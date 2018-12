Okná namontované hore nohami či s kľučkami zvonku

Aj takéto sfušované práce museli opravovať. Vybrať si okná je dnes veru ťažký oriešok. Kvantum predajcov zahraničných značiek láka skvelou cenou.

17. dec 2018 o 10:58 VTA

Nie vždy to však dopadne dobre. Svoje by o tom vedel hovoriť Ján Marjenka, riaditeľ spoločnosti KCMultiplast, ktorá v Žiline vyrába okná a dvere už viac ako 22 rokov.

Je to dlhá doba, čo pôsobíte na slovenskom trhu. Ako by ste opísali náš trh s oknami v porovnaní s vašimi začiatkami? Pasujete sa dnes s veľkou konkurenciou?

- V roku 1996, keď vznikla naša spoločnosť KCMultiplast, sa trh s plastovými oknami akurát vyvíjal, vznikalo množstvo výrobných spoločností, a tak sa aj stalo, že v jednom stredne veľkom meste ich bolo aj niekoľko desiatok – hovoríme o výrobcoch. Niektorí postupne zanikali a nahradili ich noví výrobcovia, v danej dobe bol menší podiel obchodníkov a dovozcov. Dnes je trend úplne iný, výrobcovia zanikajú a dostávajú sa do popredia obchodníci s oknami, a to hlavne dovozcovia okien a dverí z Poľska, Česka a Maďarska.

V našich začiatkoch boli na prvom mieste kvalita, serióznosť, servis, partnerské vzťahy, a to všetko s ohľadom na cenu. Najväčší dôraz sa dnes kladie len na cenu, a tak sa stáva, že za okná s garanciou záruky 5, 10 a viac rokov nemá už po pár rokoch kto ručiť, nemá ich kto servisovať.

Prezraďte nám, v čom vidíte vašu najväčšiu devízu?

- Sme výrobná firma, pôsobiaca na našom trhu 22 rokov. Za túto dobu sme vyrobili niekoľko 100-tisíc okien a dverí rôzneho určenia, od rodinných domov, škôl, administratívnych budov, priemyselných hál až po výmenu v niekoľkých tisíckach bytov. Ak berieme, že vysoká kvalita musí byť bežným štandardom, tak našu najväčšiu výhodu vidím vo flexibilite dodávky. Vieme zareagovať a dodať okná aj v extrémne krátkom čase, nie je pre nás problém takmer okamžite vyrobiť a dodať aj jedno zabudnuté okno. To, že sa pri používaní s kovaním alebo samotným oknom môže niečo stať, je normálne. Naša výhoda je, že vieme zareagovať aj na problém spred 20 rokov a často pomôžeme aj ľuďom, ktorí nie sú našimi zákazníkmi.

Náš pozáručný servis sa týka odstránenia konkrétnych problémov, resp. splnenia danej požiadavky bez hľadania možností navýšenia ceny.

Výber okna musí byť tým pádom ťažkým orieškom pre bežného človeka. Je rozdiel, či potrebujeme okná do bytu, alebo do rodinného domu?

- Rozdiel to je, ale v dnešnej dobe sa začína čoraz viac strácať. Aj v byte ľudia vsádzajú na okná tej najvyššej kvality. Väčší rozdiel je hlavne v povrchovej úprave, hlavne z exteriéru, kde v bytoch sú takmer 100% bielej farby, naopak, v rodinných domoch si ľudia vyberajú rôzne laminácie. Odlišnosti nájdeme aj v použití skla, kde v rodinných domoch osádzame takmer vo všetkých zákazkách izolačné trojsklá s rôznymi hodnotami koeficientu prestupu tepla. Pri bytoch je to stále na polovicu s izolačnými dvojsklami. Typy laminácií sa stále doplňujú a dnes máme v štandardnej ponuke viac ako 40 druhov, z tejto ponuky si vyberie určite každý. Vieme naše okná dodať aj vo farebnej úprave podľa RAL. Ja a moji kolegovia každému poradíme, navrhneme a vysvetlíme najlepšiu možnosť a nájdeme spoločne najvýhodnejšie riešenie. V prvom rade si však musíme uvedomiť, že okno je jedna z najdôležitejších častí domu, aj preto ho minimálne dvakrát do roka umývame, ale pozor, nie je tou najkomplikovanejšou časťou.

Ako by teda mali ľudia postupovať pri výbere okien?

- Moja rada znie: vyberte si domáceho výrobcu s viacročnými skúsenosťami, dajte si toľko roboty, že ho navštívite, nech vám vysvetlí technické parametre svojich okien, tieto doloží reálnymi prehláseniami o zhode, ukáže svoje výrobky s doplnením referencií a potom spoločnými silami nájsť kompromis v konečnej vzájomne výhodnej cene. Významnú úlohu hrá aj vzdialenosť, nielen pri montáži, ale aj kvôli servisu. Aj okná potrebujú servis a počúvať, že kvôli nastaveniu jedného okna predsa nepôjde 200 km, nie je nič príjemné. Dať si spracovať ponuky 20 dodávateľom tiež nie je dobré riešenie a vo väčšine prípadov sa v ponukách stratíte. Do okien nevidíme a svoje budúce okná si nevieme odskúšať aj s ohľadom na dobu používania a hlavne striedania leta a zimy. Táto investícia nie je najlacnejšia a je na niekoľko desiatok rokov, preto sa oplatí jej venovať našu pozornosť.

Trendy aj v oblasti bývania sa menia. Aktuálne sú moderné veľké, presvetlené plochy. Musia spĺňať náročnejšie kritériá? Aké parametre by mali mať?

- Projektanti a architekti dnes navrhujú stavby rôzneho charakteru, zvýšenú požiadavku na veľké presklené plochy vidíme aj v prípade rodinných domov. Úlohou nás výrobcov je informovať o možnostiach použitých systémov, ale aj o možnostiach z hľadiska statiky izolačných skiel. Pri nás „plastároch“ sú tieto možnosti obmedzené a to hlavne dodávateľom profilového systému, ale toto obmedzenie je aj dodávateľom izolačných skiel a kovania. Ak je dané technické riešenie nad rámec našich možností, vždy na to zákazníka upozorníme, resp. ponúkneme iné technické riešenie, ktoré bude v zhode so všetkými predpísanými parametrami. Na prípadné prekročenia predpísaných parametrov, technických možností nás upozorní špeciálny program pre výrobu, predpisy jednotlivých dodávateľov materiálov a hlavne naše dlhoročné skúsenosti.

Nie je okno ako okno. V praxi ste sa určite stretli aj s problémami. Spomeniete si na nejakú kuriozitu?

- Pôsobíme v oblasti, v ktorej sa nám problémy nevyhýbajú, skôr naopak. Dôležitejšie je nájsť riešenie, keď sa nejaký problém objaví a to je vždy. Aj v dnešnej pohnutej dobe si myslím, že ľudia by sa na seba nemali pozerať ako na potenciálneho nepriateľa, klamára. U nás sa snažíme každý problém riešiť a vyriešiť, máme za sebou tím odborníkov zo silných nadnárodných firiem, ktorí sú k dispozícii a ich náplňou je presne táto oblasť. Tých kuriozít bolo za dobu, čo som pri plastových oknách, čo je už viac ako 30 rokov, niekoľko. Okná namontované hore nohami či opačne s kľučkami zvonku, vchodové dvere namontované na prvé poschodie namiesto balkónových dverí, pretože pripravený otvor bol rovnaký, a mnoho iných.

Zrejme aj o okno sa treba starať. Pre mnohých však ich osadením a pravidelným čistením údržba o ne končí. Koledujeme si o rýchlejšie opotrebenie, prípadne o závažnejší problém, ak zanedbávame údržbu?

- Povedzme si úprimne, výberom a kúpou okna naša úloha skončila. Poctivejší po stavebných prácach umyjú okno nielen povrchovo, ale ho aj vo vnútri povysávajú a umyjú. Ak zanedbáme čistenie, mazanie, servis, môže to priniesť problémy a v horšom prípade až trvalé poškodenie okna. Z tohto dôvodu spomeniem základné princípy správania a údržby okien.

V prvom rade, ak staviame, mali by sme zabrániť, aby sa stavebné materiály dostali na povrch okien (obzvlášť pri laminovaných profiloch) a čo je ešte horšie, dovnútra okna. Tomu môžeme zabrániť nalepením fólie z exteriéru aj interiéru a nedovoliť, aby sa pri stavebnej činnosti okná otvárali alebo boli otvorené. Ak predpokladáme, že hrubé nečistoty sa do okna nedostali, tak základná prvotná údržba je okná umyť, zvnútra povysávať a vyumývať, nastaviť, silikónovým olejom premazať všetky tesnenia a premazať všetky pohyblivé časti kovania. Ak sme nezabránili, aby sa stavebné materiály dostali až do vnútorných častí okna a nevieme sa ich zbaviť, odporúčam si objednať odborný servis, ktorý časti kovania rozoberie a vyčistí všetky časti okna. Takýto záručný a pozáručný servis zabezpečuje aj naša spoločnosť.

V iných krajinách úplne bežná vec, na Slovensku je to ešte len v plienkach. Stretávate sa u zákazníkov aj s argumentom: Vyberiem si vás, ste predsa domáci výrobca?

- Ťažko sa ku tomu vyjadrovať, ale podpora domácich výrobcov by pomohla nám všetkým a to nie len segmentu plastových okien a dverí. Ako som už spomínal, dnes je rozhodujúci faktor cena a všetci, čo ju nevedia dosiahnuť, sú označovaní za zlodejov či špekulantov. Áno, určite sa nájdu aj tí, ale často krát cena odzrkadľuje aj kvalitu. Treba si položiť otázku, na ako dlho vám takéto okno bude slúžiť? Druhým faktorom sú samotné náklady na výrobu, kde rôzne odvody a poplatky podliehajúce legislatíve zvyšujú konečné ceny. Žiaľ u nás neexistuje žiadna podpora výroby a exportu, ako je to bežné v iných krajinách. Som rád, že ľudia začínajú uvažovať aj na tým, že základným kritériom ich výberu nie je len cena. Netýka sa to len okien, ale aj automobilov, či pri rôznych koníčkoch ako je poľovníctvo, rybárstvo, šport. a pod. Švajčiari majú jednu pravdu, ktorú by som interpretoval asi takto: Hovorí šéf svojej sekretárke, pozrite sa po tomto výrobku a ak zistíte, že ho vo Švajčiarsku nikto nevyrába, tak ďalej nehľadajte, určite je to zbytočnosť a nikto ju nepotrebuje.

Poznajú okná značky KCMultiplast aj v zahraničí?

- V minulosti sme boli veľmi aktívny, v Rakúsku a Česku, hlavne s oknami určenými pre pasívne budovy. Okrem týchto krajín sa môžete stretnúť s našimi oknami v Nemecku, Poľsku, Číne, Španielsku, Grécku, Egypte, Ukrajine. Tento okruh rozšírime na budúci rok o Belgicko.

Tieto väzby sa pomaly strácali, čo spôsobila hlavne kríza. Vtedy sme aj my boli nútení zavrieť našu druhú výrobnú linku v Nitre. V súčasnosti sa viac zameriavame na slovenský trh a hlavne na oblasť Žilinského kraja, ale robíme aj väčšie projekty po celom Slovensku.