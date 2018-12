MŠK aj Makroteam remizovali

V ďalšom kole privíta Makroteam Wild Boys v súboji o tretie miesto v tabuľke.

17. dec 2018 o 13:16 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – Banská Bystrica 6:6 (2:2)

Góly: 11., 30. a 36. Koleno, 19. Moravec, 31. Ostrák, 33. Belaník Marek – 3. Rafanides, 5. Tužinský, 21. Čief, 27. Konder, 29. Vajda, 36. Evandro Oliveira. Rozhodovali Botka a Hudák, 60 divákov. ŽK: Ševčík, Belaník Marek – Konder, Telúch.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Dorčík) – Ostrák, Gábor, Moravec, Ševčík, Ďuratný, Boris, Koleno, Mičuda, Belaník Marek.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina): „S výsledkom nie sme spokojní. V zápase sme predviedli slabší výkon ako v našich predchádzajúcich vystúpeniach. V stretnutí sme mali zlé aj dobré fázy. Hráčov sme upozorňovali na silné stránky hostí, ktoré sme si však nedokázali postrážiť možno vplyvom nedostatočnej koncentrácie. Dôležitý zápas sa tak skončil remízou. Na budúci týždeň hráme proti Barabérom, kde očakávame náročný zápas, pretože posledný celok tabuľky sa bude chcieť na nás dotiahnuť. Budeme musieť podať omnoho lepší výkon ako v zápase proti Bystrici, aby sme dokázali uspieť.“

FT Levice – ŠK Makroteam Žilina 4:4 (4:3)

Góly: 4. Adami, 7. Bačík, 14. Rakica, 15. Švec – 2. (vl.) Chudý, 13. Krištofík, 20. a 24. Wellington Torres. Rozhodovali Bohun a Grom, 300 divákov. Bez kariet.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (20. Kováč, Porubčanský) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Lucian Ferreira, Andre Luiz, Zaťura.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „V Leviciach sme dobre začali a veľmi rýchlo sa ujali vedenia. Opäť nám to viac uškodilo a prenechali sme iniciatívu domácim. Až do konca prvého polčasu nám chýbala správna šťava a Levice využili všetky naše chyby na štvornásobné skórovanie. V závere sme síce skorigovali a dokonca aj vyrovnali, no gól nám rozhodcovia po dlhých "naťahovačkách" najskôr uznali a následne zrušili. Až druhý polčas mal konečne z našej strany správne tempo, z ktorého vyplynulo množstvo gólových šancí. Žiaľ stačilo to iba na vyrovnanie, ďalšie góly nepadli najmä zásluhou výborného Erika Bielika v bráne domácich. Stratili sme tak ďalšie body. Musíme sa dôsledne pripraviť na budúcotýždňový priamy súboj o tretie miesto, snáď budeme mať k dispozícii kompletný uzdravený káder. Po chorobách máme polovicu tímu, zranený stehenný sval Evertona tiež potrebuje ešte chvíľku čas.“

Ostatný výsledok: Pinerola – Barabéri 6:0.

Program 13. kola: ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys (22. 12. o 20:00 hod.; ŠH na Rosinskej ceste), Barabéri – MŠK Žilina futsal, Banská Bystrica – Bíli Andeli, Levice – Lučenec.

1. Pinerola 11 10 0 1 68:20 30

2. Lučenec 10 9 0 1 75:20 27

3. Wild Boys 10 6 1 3 36:21 19

4. Makroteam 11 5 4 2 58:45 19

5. B. Bystrica 11 3 2 6 50:66 11

6. Bíli Andeli 10 3 1 6 26:45 10

7. Levice 10 3 1 6 21:45 10

8. MŠK Žilina 11 1 4 6 34:57 7

9. Barabéri 10 0 1 9 18:67 1