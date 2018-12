Koledy si v Žiline zaspievali v tradičných krojoch

Na Námestí Andreja Hlinku si množstvo Žilinčanov zaspievalo päť známych kolied.

12. dec 2018 o 18:49 Alexandra Janigová, Dominika Mariňáková

ŽILINA. Na Námestí Andreja Hlinku zneli aj tento rok vianočné piesne. Tak ako minulý rok aj dnes sa Žilina pripojila k akcii Slovensko spieva koledy. Nová iniciatíva chce podnietiť Slovákov, aby si zaspievali tri koledy v jeden deň a v rovnakú hodinu.

Krojovaní speváci so sprievodom akordeónu prilákali na najväčšie žilinské námestie desiatky Žilinčanov. Spoločne si zaspievali Poďme bratia do Betlehema, Do hory, do lesa, valasi, Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, Tichá noc a piatou koledou bude Daj Boh šťastia.

„Tešili sme sa aj na tento ročník. Zapojili sme sa minule a tentokrát sme tiež neváhali. Keďže bola na námestí výborná atmosféra a aj nám to urobilo radosť. Chceme, aby sa ľudia zapojili a rozširovali ďalej tieto tradície,“ povedala Ľudmila Gulášová z Folklórnej skupiny Straník z Tepličky nad Váhom, ktorí prišli aj tento rok.

Vedeli hneď, že prídu aj o rok. „Potešilo nás pozvanie a vedeli sme, že prídeme aj tento rok v krojoch,“ doplnila.

Perníky od spolku Živena. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

Tradičná vianočná atmosfére aj jej chýba. „Ľudia sú na Vianoce inak naladení. Sú prípravy akoby moc v predstihu aj v obchodných domoch. My sa snažíme udržiavať tradície, ale napríklad sa aj venovať starším ľuďom, ktorí sú osamelí. Chodíme im aj zaspievať, aby sme im priniesli spevom radosť,“ doplnila.

Tento rok bolo kolied o niečo viac. Minulý rok sme spievali tri koledy tento rok päť. Trénovali sme aj keď času bolo menej, ale máme ich osvojené, keďže ich spievame aj v kostole.

Tento rok sa k nim pripojili aj ženy zo Živeny, ktoré si pri tejto príležitosti tiež obliekli krásne kroje. "Tento rok sme sa rozhodli pre kroje, ktoré sme minulý rok vynechali. Chceme reprezentovať aj nás a aj keď je trochu zima nám to nevadí. Radi sme sa zapojili a ďakujeme za pozvanie, " povedala Martina Pazderníková, predsedníčka spolku Živena. Ako doplnila na akciu trénovali viac ako päť týždňov. Okrem spevu ženy zo Živeny prispeli aj tradičnými perníkmi pre účinkujúcich v podobe srdiečok s nápisom Žilina spieva koledy ako aj malých balíčkov s perníkmi.

Koledy si trénovali aj v redakcii MY Žilinské noviny. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

Slovensko spieva koledy 2018 je teda v poradí druhým ročníkom kampane regionálnych týždenníkov MY, ktorej hlavným cieľom je spojiť ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a osláviť príchod Vianoc tým, že si spoločne zaspievame známe vianočné koledy. V tomto týždni spievania vyšiel opäť vo všetkých týždenníkoch MY špeciálny spevník, kde boli uverejnené kompletné texty jednotlivých kolied, ktoré sa spievali. Súčasťou vydania bolo aj hudobné CD s uvedenými piatimi koledami, ktoré naspievali známi slovenskí interpreti – Katka Koščová, Kollárovci a Veronika Rabada.