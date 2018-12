Mesto musí po novom zabezpečiť už aj údržbu chodníkov

Radnica musela navýšiť personálne, ale i technické kapacity.

17. dec 2018 o 11:31 Alexandra Janigová

ŽILINA. So zimnou údržbou a monitorovaním situácie na žilinských mestských cestách sa oficiálne začalo už začiatkom novembra. S príchodom prvých mrazivých a zasnežených dní sú cestári v Žiline v riadnej pohotovosti. Zimnú údržbu zabezpečuje pre mesto Žilina spoločnosť Žilinské komunikácie.

Okrem miestnych ciest v celkovej dĺžke približne 255 kilometrov, má mesto po novom povinnosť zaistiť rovnako údržbu chodníkov v dĺžke 220 kilometrov. Zmenu priniesla úprava legislatívy, podľa ktorej nezodpovedajú za chodníky majitelia priľahlých nehnuteľností, ale samospráva. Aj preto musí žilinská radnica a spoločnosť zabezpečujúca pre mesto zimnú údržbu riešiť nedostatok personálnych kapacít.

„Museli sme navýšiť jednak personálne, ale i technické kapacity. Vzrástol nám počet kilometrov chodníkov, o ktoré sa bude musieť samospráva v tomto roku postarať a zabezpečiť zimnú údržbu, čo sa odrazilo aj na financiách. Náklady na zimnú údržbu sme pre tento rok zvýšili zhruba o 300 tisíc eur,“ priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Minulý rok minulo mesto na údržbu ciest 700 tisíc eur. Najdôležitejšie trasy v meste sa budú čistiť prioritne, ďalšie časti mesta následne podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby. „Budeme sa snažiť urobiť samozrejme maximum a udržiavať čo najviac chodníkov, keďže však platí nový zákon len od mája tohto roku, nedokázali sme zahrnúť do rozpočtu taký objem peňazí, ktorý by sme na údržbu ciest a chodníkov potrebovali. Preto budeme vykonávať zimnú údržbu v okolí bytových domov prednostne na hlavných chodníkoch,“ doplnil primátor a zároveň vyzval o pomoc aj obyvateľov mesta. „Uvedomujeme si, že je to po novom povinnosť mesta, v nevyhnutných prípadoch by som však veľmi rád požiadal Žilinčanov o súčinnosť a výpomoc pri odpratávaní snehu pri svojich domoch.“ Na zabezpečenie zjazdnosti vozoviek a chodníkov je pripravených 600 ton posypovej soli. „Žilinskí cestári majú k dispozícii 6 veľkých sypačov, 4 multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače,“ doplnil vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Žiline Peter Rolko.

Spoločnosť Žilinské komunikácie zabezpečuje podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek a chodníkov, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu, ako aj čistenie komunikácií po zimnej údržbe.