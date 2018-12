Seriál: Dvojka vľavo hore kaz

Pripravili sme pre vás seriál príbehov zo zubárskeho kresla. O tom, prečo je dôležité starať sa o zuby a zveriť sa do rúk odborníkov.

Pripravili sme pre vás seriál príbehov zo zubárskeho kresla. O tom, prečo je dôležité starať sa o zuby a zveriť sa do rúk odborníkov. Ukážeme vám technológie, ktoré sú v stomatológii in, predstavíme ľudí, ktorí si s nimi tykajú. Vitajte, posaďte sa a povedzte nám, čo Vás trápi.

Zubár v darčekovom balení? Nech sa páči!

Piecť a zdobiť voňavé medovníčky, chystať sa na Štedrý deň a popri tom si hovoriť, že do konca decembra ešte čo to pojem a popijem a v tom novom už stop – z takejto situácie sa už stala šablóna „predsavzatí“, ktoré kopírujeme rok čo rok. Aj odhodlanie ísť konečne k zubárovi je najsilnejšie, keď sa rozsvietia svetielka na stromčeku. Pohodlnosť alebo strach zo zubárskeho kresla nemôžu byť naše nekonečné alibi, prečo svoj úsmev zanedbávame. Prekonajme sa tým, že si z návštevy zubára urobíme sviatok, naplánujeme si ju a prídeme do ambulancie pripravení dopriať si naozaj niečo užitočné.

Inak myslieť nebolí

„Dcéra sa vrátila na sviatky zo zahraničia a prekvapila ma tým, že mi darovala elektronickú zubnú kefku v krásnej dámskej farbe. K nej vreckový diár, ktorý zbožňujem a v ňom červeným vyznačený januárový termín k zubárovi. Vysvetlila mi, že s kefkou sa pochválim dentálnej hygieničke a ona mi povie, ako ju mám správne používať a potom spolu s mojim doktorom naplánujeme ošetrenia, ktoré som tak dlho odkladala. Postupne, aby som si vedela zadeliť čas a dcéra financie, ktorými sa rozhodla prispievať mi po častiach celý rok. Dnes ju čakám opäť, a som pyšná na to, že jej ukážemzdravý úsmev. Bez preháňania...“

Toto je reálny príbeh pani Stely, ktorá, ako sama povedala, bola prvú minútu z darčeka od dcéry rozčarovaná, skoro až sklamaná. Chvíľu pochybovala o tom, či to myslí vážne a o sebe, či vôbec o takéto prekvapenie stojí. Dnes bilancuje a ďakuje. Dcére, lekárom i sebe.

Rozbalíme postupne

„Dostala som vás akodarček, tak som prišla. Takto pani pozdravila hneď vo dverách, keď ju sestrička začala pripravovať na vstupnú prehliadku. Pamätám si to ako dnes,“ hovorí MUDr. Alexander Schill, ktorý práve ordinoval v žilinskej Schill Dental Clinic. „Nedá sa na ňu zabudnúť, lebo tak poctivého pacienta sme dávno nemali. Pýtala sa na všetko, čo ideme robiť, čo ju čaká, či ju to bude bolieť ...a to bolo fajn. Postupne sme ošetrovali zubné kazy, zbavili sme ju starých koreňov už poškodených či odumretých zubov a pustili sme sa do implantátov. Po každej návšteve odchádzala s tým, že sa teší na ďalšiu.“

Kamila pred a po.

„Fotky“ do albumu

Prvý kontakt s klinikou začína na recepcii, kde pacienti vyplnia dotazník, absolvujú panoramatický röntgen. Na základe RTG snímky lekár posúdi, či potrebuje aj ďalšie, napríklad CT snímok. Na základe nich stomatológ vidí, v akom stave je chrup, prehliadne pacienta aj fyzicky a môže sa začať rozhovor o tom, čo zuby potrebujú. „V prípade pani Stely sme sa dohodli, že najskôr pôjde na dentálnu hygienu, aby sme ju zbavili zubného kameňa a plaku a mohli sa tak pustiť do ďalšej práce,“ vysvetľuje postup primár. „Tie snímky by som si najradšej založila do albumu ako fotografie, aby som videla, čo som mala v ústach pred rokom a teraz. Pre výstrahu. Aby mi nenapadlo vymýšľať.“ Po zahojení raniek z extrakcií sa lekár pustil do zubných kazov. Amalgámové plomby už mali svoje najlepšie časy za sebou, potrebovali vymeniť za biele, fotokompozitné alebo pri väčších kazoch keramické. Iné ani na klinike nepoužívajú.

Aké RTG používajú v Schill Dental Clinic. Čo dokážu, ako pomáhajú? Odpovede priamo od primára.

Zub za zub

V stomatológii je dnes už bežné poskytnúť plnohodnotnú náhradu za poškodený alebo chýbajúci zub.Čo je to korunka a čo implantát? Tieto otázky pacientov patria medzi najčastejšie. Čo vlastne budú mať v ústach? Dnes sa pozrieme na „korunku na počkanie“.



Korunka sa používa v prípadoch, ktorých dôsledkom je strata väčšej časti zuba a nie je už možné opraviť ho plombou. Najčastejšie je to dlhodobo zanedbaný zubný kaz alebo poškodenie zuba následkom úrazu, kedy jednou z možností, ako mu vrátiť tvar, pôvodnú podobu, funkčnosť a dostatočnú stabilitu, je práve korunka.



Zhotovenie korunky v modernej ordinácii je veľmi jednoduché, rýchle a kvalitné, pričom v Schill Dental Clinic používajú prístroj CEREC®. Na začiatku je potrebné zuby upraviť do požadovaného tvaru. Následne sa chrup nasníma špeciálnou kamerou, ktorá prenesie informácie do počítača. Software vytvorí digitálny návrh korunky, ktorý potom lekár upraví a odošle priamo do frézy ktorý korunku vyrobí zo špeciálneho keramického bločku . Po tomto úkone sa korunka vyleští alebo upraví aj glazúrou, prípadne dofarbí a nasadí, zafixuje sa na zub. Pri použití tejto techniky úplne odpadá pre množstvo pacientom nepríjemný zážitok s odtlačkami zubov, ich neprimerané brúsenie a niekoľko týždňové čakanie na definitívne náhrady. Pacienti tak po jednej návšteve a za pár desiatok minút (na jednu korunku) odchádzajú s trvalým, nie provizórnym riešením.

Výber farby zuba.

Existuje viac druhov koruniek,ktoré sa odlišujú použitím materiálu. „So systémom CEREC® naši lekári používajú silný, pevný keramický materiál s rovnakým odtieňom a podobnou štruktúrou ako vlastné zuby. Preto je po vyhotovení korunka na nerozoznanie od vašich zubov. Aj tu je viac možností výberu materiálu, záleží na konkrétnych okolnostiach. Lekár vie najlepšie posúdiť, čo je pre pacienta najvhodnejšie.

O skúsenostiach špecialistov vSchill Dental Clinic hovoria čísla. Na Slovensku tento systém začali používať ako prví, pričom za takmer 15 rokov takto vyrobili okolo 50 tisíc náhrad. Dnes majú na klinike dosť prístrojov na to, aby zabezpečili plynulé ošetrenia bez čakania.

Nový úsmev je na svete. Darujte si ho navzájom.