Žilina bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom 73,57 milióna eur

Mesto bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.

11. dec 2018 o 20:05 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Radnica bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 73,57 milióna eur. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

"V aktuálnom návrhu rozpočtu ešte nie sú zahrnuté niektoré aktivity, ktorým sa plánujeme v rámci môjho programu a programu poslancov venovať. Rozpočet sme však schválili, aby sa Žilina nedostala do rozpočtového provizória. Do najbližšieho mestského zastupiteľstva však pripravíme spolu s poslancami určité rozpočtové zmeny, ktoré následne zahrnieme do prvej úpravy rozpočtu," vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Na dopravu mesto minie takmer 11 miliónov eur, pričom bude aj naďalej pokračovať v masívnych investíciách do obnovy vozového parku mestskej hromadnej dopravy. "Na rozvojové projekty pôjde z daní občanov do dopravy takmer 1,8 milióna eur, z toho približne jeden milión eur poputuje do mestskej spoločnosti DPMŽ, s. r. o. Najviac peňazí z rozpočtu pôjde do školstva, takmer 30 miliónov eur," spresnil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Karol Krutek.

Kultúra dostane podľa neho 1,5 milióna eur a šport viac ako 1,6 milióna eur. Pre oblasť sociálnych služieb je určený balík v hodnote 3,2 milióna eur. Odpadové hospodárstvo vrátane životného prostredia získa z rozpočtu pre rok 2019 sumu približne 4,4 milióna eur. "Na splátky komerčných úverov poputuje tradičných 3,5 milióna eur. Odhadujeme, že na rok 2019 bude mesto potrebovať na bežné výdavky 64 miliónov eur a na investície minie približne šesť miliónov eur. Mesto tak nadväzuje na svoju výbornú finančnú situáciu a potvrdzuje snahu pokračovať v celkovom rozvoji vo všetkých oblastiach života občanov," doplnil Krutek.