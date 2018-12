Silvestrovský ohňostroj bude tento rok len v Bytči

Zakončenie silvestrovských osláv a privítanie nového roka tradičným ohňostrojom bude tento rok len v Bytči. V Žiline a Rajci bude 1. januára, v Kysuci ohňostroj neplánujú vôbec.

21. dec 2018 o 9:08 Michal Filek

ŽILINA/BYTČA/RAJEC/K.N.M. Mesto Žilina ani v tomto roku nepripravuje silvestrovský program. „Je to z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia. Ohňostroj na Nový rok v Žiline pripravujeme. V prípade priaznivého počasia bude odpálený zo strechy Mestského divadla Žilina 1. 1. 2019 o 18.00 hod. Je to aj z toho dôvodu, aby si ohňostroj mohli pozrieť deti a tí, ktorí by nemohli prísť o polnoci na námestie,“ informovala nás hovorkyňa Barbora Zigová.

Prečítajte si tiež: Koľko vás budú stáť tento rok Vianoce?

Kultúrny program však v Žiline organizujú počas celého trvania Vianočných trhov, teda do 23. decembra. V tomto týždni ešte na pódiu na Mariánskom námestí vystúpia: v utorok 18. decembra o 18.00 Závadské ženy a o 19.00 h FSK Limbora, vo štvrtok 20. decembra o devätnástej vystúpia No Control a o ôsmej večer Dave Braningan. V sobotu 22. decembra zahrá o 18.00 h divadlo Kapor na scéne predstavenie Rómeo a Júlia. No a program Vianočných trhov ukončia 23. decembra o šiestej večer Adventure Strings.

V Bytči tradičný ohňostroj

„Mesto Bytča aj v tomto roku usporiada silvestrovské oslavy na Námestí SR, ktoré začínajú od 22.00 h silvestrovskou diskotékou a 0.45 h vrcholia už tradičným ohňostrojom. Medzi sviatkami kultúrne akcie neplánujeme,“ informovala nás Zdenka Svrčková z referátu kultúry. Zato v Kysuckom Novom Meste ohňostroj neplánujú vôbec. Tak tomu bolo po minulé roky a meniť to zrejme nebude ani novozvolený primátor Marián Mihalda. „Pán primátor bude mať o polnoci krátky príhovor a na námestí sa uskutoční hudobná produkcia, diskotéka,“ informovala nás pracovníčka mestského úradu.



Aj v Rajci nastala vo voľbách zmena vo vedení mesta. Primátor Milan Lipka však chystá zmenu aj v oslave príchodu nového roka. „Po vzore Žilina plánujem ohňostroj a príhovor preložiť na Nový rok na 18.00 h. Kultúrny program na námestí ale určite bude. Zostane zábava či diskotéka, ale určite ho ešte trošku doplníme,“ uzavrel primátor.