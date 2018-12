Cyklodoprava v Žiline sa stáva čoraz obľúbenejšou

Ešte pred tromi týždňami nebol na cyklotrase asfalt a na chodníkoch položená dlažba, dnes už slúžia obyvateľom.

17. dec 2018 o 11:25 VTA

Mesto Žilina je o krok bližšie k trendom európskych metropol, kde je cyklodoprava súčasťou verejného života ľudí. K jestvujúcim cyklotrasám pribudlo približne 440 metrov trasy pre cyklistov na Vlčincoch, v tom istom úseku aj 470 m chodníka pre peších a okolo 240 metrov oboch trás na sídlisku Solinky. Zhotoviteľom všetkých úsekov je spoločnosť FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., ktorá v pondelok oficiálne odovzdala hotové dielo s viac ako dvojtýždňovým predstihom.

Neočakávané situácie riešili promptne

Ako nám povedal stavbyvedúci Róbert Šotkovský, stavenisko prevzali len 6. septembra tohto roka a celý projekt pozostával z troch objektov – chodníka pre peších a cyklotrasy na Vlčincoch a oboch trás súčasne na sídlisku Solinky. „Oproti projektu, ktorý bol navrhnutý niekoľko rokov dozadu, bol menší nesúlad s reálnym stavom. Ten sa týkal porastov a stromov, ktoré za ten čas vyrástli a v projekte sa s nimi logicky nepočítalo,“ vysvetľuje. Aby nedošlo k výrubu desiatky javorov, museli cyklotrasu aj chodník na Solinkách posunúť o pol metra. „Musíme povedať, že komunikácia s mestom bola bezproblémová. Takéto neočakávané situácie sme promptne vyriešili bez akéhokoľvek pozdržania stavby,“ hovorí Šotkovský.

Nový chodník a cyklotrasa pri lesoparku. (zdroj: VTA)

Lesopark získava novú tvár

S výraznými problémami sa počas výstavby nestretli. „Terénnych úprav na Vlčincoch bolo viac, našťastie, nám počasie prialo a až na pár búrok sme sa s rozblateným terénom veľmi netrápili.“ Celá oblasť lesoparku je teraz pekne presvetlená. Lepšiu viditeľnosť si v tomto úseku pochvaľujú aj chodci, ale najmä vodiči. „Splanírovali sme terén, vyčistili ho od zarastených krovín, aby lesopark získal novú tvár. Žiaľ, odkryli sme aj nepeknú stránku časti lesoparku. Mnohé spílené stromy sme síce odviezli, ale v okolí ich ešte stále mnoho ostalo,“ priznáva. Naopak, na Solinkách veľa terénnych úprav nebolo. „Zlikvidovali a vytrhali sme pôvodné chodníky, ktoré sme rozšírili o cyklotrasu. Tento úsek bol však na prácu náročnejší, pretože ide o rušné sídlisko. Výstavbu sme ale plánovali tak, aby bola časť chodníka vždy prístupná a občania tak nemuseli prechádzať po ceste,“ pokračuje a zároveň dodáva, „mrzí nás, že aj napriek našej snahe, aj snahe mesta Žilina sa nepodarilo doriešiť malý úsek, ktorý tvorí nevysporiadaná časť chodníka. Mesto síce vyčlenilo sumu na povrchovú úpravu tohto nešťastného úseku, ktorá by nepokryla náklady. Aj z našej strany bola ochota rozdiel dofinancovať, no nakoniec sa od tejto varianty upustilo. Predsa len, ide o súkromný pozemok a nikto nechcel vziať na seba to riziko, že by sa majitelia ozvali, aj keď by sme túto časť chodníka bez ich súhlasu skultúrnili.“

Minimalizujú dopad na životné prostredie

Každá takáto stavba je zásahom do života obyvateľov. Ani táto sa nezaobišla bez negatívnych reakcií ľudí. Stalo sa tak pri úplnej uzávere lávky, spájajúcej Solinky s Hlinami. „V tomto úseku predtým žiadny chodník nebol. Pre práce sme museli lávku uzavrieť na desať dní, čo určite obyvateľov potrápilo, vydržali však a verím, že skvalitnené prostredie ocenia,“ uvádza stavbyvedúci, ktorý sa dočkal aj pozitívnych slov na priebeh výstavby. Tŕňom v päte ostáva rozpadávajúci sa most, pred ktorým chodník a cyklotrasa končí. Práve spoločnosť FIRESTA-Fišer je špecialistom na mostné objekty, pred pár mesiacmi napríklad odovzdali úplne nový most, spájajúci obce Kysucký Lieskovec a Lodno. „Nešlo by o náročnú rekonštrukciu, aj keď trolejové vedenie, ktoré ide popod tento objekt, by si vyžadovalo špeciálne práce a hlavne odstávku, aby sme osanovali piliere a vymenili sa protidotykové prekážky, čo však vieme efektívne zrealizovať. Takéto práce sa dajú urobiť aj počas nočných hodín, kedy by sa minimalizoval dopad na život obyvateľov a rovnako by sa znížil dopad aj na životné prostredie. Z nášho pohľadu by teda o nič náročné určite nešlo,“ dodáva odborník.