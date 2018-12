Do vozidlového parku mesta pribudli dva elektrobusy

Do vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny pribudli dva nové elektrobusy.

20. dec 2018 o 9:44 TASR, Alexandra Janigová

Do vozového parku pribudli dva elektrobusy. (Zdroj: ARCHÍV MESTO )

ŽILINA. Do vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) pribudli v stredu dva nové elektrobusy, ktoré budú premávať na linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD) 20, 22, 24, 26 a 30. Na Námestí Andreja Hlinku ich uviedli do prevádzky primátor Žiliny Peter Fiabáne a riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Prečítajte si tiež: Ľudia bez domova si aj tento rok vychutnajú štedrovečernú večeru

"Je to darček pre všetkých Žilinčanov a verím, že komfort, ktorý budú tieto dopravné prostriedky poskytovať, ocenia aj cestujúci. Mesto Žilina sa stáva jedno z najzelenších miest na Slovensku v oblasti MHD. Takýmto spôsobom postupne zvyšujeme povedomie spoločnosti o potrebe využívania MHD, ako aj alternatívnych druhov dopravy, medzi ktoré elektrický pohon, a to najmä v dopravných prostriedkoch, určite patrí," zdôraznil Fiabáne.

Dodávkou dvoch nových elektrobusov sa zavŕšila obnova vozidlového parku autobusov DPMŽ, ktorá začala v roku 2014. "Počas štyroch rokov pribudlo na žilinských cestách 19 nízkopodlažných autobusov s dieslovým pohonom, 16 nízkopodlažných autobusov s hybridným pohonom a spomínané dva elektrobusy, ktoré svojou jedinečnosťou a použitými technológiami predstavujú technologický vrchol nášho vozidlového parku. Neprodukujú žiadne emisie, a tak aj my pomáhame skvalitniť čistotu ovzdušia v našom meste. Zároveň finišujeme s obnovou trolejbusov, kde sme dali do prevádzky už 30 kusov. Ďalších 12 príde do Žiliny v tomto týždni a v januári," uviedol Barienčík.

Nové elektrobusy typu Škoda Perun 26SH01 sú podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej dlhé 12 metrov, nízkopodlažné, plne klimatizované, vybavené kamerovým systémom a elektronickým počítaním cestujúcich. "Nechýba v nich pripojenie na wifi, USB nabíjačky či digitálna rádiostanica. Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu je 73 osôb, pričom 28 miest je na sedenie a 45 miest na státie. Dojazd vozidiel je na jedno nabitie minimálne 100 kilometrov (km), pri priebežnom nabíjaní do 300 km," dodala hovorkyňa mesta Žilina.

Nákup elektrobusov bol financovaný z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Investícia vo výške 1.149.200 eur zahŕňa okrem nákupu vozidiel vybudovanie dvoch nabíjacích staníc. Mesto Žilina spolufinancovalo projekt piatimi percentami.