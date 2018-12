Hokejový klub zmenil trénera i vedenie, primátor chce dlhodobejšiu víziu fungovania

Nový tréner dostal pri výbere realizačného tímu voľnú ruku.

14. dec 2018 o 11:27 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Jednou z vecí, ktorými sa nové mestské zastupiteľstvo muselo zaoberať ešte v závere roka, je situácia okolo žilinského hokeja. Na pondelkovom zasadnutí oboznámil poslanec Jozef Juriš svojich kolegov s finančnou situáciu klubu MsHK Žilina. Tí následne schválili klubu finančnú dotáciu vo výške 70-tisíc eur, ktorá pokryje výplaty hráčov za október a november.

„Uvedomujeme si, že súčasný stav v žilinskom hokeji je nepriaznivý pre obe strany. Našou ambíciou je vyriešiť tento problém a zároveň sa zodpovedne postaviť k záväzkom, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv a faktúr. Ak by sme dotáciu, ktorú navrhoval poslanec Juriš, neschválili, hokejová spoločnosť by išla do likvidácie. Svoje záväzky by si však klub musel splniť a to by vyvolalo ďalšie náklady,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Zmeny v štruktúrach klubu

Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo nové zloženie predstavenstva a dozornej rady. Predsedom predstavenstva sa stal Peter Durmis, podpredsedom Andrej Chlapík a členom Emanuel Lovišek. Jozef Juriš ostal v štruktúrach klubu ako člen dozornej rady, druhým sa stal Radoslav Jakubov. Ako predseda dozornej rady spoločnosti figuruje Peter Fiabáne.

Žilinského primátora teší, že medzi týmito dvoma zložkami vedenia klubu vládne konsenzus: „Cítim, že máme možnosť robiť to inak. Máme jednotný pohľad, čo sa týka predstavenstva aj dozornej rady. Chceme vrátiť späť dôveru žilinskému hokeju a za tým sú konkrétne kroky. Jasne sme si zadefinovali, aké sú kompetencie dozornej rady, predstavenstva. Predstavenstvo by malo riešiť strategický rozvoj a finančného chodu klubu. Jeho úlohou je informovať vo februári mestské zastupiteľstvo, ako sa situácia mení a zadefinovať, ako to bude so žilinským hokejom ďalej.“

Vracia sa Stanislav Škorvánek

Vo štvrtok klub prezradil meno nového trénera na lavičke extraligového mužstva. Stal sa ním Stanislav Škorvánek, ktorý sa vracia do známeho prostredia. Pod Dubňom pôsobil naposledy v novembri 2017.

„Nový tréner si chce zostaviť svoj realizačný tím. Dostal pri výbere voľnú ruku, rozprávali sme sa, že jeho kontrakt by mal byť dlhodobejší. Nie je to len o záchrane tejto sezóny, pre neho je zaujímavá možnosť tvoriť a pripravovať áčko dlhodobejšie,“ objasnil Peter Fiabáne. Športovým manažérom sa stal Ján Nociar.

Iný spôsob financovania

Vedenie klubu chce komunikovať nielen s realizačným trénerom, ale aj s hráčmi a ľuďmi, ktorým záleží na žilinskom hokeji. Vedenie mesta pripraví v najbližších týždňoch dlhodobejšiu víziu fungovania klubu, riešiť chce hráčske zmluvy či financovanie hokeja.

„Chceme komunikovať úplne otvorene. Po novom roku sa budeme uchádzať ešte o jednu dotáciu, aby sme zabezpečili dokončenie sezóny. Spôsob, akým bol hokej financovaný doteraz, sa musí zmeniť. Mesto nemôže financovať hokej takým veľkorysým spôsobom. O podporu sa uchádzajú aj iné športové kluby a my sa musíme správať transparentne a zodpovedne voči žilinskému športu ako takému,“ zdôraznil primátor a dodal: „Chcem poprosiť žilinskú športovú verejnosť a všetkých, ktorí kedysi hokej podporovali, aby nám verili, že naša snaha je naozaj úprimná.“