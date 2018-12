Vláda trestá zodpovedných

Na svete odjakživa existovali zodpovední a nezodpovední ľudia. To je fakt, ktorý sa nedá poprieť.

15. dec 2018 o 20:07

Radoslav Valko, spolumajiteľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s.

Z dlhodobého hľadiska si tí zodpovední žili lepšie a dlhšie, ako nezodpovední, pretože sa snažili zabezpečiť seba, svoje rodiny, prípadne svojich blízkych voči všetkému zlému, čo sa im mohlo stať.

Keď bol človek nezodpovedný napríklad v dobe kamennej a nezabezpečil svoju jaskyňu, zožrala ho dravá zver :-) V dnešnej dobe nás síce ešte stále môže zožrať dravá zver, ale to len naozaj vo veľmi výnimočných situáciách a pri extrémnej nezodpovednosti, povedal by som až hlúposti, čo popisujú aj Darwinove ceny. Je to taká Nobelová cena za hlúposť. Čo sa nám však môže stať dnes?

V dnešnej dobe je našim najväčším majetkom náš čas a s tým spojené aj zdravie. Náš čas a zdravie vymieňame cez vedomosti a schopnosti prostredníctvom práce za hmotný a nehmotný majetok. Z týchto veličín je čas jediným, ktorého si nevieme nijakým spôsobom zabezpečiť viac. Čas plynie pre všetkých rovnako, či je človek vzdelaný alebo nevzdelaný, bohatý alebo chudobný. Tak ako sa môže ľahko poškodiť naše zdravie, tak isto ľahko sa môže poškodiť aj majetok. K poškodeniu môže prísť náhodne, ale aj úmyselne.

Vo veľkej miere je poškodenie zdravia aj majetku spôsobené práve náhodným a neúmyselným spôsobom. Zodpovední ľudia vedia, že sa také niečo môže stať a snažia sa všemožne týmto udalostiam zabrániť. Lenže svet a príroda je krutá a sú situácie, ktorým sa naozaj predísť nedá a škoda na majetku a zdraví nastane, nech sme na ňu akokoľvek pripravení. Čo potom? Vymenili sme náš čas a zdravie za majetok, ktorý bol náhle znehodnotený a nový čas, ktorý by sme mohli premieňať na majetok už k dispozícii nemáme.

Presne na tieto situácie človek, tvor inteligentný a zodpovedný vymyslel poistenie. V skratke by sa dalo povedať, že poistenie je spôsob, ako za „malý“ poplatok ochrániť „veľký“ majetok pred náhodnými udalosťami. A keďže medzi zodpovednými a inteligentnými ľuďmi sa nachádzajú ešte aj ľudia podnikaví, vymysleli poisťovne, ktoré celý tento mechanizmus zastrešujú a dohliadajú na to, aby mohol správne a efektívne fungovať, za čo si berú logicky nejakú odmenu.

Až doteraz je to všetko presne tak, ako má byť. Lenže medzi všetkými tými ľuďmi sa nachádzajú aj zlí ľudia, ľudia, ktorí chcú mať moc, ktorí chcú iným kradnúť a sebe dávať a ktorých sme si mi sami zvolili, aby nás mohli trestať a brať nám z toho, čo sme si výmenou za náš čas a zdravie nadobudli. Tejto skupine sa hovorí politici.

V našich končinách je označenie politik podľa mňa skôr nehanebné pomenovanie. Títo politici prišli na to, že zodpovední ľudia sa chcú chrániť pred nepredvídateľnými udalosťami a že sú ochotní aj za to platiť a tak si vymysleli, že od 1.1.2019 ktokoľvek zaplatí poisťovni za krytie akéhokoľvek neživotného rizika, musí navyše zaplatiť štátu 8% daň.

Človek by si myslel, že štát by mal skôr trestať tých nezodpovedných, aby ich prevychoval a motivovať tých zodpovedných k tomu, aby ďalej pokračovali v požadovanom správaní. Ale naši politici urobia presný opak. Zdania zodpovedných a navyše populisticky a klamlivo ukážu prstom na „zlé“ poisťovne, že zdvihli ceny, aby zvýšili svoju potrebnosť a ukazovali sa pred ľuďmi, ako tí dobrí a potrební ochrancovia občanov.

Tí, čo sú nezodpovední a všetky financie rozhajdákajú na nepotrebné veci, pri trochu väčšom nešťastí utekajú za politikmi a dožadujú sa, aby im štát pomohol vrátiť majetok, ktorý im napríklad vzala voda alebo oheň, aby mali aspoň kde bývať. Tí zodpovední si za to platia a majetok im vráti poisťovňa. Od 1.1.2019 však zodpovední ľudia doplácajú ešte väčšmi na nezodpovedných tým, že musia platiť o 8% navyše oproti tomu, čo platili doteraz, aby štát v prípade potreby mohol tieto peniaze použiť aj pre tých, ktorí svoje peniaze minuli na iné veci a nie na ochranu svojho majetku. Príde vám to normálne?

Predstavte si, že máte doma dve deti, jedno zodpovedné a druhé nezodpovedné. Ak budete trestať to zodpovedné za jeho zodpovednosť a nezodpovedné vždy odškodníte a pochválite za nezodpovedné činy, čo sa stane? Každý priemerne inteligentný rodič vie, že zo zodpovedného dieťaťa sa nakoniec stane nezodpovedné a obe skončia veľmi zle. No lenže naši politici sú veľmi zlí rodičia a v prvom rade im nejde o dobro občanov a už vôbec nie o dobro zodpovedných občanov. Im ide o to, aby vyzbierali čo možno najviac peňazí. ktoré si následné môžu medzi sebou prerozdeliť a z toho, čo ostane, podhodia niečo tým nezodpovedným, aby ich znova volili.

Nová 8% daň z poistenia je ďalší spôsob, ako okradnúť obyvateľov Slovenskej republiky a my sme to dopustili. Každý z nás sme vinní. Niektorí sú vinní za to, koho volili, niektorí sú zas vinní za svoju nezodpovednosť, že voliť neboli. A potom je tu ešte jedna veľká skupina nezodpovedných ľudí, ktorí síce voliť boli, ale zodpovedne nepristupovali k vysvetľovaniu ostatným ľuďom, že „sociálna“ vláda nie je dobrá. Že sociálna vláda vám najprv veľa ukradne, aby vám trochu vrátila.

Verím, že slovenskí občania sa zobudia a pochopia, že ak nechcú dopadnúť ako iné západné krajiny, mali by si podstatne lepšie vyberať svojich zástupcov. Pre tých, ktorí chcú byť naďalej zodpovední sa budeme v SOPHISTIC Pro finance a.s. snažiť nájsť stále tie najlepšie poistné a cenové podmienky, aby mohli chrániť svoj majetok a nemuseli sa spoliehať na štát. Zároveň ja osobne budem robiť všetko pre to, aby som dopad tohto zákona čo najrýchlejšie zmiernil, ak nie úplné odstránil.

SOPHISTIC Pro finance a. s.

Matičné námestie 1141

022 01 Čadca

Tel.: +421 911 696 333

E-mail: info@spfinance.s