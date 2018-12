Pacienti v žilinskej nemocnici dostanú aj oplátky s medom

Režim v nemocnici počas sviatkov upravia. Pacienti dostanú tradičnú večeru a tí, ktorí môžu, pôjdu domov.

17. dec 2018 o 8:57 Alexandra Janigová

ŽILINA. Aj tento rok upravia v nemocnici režim podľa vianočných sviatkov.

„Každoročne sa snažíme vyhovieť pacientom a všetci, ktorým to zdravotný stav umožní, budú môcť odísť do domácej liečby, aby Vianoce strávili so svojimi najbližšími. Pre tých, ktorým to, bohužiaľ, zdravotný stav neumožní, pripravujeme tradične vianočnú večeru. Základom je vyprážané filé a zemiakový šalát. Pre pacientov, ktorí musia dodržiavať diétne obmedzenia, uvaríme zase pečené filé a diétny šalát bez majonézy,“ povedala Lenka Záteková, hovorkyňa žilinskej nemocnice.

Chýbať nebude ani med, oplátky, ovocie a linecké koláčiky, ktoré rovnako upečú v dvoch verziách, aby boli vhodné aj pre diabetikov, bez cukru a s dia džemom.

„Slávnostný obed budeme podávať tiež na Nový rok, v jedálni uvaríme tradičnú kapustnicu, maďarský rezeň a ako dezert piškótovú roládu. Stravu medzi sviatkami dopĺňame o tradičné vianočné koláčiky, aby sme aspoň takýmto spôsobom vynahradili pacientom, že nemôžu vianočné dni stráviť doma.“

Počas Vianoc upravujú aj režim jednotlivých oddelení. Keďže väčšina pacientov je prepustená domov, snažia sa, aby čo najviac zamestnancov mohlo stráviť sviatky v kruhu najbližších s ich rodinami. „Samozrejme, služby budú zabezpečené, príplatky počas Štedrého dňa, 1. a 2. sviatku vianočného či 1. a 6. januára zodpovedajú práci vo sviatok, čiže ide o 100-percentný príplatok.“

Pre pacientov je k dispozícii pohotovosť pre dospelých alebo deti a dorast a v prípade vážnych stavov urgentný príjem. Návštevy na lôžkových oddeleniach sú počas Vianoc povolené v uvoľnenejšom režime, je potrebné sa len dohodnúť so zodpovedným lekárom tak, aby bolo možné stráviť tieto chvíle s najmenšími pacientmi či inými hospitalizovanými rodinnými príslušníkmi.

V nemocničnej kaplnke budú sväté omše pravidelne každý deň okrem soboty o 6.15 hod., v nedeľu aj o 18:15. Počas sviatkov 25., 26. decembra a 1. a 6. januára budú sväté omše rovnako ráno o 6.15 hod. a podvečer o 18.15 hod.

„Vianočnú atmosféru sa snažíme dotvárať na každom z našich oddelení. Vyzdobené stromčeky, mnohokrát i vianočné pesničky, celková výzdoba je vždy iná a pripravujú ju priamo zamestnanci,“ doplnila Záteková. Na oddelení psychiatrie zorganizovali pre pacientov minulý víkend aj pečenie a zdobenie vianočných koláčikov, v utorok 11. decembra zase príjemný vianočný koncert vďaka študentom a učiteľom zo žilinského konzervatória. „Tento rok máme pre všetkých pacientov pred Vianocami pripravené i malé prekvapenie, ktoré realizujeme v spolupráci s nadáciou Anjelské krídla,“ dodala. Dostali tiež živý stromček z ministerstva zdravotníctva, umiestnili ho na prízemí hlavnej budovy polikliniky.