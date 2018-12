Stĺpiky v centre chce mesto sfunkčniť

Stĺpiky v pešej zóne, ktoré presadzoval predošlý primátor Igor Choma, sú namontované a pred kolaudáciou. Napriek odmietavému uzneseniu zastupiteľstva. Mesto ich plánuje spustiť do prevádzky na budúci rok.

16. dec 2018 o 18:49 Michal Filek

ŽILINA. „Stavba je dokončená a aktuálne prebieha kolaudačný proces. Medzitým sme vyzvali užívateľov a rezidentov, aby si prišli doplniť pôvodné povolenky o potrebné náležitosti, ktoré vyplývajú z automatizovaného kontrolného systému. Systém nemožno spustiť, pokiaľ nebude ukončený kolaudačný proces,“ informovala nás hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Inštalácia napriek nesúhlasu

Bývalé vedenie mesta investovalo do osadenia mechanických zábran v pešej zóne 152 630,95 eur s DPH. Poslankyňa Ľudmila Chodelková si však myslí, že neoprávnene: „Igor Choma ich namontoval napriek tomu, že znenie platného uznesenia bolo úplne iné a nedovoľovalo mu podpísať zmluvu na namontovanie a realizáciu takéhoto zariadenia."

Mesto však zrejme nebude mať inú možnosť, ako systém sfunkčniť. Obyvateľ pešej zóny Martin Vidra, jeden z organizátorov petície proti regulácii vstupu áut do pešej zóny mechanickými zábranami, je presvedčený, že mesto by tu malo osadiť skôr moderný kamerový systém. Ak vraj totiž sprevádzkujú osadené stĺpiky, spôsobí to len problémy a chaos.

Už sa zasekol

„Už to raz testovali v skúšobnej prevádzke a na každej strane vznikali kolóny a zápchy. Stĺpiku totiž trvá asi 20 sekúnd, kým zíde dole, a ďalších 20 sekúnd, kým zase príde hore. Takže každé auto pri ňom strávi skoro minútu. Je tam 600 – 700 parkovacích miest, takže je to kolos. Dokonca sa stalo, že jeden pán už aj na stĺpiku rozbil auto a museli ho z neho dávať dole žeriavom. Som presvedčený, že stĺpiky by mali zostať otvorené, lebo sa začínajú potvrdzovať naše obavy,“ uviedol Vidra.

Prečítajte si tiež: Seniori na sídlisku Vlčince si musia lístky na obedy vystáť v rade

Obyvatelia a podnikatelia z centra dúfajú v stretnutie a rokovanie s novým primátorom Petrom Fiabánem. „Pán primátor plánuje v decembri zvolať stretnutie so všetkými aktérmi, ktorí sa touto problematikou zaoberajú,“ vyjadrila rovnaký záujem pána primátora jeho hovorkyňa. Zatiaľ to však vyzerá tak, že napriek všetkým výhradám systém sfunkčnia v takej verzii, v akej bol nainštalovaný.

„Systém bude s najväčšou pravdepodobnosťou spustený až v budúcom roku, všetko závisí od kolaudačného procesu. Momentálne neplánujeme žiadnu úpravu či dobudovanie systému o nové položky a neuvažujeme ani nad žiadnym iným využitím,“ uzavrela Zigová.

Dokončia nové VZN?

Ľudmila Chodelková by však rada navrhla jeho doplnenie a úpravu. „Keďže sú stĺpiky už namontované, tak by bolo potrebné ich sfunkčniť, ak sa to dá a doplniť o kamerový systém, ktorý bol už rozpracovaný, a takémuto systému prispôsobiť VZN, ktoré taktiež bolo rozpracované,“ uviedla. O vypracovanie a prijatie nového VZN sa snažila pracovná skupina zložená z obyvateľov centra, poslancov a odborných zamestnancov úradu. A hoci došli k záveru a navrhli osadenie moderného regulačného systému, mesto nakoniec osadilo zastarané mechanické zábrany. Uvidíme, aký bude jeho ďalší postup.