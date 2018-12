Koľko vás budú stáť tento rok Vianoce v Žiline?

Ceny potravín na Slovensku stúpli v priemere o päť percent. Ovocie ale napríklad kúpite tento rok o niečo lacnejšie.

21. dec 2018 o 8:53 Alexandra Janigová

ŽILINA. Ceny potravín sa v tomto roku zvýšili na Slovensku v priemere o 5,4 percent. Niektoré komodity stúpali, pri niektorých sa stalo, že dokonca zlacneli. Z vianočných dobrôt zdraželi najmä orechy, ale napríklad aj vianočka. „Všimla som si, že išli hore dosť orechy. Podľa mňa niekde aj o desať percent. Čo sa týka vianočných ozdôb či stromčeka, neviem posúdiť pretože ich nekupujem každý rok,“ povedala Slávia Ponechalová.

Ceny stromčekov sú rôzne aj v meste. V priemere sme našli stromčeky do jedného metra za 16 eur. Ale už taká 3D jedľa vás vyjde až 125 eur. Na tú sme natrafili len na jednom z trhovísk.

Ponuka je široká

Vianočné ozdoby sú rôzne. Pozlátené imelá či prútiky sme našli v cene okolo dve eurá. Tu ale bol rozdiel dosť markantný. V meste sme našli prútiky do dvoch eur, ale na trhovisku pri stanici sa pohybovali v cene až okolo troch eur. Podobne to bolo aj so svetielkami či inými dekoráciami. Ceny, ale aj ponuka boli rôzne.

Môžete si stôl alebo miestnosť ozdobiť malým stromčekom v rôznych farbách. Zaplatíte zaň okolo 10 eur. Sviečky sme našli v rôznych farbách a tvaroch. Dlhé sviečky s vianočným motívom kúpite od 1,50 do 2 eur.

Z potravín sme sa venovali najmä tým vianočným. Tu boli ceny naozaj rôzne.

Kým na trhovisku pri autobusovej stanici stáli oplátky 25 kusov 2,50 eur, tak v stánku v meste sme našli 20-kusové balenie za 1,50 eur. Trubičky, naopak, mali na všetkých miestach rovnakú cenu, a to balenie za 1,50 eur. Tu ponúkali aj rôzne príchute ako škorica, orech alebo klasické vanilkové. Ovocie a zelenina išli tento rok dole.

Ovocie a zelenina zlacneli

To nám potvrdil aj predajca Michal Majtán. „Mandarínky, pomaranče aj jablká išli s cenami dole. V priemere tak o 10 percent. A musím povedať, že sa mi zdajú aj v lepšej kvalite ako minulý rok,“ povedal. Pozreli sme sa aj na cenu medu. Na trhu ponúkajú slovenský med a ten je o niečo drahší, ale podľa kupujúcich je aj kvalitnejší. Za 500-gramový med zaplatíte v priemere okolo 6 eur. V obchode ho kúpite za niečo menej ako 4 eurá. Ak máte chuť na kokosový orech, tak na trhu sme ho našli aj za menej ako euro. Ananás ponúkajú obchodníci za niečo okolo 1,50 až 3 eurá. Je to v závislosti od veľkosti.

Kvasenú kapustu sme našli len na jednom mieste, a to v cene 1,20 za kilo kapusty. Vianočné kapry ešte nepredávali na žiadnom z trhovísk a ani v celom meste.

Predaj spustia až v tomto týždni. V obchode však za kilo rybieho filé zaplatíte v závislosti od kvality za kilo niečo okolo sedem eur.