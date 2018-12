Necíti sa ako hviezda, aj keď je najlepším strelcom

Útočník Miroslav Mravec tvrdí, že aj napriek tomu, že nemá špeciálne predzápasové rituály, dôležité je preňho oddychovať a najmä neponocovať.

13. dec 2018 o 9:25 Filip Bielik

S jesennou časťou futbalovej sezóny sa OŠK Nededza rozlúčila víťazstvom v zápase so susednými Gbeľanmi výsledkom 3:0. Na ihrisku nechýbal ani najlepší strelec 1. triedy, hráč s číslom 9, Miroslav Mravec.

Futbal je rodinná záležitosť

Dvadsaťpäťročný útočník začínal s futbalom v žiackej kategórii. V domácom tíme však nehral vždy: „Bolo obdobie, keď som to chvíľku skúšal v Žiline, ale akosi ma to stále ťahalo do Nededze. Jednak som tu poznal spoluhráčov, jednak som tu doma,“ vysvetľuje strelec, prečo napokon ostal verný domácemu tímu.

Futbal mu prirástol k srdcu aj napriek tomu, že sa venuje viacerým športom. Ako chlapca ho motivovali jeho dvaja bratia, ktorí hrávali futbal, strýko, s ktorým trénoval a tiež otec, ktorý ho brával na všetky zápasy MŠK Žilina.

„Brat (Marek) hrával v Žiline dlhé roky vysokú súťaž. Povedal by som, že už vtedy ma to fascinovalo a že som futbalom žil. Postupne to prerástlo do túžby, že by som ho chcel aj ja hrať ligovo. A zostal som pri tom dodnes,“ objasňuje.

Za svojho najväčšieho fanúšika považuje otca, ktorý chodí na všetky ich zápasy, aj za cenu cestovania.

Dôležitý je tímový duch a chuť hrať

Aktuálne sa OŠK Nededza nachádza v tabuľke 1. DOXXbet triedy na treťom mieste a na lídra súťaže, Gbeľany, stráca jedenásť bodov.

„Začiatky sme mali ťažké, keďže niekoľko týždňov sme boli poslední. No potom prišiel zlom a zápas so Štiavnikom, ktorý sme vyhrali 4:0. Myslím, že sme sa všetci hráči zocelili a viac sa dali dokopy ako tím. A je to vidno aj na tréningoch. Pamätám si, že kedysi bola na nich nízka účasť, no teraz príde bežne trinásť chalanov na tréning. Vtedy sa nielen oveľa lepšie trénuje, ale aj utužuje tímový duch,“ vysvetľuje Mravec.

Za najťažší zápas jesennej časti považuje ten predposledný, ktorý hrali s Kolárovicami: „Bolo ich o jedného menej ako nás a možno preto to bolo pre nás ťažšie, lebo silno bránili. Vtedy sme vyhrali iba 1:0 a gól sme dali až niekedy v druhom polčase. Mali sme to s nimi celkom náročné.“

Gól, na ktorý je v tejto sezóne najviac hrdý, strelil v zápase proti Rajeckým Tepliciam – Konskej: „Nie, že by to bol nejaký nádherný gól, ale bol to taký vypätý zápas, že by sa dalo povedať, že som ním viac priklonil víťazstvo na našu stranu. Gól bol dôležitejší pre tím, ako pre mňa.“

Ako prínos vníma spoluprácu vedenia obce a funkcionárov s trénermi a aj samotnými hráčmi. Taktiež i začlenenie akadémie, z ktorej prichádzajú mladší hráči z dorastu, vďaka čomu sa značne eliminuje problematika prestupov z iných tímov.

„Momentálne sú viac-menej všetci hráči buď z Nededze, alebo odchovanci tunajšieho futbalového klubu. Výchova hráčov je na veľmi dobrej úrovni, vďaka čomu sa vytvoril skvelý tím. Už roky máme stabilný káder a sme fakt zohratí,“ konštatuje.

Bratov nástupca

Tento rok sa stal najlepším strelcom jesennej časti sezóny, čím prebral pomyselné žezlo najlepšieho kanoniera od staršieho brata Mareka, ktorý získal tento titul v dvoch predchádzajúcich sezónach.

„Hrávam najmä preto, aby som sa odreagoval, udržal v dobrej fyzickej kondícii a kvôli skvelému tímu. Nerobím to s víziou, že by som chcel urobiť kariéru, jednoducho to beriem ako hobby. Nebudem si hovoriť, že keď som dal dvanásť gólov, som nejaká hviezda alebo že z toho spadnem na zadok,“ hovorí Mravec s úsmevom.

„Som rád, že som ich nastrieľal, ale len z toho hľadiska, že som prospešný pre tím. To je pre mňa najdôležitejšie a to by malo byť najdôležitejšie pre každého hráča. Inak by som tých dvanásť gólov prial ktorémukoľvek spoluhráčovi,“ dodáva na záver.