Vlci prekvapili Zvolen

O víťazný gól sa postaral skúsený Peter Húževka.

21. dec 2018 o 20:56 Tomáš Hládek

HKM Zvolen – MsHK Žilina 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 25. Drgoň (Chovan Michal, Poyhonen), 29. Kytnár (Chovan Michal, Drgoň) - 5. Huna Ru. (Bagin, Húževka), 40. Balej (Dubeň, Barta), 52. Húževka (Huna Ru.), 58. Hvila (Beránek, Bagin). Rozhodovali Jonák, Juhász – Výleta, Árkovics, 902 divákov. Vylúčení: 3:6.

HKM Zvolen: Skapski – Vandane, Fraser, Růžička, Zeleňák, Drgoň, Poyhonen, Roman M., Pufahl – Šišovský, Špirko, Handlovský – Mitchell, Petráš, Obdržálek – Zuzin, Kytnár, Chovan Michal – Marcinek, Holovič, Andrisík.

MsHK ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Hudec M., Piegl, Žilin, Dubeň, Bagin, Mendrej, Hrazdíra – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Balej, Podešva, Barta – Hvila, Surovka, Beránek – Síkela, Rehák D., Milý.

Prečítajte si tiež: Peter Húževka dokazuje, že nie je dôležitý vek, ale zdravie a chuť hrať

Žilinčanom sa proti Zvolenu v tejto sezóne nedarí, keď oba zápasy prehrali rozdielom triedy. Aj tretie vzájomné meranie síl spočiatku vyzeralo na jednoznačnú výhru Zvolena, keď domáci hokejisti v prvých štyroch minútach poriadne točili hostí v ich obrannom pásme. Udreli však Žilinčania, keď po rýchlom brejku našiel Bagin Rudolfa Hunu a ten poslal vlkov do vedenia. Aj po góle hostí diktovali hru domáci hokejisti a Mikoláš si na nedostatok práce sťažovať nemohol.

Zvolenčanom vyšiel vstup do druhého dejstva, keď po strele Michala Chovana dorazil puk za Mikoláša Adam Drgoň a vo Zvolene sa začínalo odznova. O pár minút putoval na trestnú lavicu Kučný za podrazenie. Domáci svoju štvrtú presilovku zahrali lepšie ako tie predchádzajúce. Vyústením bol gól, ktorý strelil po neprehľadnej situácii Kytnár. Do kabín sa však odchádzalo za vyrovnaného stavu, keď po chybe obrany Zvolena šiel na Skapskiho Balej a žilinský kapitán druhým gólom v tejto sezóne vyrovnal stav skóre na 2:2.

Aj do tretej časti hry vstúpili aktívnejšie Zvolenčania, no strely Frasera alebo niekoľko pokusov Šišovského Mikoláš pochytal. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby putoval na lavicu hanby Milý, no domáci početnú výhodu vo svoj prospech nevyužili. Ihneď po návrate Milého z trestnej lavice potiahol puk Rudolf Huna, nahral ho Húževkovi a skúsený center poslal vlkov do vedenia. Ideálnu možnosť na zvýšenie vedenia Žiliny mal Barta, avšak jeho nájazd Skapski zneškodnil. Definitívu víťazstva Žiliny priniesol gól Lukáša Hvilu tri minúty pred koncom. Žilina vo Zvolene prekvapila, odolala kanonáde domácich a získala tri cenné body.