilo počas tohto volebného obdobia, bol by som veľmi rád.

2. Drobné pozornosti, samozrejme, mám už kúpené pre dcéry a manželku, ale myslím si, že nie je dôležité, čo je pod stromčekom, ale kto je okolo neho. Preto sa teším, že tento rok budeme na Vianoce všetci spolu.

Róbert Kašša. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Róbert Kašša

1. Mojou dlhoročnou politickou prioritou i životnou filozofiou je šport, ktorý dlhodobo podporujem z postu poslanca zastupiteľstva ŽSK i ako sponzor a tréner. Som za koncepčnú podporu športu, zvlášť tzv. malých športov a budovanie, resp. revitalizáciu existujúcich športovísk tak, aby sme vytvorili možnosť športovať čo najširšej verejnosti. Samozrejme, ako poslanec MZ za Vlčince budem presadzovať požiadavky obyvateľov tohto najväčšieho žilinského sídliska a tiež predvolebné sľuby, ktoré sme im dali spolu s kolegami z OZ Iná Žilina.

2. Patrím medzi typy, ktoré svojim blízkym kupujú darčeky počas celého roka a pred Vianocami ich už iba pobalím. Samozrejme, že ešte nejaké drobnosti dokúpim alebo „zmajstrujem“ aj na poslednú chvíľu, ale bez akéhokoľvek predvianočného zhonu. Vianočný čas má byť o rodine, priateľoch a sviatočnej atmosfére, ktorú si každoročne užívam už od Mikuláša. Touto cestou želám pokojné vianočné sviatky všetkým Žilinčanom i ostatným čitateľom vašich novín.

Rastislav Johanes. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Rastislav Johanes

1. Chcem sa sústrediť na plnenie svojho volebného programu. Vo volebnom obvode č. 8 to bude veľmi ťažké. Sme traja poslanci na 8 prímestských častí s nakopenými problémami. Chýbajú základné prvky infraštruktúry...

2. Darčeky kupujem zásadne na poslednú chvíľu.

František Talapka. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

František Talapka

1. Mojou prioritou je zlepšenie parkovania na sídliskách. Bol by som rád, aby človek, keď príde autom domov, nemusel krúžiť po sídlisku 15 minút, ale našiel voľné parkovacie miesto hneď. Verím, že spolu s ostatnými kolegami poslancami a v spolupráci s občanmi nájdeme vhodné riešenie.

2. Darčeky ešte nakúpené nemám, teším sa, keď už budú zabalené :) Ale hlavne sa teším na radosť pri ich otváraní s mamou, sestrami a švagrom pri vianočnom stromčeku.

Ondrej Šoška. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Ondrej Šoška

1. Som športovec, preto sa budem venovať najmä tomu, k čomu mám najbližšie. Mojimi prioritami sú rozvoj športovej infraštruktúry, podpora žilinských športových klubov, mládeže, spravodlivé rozdelenie financií medzi všetky športy a oprava ihrísk na sídliskách.

2. Nechávam to každoročne na poslednú chvíľu.

Denis Cáder. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Denis Cáder

1. Počas kampane som strávil veľa času s ľuďmi z Bánovej, Závodia, Žilinskej Lehoty a veľa ďalšími Žilinčanmi v uliciach nášho mesta. Videl som a najmä počul, čo ľudí trápi. Mojou úlohou na nasledujúce funkčné obdobie bude presadzovať zodpovedné rozhodnutia pre Žilinu a jej mestské časti, tlačiť na programové priority, ktoré sme dali ľuďom pred voľbami. Chcem komunikovať problémy občanov na vedenie mesta a byť nápomocný pri hľadaní ich riešení. Medzi moje priority v tomto volebnom období patrí doprava – rekonštrukcia ciest a chodníkov, kvalitnejšie služby pre našich seniorov, podpora športu, nové priestory rekreácie a ihriská, dostupné miesta v škôlke a škole a mnohé ďalšie. Teším sa na službu ľuďom počas celého volebného obdobia.

2. Úprimne, darčeky ešte nakúpené nemám, nakoľko tento čas je uponáhľaný, pred koncom roka je potreba dokončiť veľa práce a projektov. Verím tomu, že si najbližšie dni po práci nájdem čas a energiu pre nákup, prípadne kreatívnu výrobu vianočných darčekov pre moju rodinu a najbližších.

Marek Richter. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Marek Richter

1. Medzi moje priority patrí predovšetkým zlepšenie komunikácie smerom k občanom mesta a tiež zjednodušenie a zefektívnenie vybavovania ich podnetov. Veľký dôraz budem klásť na otázku čistoty v meste a taktiež spôsob správy majetku mesta – nestačí len budovať, ale aj sa starať o to, čo už bolo za nemalé peniaze postavené. V mnohých veciach ma oslovil PlánZA, ktorý som si vo veľkej miere osvojil. Páči sa mi najmä snaha zapájať do riešení odborníkov, ktorí rozumejú problematike, a to navyše pri zohľadnení miestneho kontextu. Zároveň sa budem snažiť prispieť k tomu, aby sme prijímali rozhodnutia vždy na základe faktov a aby sa diskusie vždy viedli vo vecnej rovine. Je dôležité, aby sme tu boli pre ľudí celé štyri roky, a nielen krátko pred voľbami.

2. Nepatrím medzi tých, ktorí si nechajú nákup darčekov na poslednú chvíľu, ale neznamená to, že už mám všetko nakúpené. Je to u mňa tak 50 na 50.

Lukáš Milan. (zdroj: MILAN VELIKÝ)

Lukáš Milan

1. Hájim Hájik, takže mojou prioritou budú investičné akcie na tomto sídlisku – parkovacie miesta, budovanie, oprava a oplotenie ihrísk, ďalej zmysluplnejšie hliadkovanie mestskej polície. Ako poslanci z Hájika sme zadefinovali pre vedenie mesta 15 projektov, ktoré by sa mali dokončiť alebo začať. Celkovo z hľadiska mesta je pre mňa priorita efektívne využívanie peňazí pre obyvateľov a riešenie najvážnejších problémov bez handrkovania niečo za niečo. Klub Silná Žilina je na strane zdravého rozumu, a preto budeme podporovať každý rozumný návrh v prospech obyvateľov Žiliny.

2. To už teraz kupuje niekto darčeky? My s bratom mame dlhoročnú tradíciu, že si 23. decembra sadneme ráno na kávu. Podebatujeme o všetkom možnom a vymyslíme, čo komu z rodiny sa hodí. Potom za hodinu, dve obehneme obchody, kúpime úplne niečo iné, ako sme vymysleli a spokojní sa vrátime na ďalšiu kávu. Ponadávame na zimu a hordy ľudí v obchodoch a dáme si záväzok, že budúci rok už určite pôjdeme nakupovať v lete. A o rok znova.