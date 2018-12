Ľudia bez domova si aj tento rok vychutnajú štedrovečernú večeru

Pre ľudí bez domova pripravila aj tento rok Diecézna charita Žilina štedrovečernú večeru, ale aj praktické darčeky. Okrem toho pre nich a rodiny v núdzi vyzbierali 24 ton trvanlivých potravín a drogérie.

19. dec 2018 o 10:04 Alexandra Janigová

ŽILINA. Každý rok sa Diecézna charita Žilina snaží svojim klientom spríjemniť vianočné sviatky rôznymi aktivitami, aby aspoň trocha zmiernili ich ťažký život na ulici. Inak tomu nebude ani tento rok, aj keď podmienky nie sú ideálne. Mimo Štedrý deň pomáhajú aj v predstihu.



„Okrem tých, ktorí sú v našom zariadení v Dome charity sv. Vincenta na Predmestskej 12 dennodenne, ešte pred Štedrým dňom počas dvoch dní, obchádzame s balíčkami a teplým oblečením rôzne squaty v Žiline a v jej blízkom okolí, v ktorých niektorí z nich žijú, a snažíme sa ich tak osobne, formou rozhovoru pozvať na štedrovečernú večeru, ktorú každoročne organizujeme v našom zariadení. V balíčkoch si nájdu rôzne užitočné veci, ktoré môžu ľudia na ulici využiť. Ako napríklad sviečky, polievky, cukor, čaj, kávu, chlieb, paštéty a podobne,“ povedal Rastislav Kolman, vedúci z Domu charity sv. Vincenta.

Štedrú večeru pre ľudí bez domova organizujú každý rok. Robia ju podľa starých tradícií, ako sa robí v každej inej bežnej rodine a prispôsobujú ju svojim klientom. Ako sám hovorí, tiež sú veľmi nedočkaví a tešia sa, že dostanú aj keď skromný, ale praktický darček. Štedrú večeru robia vždy najbližší prvý pracovný deň pred Štedrým dňom, čo vychádza tento rok na 21. decembra. Je to aj z dôvodu, aby aj zamestnanci charity mohli tráviť sviatočné chvíle doma v kruhu svojich najbližších.

Ráno otvárajú nízkoprahové denné centrum od 7. do 9. hodiny, aby si klienti mohli vykonať základnú osobnú hygienu, obliecť čisté oblečenie a pripravili sa tak na popoludňajšie štedrovečerné slávenie. O 15. hodine otvoria zariadenie, kňaz požehná slávnostné jedlo. Nasleduje duchovný príhovor, ktorý je cielený na túto skupinu ľudí. Klienti dostanú oplátky s medom, kapustnicu, rybu so zemiakovým šalátom, ovocie, koláčiky a rôzne praktické darčeky. „Okrem toho si budú môcť pozrieť film so sviatočnou či duchovnou tematikou a zúčastniť sa pripraveného kultúrneho programu. V ostatné dni bude naše zariadenie otvorené podľa harmonogramu, ktorý im predstavíme počas Štedrého dňa,“ doplnil.

Odnesú si aj darčeky. „Vždy chceme, aby boli darčeky pre nich praktické. Nejaké tričko, čiapka, teplé rukavice, ponožky, polievky, ale aj hygienické potreby. Klienti po štedrej večeri môžu ísť rovno do našej nocľahárne. Budú mať otvorené na niekoľko hodín aj počas 24., kedy klienti dostanú kapustnicu, zúčastnia sa sv. omše a môžu sa aj zohriať pred mrazom v nízkoprahovom dennom centre. V nocľahárni sa v súčasnosti boria s nedostatkom miesta. Zápasia s tým, že priestory nocľahárne sú nedostatočné a niekedy ľudia spia aj na stoličkách, len aby sa aspoň trošku zohriali. „Samozrejme, nocľaháreň nevieme „nafúknuť“, aj keď by sme si to veľmi želali. Sme preplnení. Máme 25 lôžok, ale pred zimou sa chce vždy zohriať viacej ľudí. Ide priemerne o počet 40 až 50 ľudí.“

Okrem pravidelných zbierok praktického obnoseného šatstva sa už počas niekoľkých rokov zapojili do zbierky trvanlivých potravín, čistiacich a hygienických potrieb v obchodnom reťazci. „Tento rok zbierka trvala od 22. do 24. novembra, v rámci Žilinskej diecézy v jedenástich siedmich predajniach s výsledkom 24 ton vyzbieraných vecí v hodnote viac ako 40-tisíc eur. Zbierka sa tak postupne dostáva každý rok do širšieho povedomia ľudí, a tak naše veľké poďakovanie patrí všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. Spomínané veci momentálne distribuujeme do sociálne slabých rodín a ľuďom v hmotnej núdzi prostredníctvom farských charít,“ doplnil.