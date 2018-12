V nemocnici je zákaz fajčenia, pacienti to nerešpektujú

V areáli žilinskej nemocnice je množstvo ohorkov od cigariet. Pritom je tam zákaz fajčenia.

15. dec 2018 o 10:13 Alexandra Janigová

ŽILINA.V žilinskej nemocnici je zákaz fajčenia. To sa týka ale budov a nie samotného areálu, kde nájdete na zemi množstvo ohorkov.

Nemocnica je zo zákona uvedená ako zdravotnícke zariadenie, kde je prísny zákaz fajčenia. „Na každom vstupe do budov je preto umiestnená tabuľka, ktorá pacientov a návštevníkov na zákaz fajčenia upozorňuje,“ priblížila Lenka Záteková, hovorkyňa nemocnice.

Napriek tomu je tento zákaz často porušovaný a fajčiari nerešpektujú areál nemocnice ako priestor zdravotníckeho zariadenia, kde prebieha hospitalizácia pacientov s rôznymi náročnými diagnózami a rovnako ho navštevujú pacienti pri návšteve svojich všeobecných lekárov či špecialistov. Myslí si to aj Mária Vajdová. „Vždy, keď sa prejdem po areáli, nájdem tam množstvo špakov. Viem pochopiť, že fajčiari to majú ako svoju závislosť, ale do nemocnice to skrátka nepatrí,“ myslí si.

Dym z cigariet je v nemocnice vyslovene nevhodný. „Výnimku vo fajčení majú iba pacienti psychiatrického oddelenia. Fajčiť môžu na oddelení vo vyhradenom priestore,“ doplnila Záteková. Často však vyhadzujú nedopalky z balkónov, a tým tiež dochádza k znečisteniu areálu. „Okrem čistenia tohto priestoru našimi zamestnancami údržby motivujeme aj priamo pacientov k udržiavaniu poriadku. Na balkónoch sme osadili popolníky a vytvorili sme takzvanú pacientsku spolusprávu,“ hovorí o pokuse zabezpečiť v nemocnici poriadok.

Pacienti zabezpečujú poriadok v spolupráci s ošetrovateľským personálom a rovnako usmerňujú i ostatných. „Všetky koše v areáli upratujeme každý pracovný deň. Nedisciplinovaných pacientov vždy upozorňujeme. Privolanie mestskej polície je veľmi komplikované, kým hliadku privolajú, pacient dofajčí, prípadne odíde. „Upozorňujeme ich preto našou strážnou službou,“ dodala.