Seniori na sídlisku Vlčince si musia lístky na obedy vystáť v rade

Nedôstojné čakanie na kúpu stravných lístkov by mohlo zmierniť využívanie elektronických kariet.

13. dec 2018 o 11:43 Branislav Koscelník

ŽILINA. Často aj hodinu musia stráviť v rade seniori zo sídliska Vlčince, keď si chcú kúpiť lístky na obedy v jedálni Denného centra pre seniorov na Námestí J. Borodáča.

Lístky sa predávajú v jedálni len tri dni v mesiaci po tri hodiny. Záujemca o stravovanie, ktoré poskytuje samospráva mesta Žilina, musí prísť pre stravenky osobne a zaplatiť ich v hotovosti. Ľudia v tomto veku už pri tom majú problémy so zdravím i pohybom. Viacerí pre týždenník MY Žilinské noviny potvrdili, že dlhé vystávanie v rade je pre nich náročné.

„Čakám aj vyše hodiny, kým sa dostanem na rad. Pani za okienkom musí vypísať lístoček, prevziať peniaze a vydať,“ opisuje svoje skúsenosti stravníčka Anežka Gáťová a tvrdí, že v rade býva aj tridsať dôchodcov.

Jozef Hanzel sa snaží čakaniu v radoch vyhnúť. „Prvý deň je najhorší. Nechodím nakupovať prvé dva dni, pretože starí ľudia sa tu nahrnú hneď na prvý termín, aby im náhodou nič neušlo,“ poukazuje starší muž na to, prečo sa pred okienkom pravidelne tvoria rady.

Čakanie v rade bolo neúnosne aj pre Vieru Országhovú. Služby jedálne prestala pred rokom úplne využívať, hoci býva len pár desiatok metrov od denného centra. „Neboli tu rady vždy. Postupom času došlo k zmene a to takej, že pred tým sme zakúpené lístky mohli použiť aj na ďalší mesiac. Ťažko je odhadnúť dopredu, koľko lístkov použijeme. No prišiel príkaz, že lístky zakúpené v tom mesiaci, platia iba mesiac,“ tvrdí.

Ako v školských jedálňach

Obedy pre seniorov využíva na sídlisku Vlčince asi 500 stravníkov. Na problém s nákupom lístkov upozornila sociálny odbor mestská poslankyňa Iveta Martinková. To, ako si v súčasnosti zakupujú seniori stravné lístky, považuje za dehonestujúce a nedôstojné.

Navrhuje, aby aj seniori mohli používať elektronické čipové karty rovnako, ako školáci v školských jedálňach. Za obedy by si stravníci zaplatili poštovou poukážkou na pošte, alebo online cez internet banking. Odpadlo by tak nielen nakupovanie lístkov v presne vyčlenených časoch, ale aj pečiatkovanie lístkov. Starším ľuďom dôveruje a je presvedčená, že by nový systém zvládli. Počas zavádzania by pritom mohli fungovať súčasne obidva systémy.

„Podľa môjho názoru akákoľvek "zložitosť" moderného systému bude u seniorov skôr prekonaná. Pevne verím, že aj v tomto nastane v meste Žilina progres a prejdeme na pokrokový systém.“

Obáva sa manipulácie

Radnica riešila spôsob nakupovania lístkov už v roku 2016 a od vtedy niekoľkokrát. Tvrdí, že systém seniorských jedální a školských jedální nemožno porovnávať. Starší ľudia by mohli mať problém s využívaním technológií.

„O zavedení elektronického predaja mesto uvažovalo už v minulosti – pre špecifickú cieľovú skupinu prijímateľov tejto sociálnej služby a nezáujem takzvaných starších ročníkov k zmene nedošlo. S dodávateľskými firmami sme pritom rokovali už niekoľkokrát,“ odkázala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Sociálny a bytový odbor mesta sa nebráni zavedeniu elektronického systému nakupovania stravných lístkov. Všeobecne záväzné nariadenie dokonca umožňuje za sociálne služby platiť bezhotovostne.

Aktuálne medzi seniormi robí mesto písomnú anketu. Stravníkov sa pýta, či im vyhovuje platba v hotovosti za stravné lístky a či by boli ochotní vymeniť papierové lístky za elektronickú kartu.

Od stravníčky, ktorá nechce byť menovaná, sme získali podobu anketového lístka. Obáva sa, že anketa môže byť zmanipulovaná. Lístok je bez pečiatky a dá sa podľa nej zneužiť a rozmnožovať. Upozorňuje, že anketový lístok by sa mal vkladať do zabezpečenej urny a vyhodnotiť by ho mala nezávislá, minimálne dvojčlenná komisia. Stravníci podľa nej nemajú žiadne informácie o výhode používania elektronickej karty.

„Nemajú informácie, že nebudú stáť na vydávanie stravných lístkov aj v nepriaznivom počasí, nemusia každý deň stáť v rade na pečiatkovanie lístkov, nemusia "opatrovať" celomesačné lístky. Stačí zaplatiť raz mesačne poukážku na ktorejkoľvek pošte a obedy si vyberať jednou kartičkou. Tak to zvládajú aj šesťročné deti v školských jedálňach,“ napísala dôchodkyňa. Iveta Martinková už požiadala o zastavenie ankety.

Podľa výšky príjmov

Mesto Žilina poskytuje stravu pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom vo dvoch jedálňach. Okrem sídliska Vlčince sa môžu stravníci naobedovať na Hlinách na Lichardovej ulici. Radnica prevádzkuje aj dve výdajne stravy v Dennom centre na ulici A. Kmeťa 38 a v Dennom centre v Strážove.

Priemerne využíva dotované obedy 1 200 stravníkov. Za jeden obed platia od 1,11 eur do 1,77 podľa toho, aká je výška ich príjmov. „Za rok 2017 sme zaznamenali na túto službu náklady vo výške 321 489 eur a príjem vo výške 278 534 eur,“ spresnila výdavky mesta Barbora Zigová.