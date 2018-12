Rodina víťaza veľkej súťaže s treskou sa dnes domov odviezla v červenej KIA Ceed

Ryba Žilina odmenila vyše 1480 z nich originálnymi treska ponožkami, 31 z nich doručila domov vianočné stromčeky a jednému vyžrebovanému sa postarala o bezstarostnú zápožičku v Žiline vyrobenej KIA Ceed na celý budúci rok.

21. dec 2018 o 22:51

Od 12. novembra do 12. decembra prebiehala predvianočná súťaž najväčšieho producenta tradičnej slovenskej tresky v majonéze. Počas tohto obdobia zaregistrovali Slováci do hry viac ako 30-tisíc viečok z tresky. Ryba Žilina odmenila vyše 1480 z nich originálnymi treska ponožkami, 31 z nich doručila domov vianočné stromčeky a jednému vyžrebovanému sa postarala o bezstarostnú zápožičku v Žiline vyrobenej KIA Ceed na celý budúci rok. Šťastný víťaz súťaže Juraj M. si dnes spolu so svojou rodinou prevzal kľúče od ich štvorkolesového vianočného darčeka.

Iniciatíva s názvom „Legendárne Vianoce“, ktorú realizoval z vlastných kapacít tím výrobcu Ryba Žilina, vyvolala skvelé ohlasy zákazníkov zo všetkých kútov Slovenska. „To, že starú-dobrú žilinskú tresku miluje veľa Slovákov sme vedeli a sme za to veľmi radi. Milo nás však prekvapilo, s akou vervou naši zákazníci zareagovali na ponuknutú príležitosť dožičiť si k tradičnému chuťovému zážitku z tresky aj bonus vo forme vianočnej výhry,“ hovorí generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík.

Priaznivci žilinskej štandardnej Tresky v majonéze a Tresky Exklusiv sa mohli do súťaže zapojiť prihlásením unikátneho súťažného kódu z viečka 140-gramového balenia tohto rybieho šalátu. Podľa toho, či na stránke výrobcu uviedli kód z „modrej“ alebo „červenej“ tresky, súťažili každý deň o spolu 48 párov modrých a červených treska ponožiek slovenskej značky FunnySOX s motívom vytvoreným špeciálne pre túto súťaž. Okrem toho bol každý deň vyžrebovaný aj jeden výherca živej jedličky od žilinského prevádzkovateľa portálu www.zivevianocnestromceky.sk. Zaujímavosťou je aj to, že pri zostavení portfólia výhier v súťaži prihliadali v Ryba Žilina práve na ich slovenský pôvod a vianočný charakter. A to platí aj o hlavnej výhre.

Hlavná výhra je už zaparkovaná v garáži

Spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí sa do súťaže zapojili, bol elektronickou formou výžrebovaný aj jeden výherca hlavnej ceny. Stal sa ním Juraj M. Ten získal podľa pravidiel súťaže v Žiline vyrobené auta KIA Ceed na celý budúci rok. Súčasťou bezstarostnej ročnej zápožičky je aj uhradené povinné zmluvné poistenie, dialničná známka a taktiež servis auta. Svoju výhru si môže šťastný Žilinčan užívať už od Vianoc.

Výhru si rovno odviezli domov. (zdroj: TRESKA ŽILINA)

„Tešíme sa na to, že vďaka tomuto autu budeme môcť viac cestovať. Chceme deťom ukázať veľa pekných miest, nielen u nás na Slovensku ale aj v ostatných krajinách Európy,“ povedal Juraj, ktorý si v piatok tesne pred sviatkami prevzal svoju výhru v žilinskom predajnom a servisnom centre Auto Becchi. Sprevádzali ho pri tom aj jeho ratolesti, ktoré s nadšením otestovali hneď aj interiér auta. Juraj sa zapojil do súťaže zakúpením Tresky Exklusiv, preto si podľa pravidiel súťaže domov odviezol auto v červenej farbe.

„Jurajovi srdečne blahoželáme a želáme mu šťastné kilometre, kamkoľvek sa v roku 2019 so Ceed-om spolu so svojou rodinou vyberie. A nech nezabúda, že naša legendárna treska im bude na cestách vždy rada chutnou posilou," zaprial výhercovi generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík a dodal, že verní zákazníci legendárnej tresky sa môžu už teraz tešiť na ďalšie príjemné prekvapenia, ktoré pre nich žilinská „zlatá rybka“ pripraví.