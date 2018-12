Pribudne nová cyklotrasa. Most, na ktorý nadväzuje, sa rozpadá

Most medzi Solinkami a Hlinami je v katastrofálnom stave. Pritom naň bude nadväzovať úplne nová cyklotrasa.

12. dec 2018 o 13:29 Alexandra Janigová

ŽILINA. Most, ktorý spája sídliská Solinky a Hliny, využívajú peší aj cyklisti pomerne často. Dobrou správou je, že na most bude napojená nová cyklotrasa. Horšou správou ale je to, že most je v katastrofálnom stave už na prvý pohľad a mesto ho ani v roku 2019 neplánuje opraviť. Nedávno bol dokonca pre výstavbu uzavretý a ľudia kľučkovali pomedzi autá.

„Tento most, respektíve lávka pre peších v plánoch opráv pre rok 2019 nefiguruje. Most bol uzavretý, aby sme zabezpečili bezpečnosť okoloidúcich chodcov. Výstavba nového polyfunkčného objektu v blízkosti si vyžiadala veľkorysý záber okolia a navyše aj naša stavba potrebovala určitý priestor pre stavenisko a pre chodcov tak nejestvoval žiadny bezpečný koridor. Z tohto dôvodu sme pristúpili k uzavretiu mosta pre peších,“ vysvetlila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina.

Mesto dokonca nemá k dispozícii ani statický posudok, a tak nikto nevie, v akom stave sa skutočne nachádza. O to viac by sa pýtala rekonštrukcia, keďže na most bude nadväzovať nová cyklotrasa.

Táto cyklotrasa by mala byť dokončená do konca roka. „Konkrétne táto časť je súčasťou cyklotrasy V6, ktorá začína pri otočke trolejbusov na sídlisku Vlčince a končí pri spomínanej lávke. V projektovej dokumentácii sa neuvažuje nad rekonštrukciou mosta. V rámci cyklotrasy bude síce súčasťou trasy, avšak iba ako spoločný chodník pre cyklistov a chodcov. Má sa na ňom vymeniť asfaltový povrch,“ doplnila Zigová.

Zlý stav si všimol aj mestský poslanec Ľubomír Bechný. „Teší ma, že sa most zo Soliniek na Bajzovu ulicu stal opäť, po krátkej prestávke, priechodzí. Pri fotení som zistil, že nielen povrch, ale aj celá konštrukcia mosta pre peších je vo veľmi zlom technickom stave. Budem apelovať na mesto, aby bola oprava zahrnutá do plánu na budúci rok,“ potvrdil nám poslanec.