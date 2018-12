Žilinu ocenili ako najlepšiu samosprávu v elektronickom obstarávaní

Elektronickú aukciu zaviedla žilinská radnica v roku 2011

18. dec 2018

ŽILINA. Mesto získalo minulý týždeň na XIX. Okrúhlom stole obstarávania v Mojmírovciach ocenenie The Best in Electronic Procurement 2018 - najlepšia samospráva v elektronickom obstarávaní, ktoré prevzal vedúci oddelenia verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline Roman Osika. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Doplnila, že Žilinu zhodnotili špecialisti z oblasti verejného obstarávania ako mesto, ktoré dlhodobo najviac a najčastejšie využíva elektronické procesy verejného obstarávania v Slovenskej republike. "V októbri sme dosiahli plnú elektronizáciu všetkých metód verejného obstarávania, komunikácie s uchádzačmi, ako aj iných procesov súvisiacich s verejným obstarávaním," povedal Osika.

Elektronickú aukciu zaviedla podľa Zigovej žilinská radnica v roku 2011. "Súťaže, ktoré sa končia elektronickou aukciou, tvoria od roku 2016 tretinu počtu verejných obstarávaní v Žiline. Elektronické aukcie využíva radnica najmä na dodávanie rôznych stavebných či rekonštrukčných prác," dodala.

Podľa vedúceho oddelenia verejného obstarávania však e-aukcie fungujú aj opačne. "Teda pri predaji alebo prenájme majetku mesta. Už niekoľko rokov využívame systém elektronických aukcií pri prenájme stánkov na vianočných trhoch či Staromestských slávnostiach," podotkol s tým, že v minulom roku sa mestu podarilo vďaka verejnému obstarávaniu ušetriť viac ako 2,1 milióna eur.

"Prirodzene, najväčším prínosom elektronických aukcií sú úspory a efektívnosť. No nemenej dôležitá je tiež transparentnosť výberového konania a predovšetkým znížené riziko korupcie. V systéme je všetko elektronicky zaprotokolované, výber dodávateľa sa teda nedá spochybniť. Som rád, že sa naše mesto môže popýšiť týmto ocenením a verím, že bude našou motiváciou do ďalších rokov," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina zrealizovalo v roku 2017 dovedna 348 verejných obstarávaní. "K 11. decembru 2018 to bolo 340 rôznych metód verejného obstarávania, pričom jedna tretina súťaží bola vykonaná výlučne elektronickými prostriedkami," uzavrela Zigová.