Makroteam prišiel o výhru desať sekúnd pred koncom, MŠK v Lučenci výsledkovo neprekvapilo

Žilinské celky v 11. kole Varta ligy naplno nebodovali.

10. dec 2018 o 14:27 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – Bíli Andeli 5:5 (3:2)

Góly: 18., 18. a 36. Hudek, 20. Andre Luiz, 37. Krištofík – 7. Cintula, 19. Mica, 28. Doubravský, 29. Gajdács, 40. Adámek. Rozhodovali Kopec – Budáč, 114 divákov. ŽK: Hudek, Lucian Ferreira, Baláž – Doubravský, Mica.

MAKROTEAM: Košút (Kováč, Porubčanský) – Hudek, Krištofík, Zaťura, Škulec, Wellington, Everton, Lucian, Andre Luiz, Baláž.

Prečítajte si tiež: Mládežnícky Žilina Cup do rúk Poliakov

Úvod zápasu sa niesol v množstve nepresností z oboch strán, keď sa prvých štyroch minútach diváci nedočkali strely na bránu. V štvrtej minúte strieľal vedľa po rýchlej kľučke ľavačkou Zaťura. O minútu Andre Luiz napol bočnú sieť. V siedmej minúte si na roh nabehol ideálne Cintula a z blízka nedal Košútovi šancu – 0:1. Po pár sekundách mohol vyrovnať Hudek, ale jeho strelu po narážačke s Krištofíkom Kubíček vyrazil. O dve minúty najskôr z blízka hlavičkoval Mica nad a o pár sekúnd trestuhodne minul prázdnu žilinskú bránu Koricina. V polovici prvej časti hry najskôr žilinský protiútok vyrazil Kubíček a následný brejk Trnavy musel hasiť rýchlym zákrokom na zemi Košút. Osem minút pred koncom úvodného dejstva najskôr Kubíček výborným reflexom zmaril šancu Wellingtona a po ďalšej akcii pálil Škulec tesne vedľa ľavej spojnice. Český brankár v drese hostí pôsobil veľmi istým dojmom, avšak domáci sa do vyložených šancí nevedeli dostať. Recept na brankára Andelov našiel až kapitán Hudek, ktorý ho po rohovom kope zaskočil strelou pod brvno. O 35 sekúnd prešiel Hudek pekne po ľavej strane a krížnou strelou poslal Makroteam do vedenia – 2:1. V ďalšej minúte využil Cintulovu prihrávku Mica, ktorý krásnym volejom vyrovnal na 2:2. 29 sekúnd pred koncom prvého polčasu vystrelil z ľavej strany Andre Luiz a prízemnou strelou vrátil domácim vedenie.

V 23. minúte strieľal z dobrej pozície najlepší strelec súťaže Wellington, ale Kubíček jeho strelu pravou nohou vyrazil. Následne zahral rukou Lucian, no hostia zo štandardky poslali strelu len vedľa. V týchto momentoch sa do hry dostali väčšie emócie, keď obe lavičky dávali najavo nespokojnosť s verdiktami rozhodcov. V 25. minúte hlavičkoval už niekoľkýkrát v zápase spred Košúta Mica tesne nad. O tri minúty sa Trnavčania dopustili šiesteho faulu, a tak nasledoval desaťmetrový kop. K realizácii sa postavil Wellington Torres, no Kubíček jeho pokus pravou nohou zneškodnil. Prišiel trest pred domácich a po peknej kombinačnej akcii, na konci ktorej bol Doubravský, sa začínalo odznova – 3:3. Navyše o minútu Andeli viedli, keď Košúta z ostrého uhla prekvapil Gajdács. Po tomto góle nahradil Košúta v bráne Kováč, no zaskočení domáci kopili nepresnosti. Sedem minút pred koncom poriadne natiahol Kubíčeka Wellington. Šesť minút pred koncom zasiahol prvýkrát do hry aj Baláž, ktorý po pár sekundách musel hasiť chybu domácich v rozohrávke za cenu žltej karty. O dve minúty bolo vyrovnané, keď po peknom priťuknutí Krištofíka skompletizoval svoj hetrik kapitán Marián Hudek. Po pol minúte si títo hráči role vymenili a Krištofík poslal Makroteam do vedenia – 5:4. Andeli reagovali oddychovým časom, po ktorom odvolali brankára. Minútu pred koncom mohol dať definitívu výsledku Wellington, ale Kubíček, ktorý sa stihol vrátiť do brány, mu v poslednej chvíli loptu pri kľučke vypichol. Desať sekúnd pred koncom sa po hrubej chybe dostali do prečíslenia hostia a Adámek doklepol loptu za bezmocného Kováča – 5:5. Makroteam tak druhý zápas po sebe remizoval v pomere 5:5.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „V zápase s Trnavou sme sklamali výkonom i prístupom niektorých hráčov, a tak našou zbraňou nemohol byť tímový duch ako v predchádzajúcich zápasoch. Chladný profesorský futsal z našej strany nemohol stačiť na bojujúcich Trnavčanov. Pätnásť minút sme na ihrisku ako keby ani neboli. Napriek všetkému sme mohli a mali tento zápas vyhrať. Ak máme nájsť pozitíva, tak je to výkon mladého Zaťuru, ktorý príkladne bojoval o svoje miesto v základnej zostave. Musíme si niektoré veci nechať prejsť hlavou a urobiť kroky, ktoré nás vrátia do starých dobrých koľají.“

Mimel Lučenec – MŠK Žilina futsal 10:4 (6:3)

Góly: 3. a 32. Ricardo Camara, 6. Marlon Da Silva, 11. Gustavo Henrique, 16., 17. a 32. Matheus Ribeiro, 19. a 38. Greško, 31. (vl.) Moravec – 6. (vl.) Greško, 7. (vl.) Fehérvári, 17. Ostrák, 37. Gavrilov. Rozhodovali Botka a Brutvanová, 500 divákov. Bez kariet.

MŠK ŽILINA: Kavčák – Ostrák, Gavrilov, Gábor, Moravec, Ševčík, Ondrušek.

Futsalisti MŠK Žilina cestovali v 11. kole Varta ligy k lídrovi súťaže do Lučenca. Líder tabuľky sa ujal dvojgólového vedenia po zakončeniach Ricarda a Marlona. Žilinčanom sa podarilo vyrovnať po vlastných góloch Greška a Fehérváriho. Lučenčania sa však nenechali zaskočiť a po ďalších troch góloch viedli nad v poriadne oklieštenej zostave hrajúcimi Žilinčanmi. Hosťom sa podarilo ešte v prvom polčase znížiť zásluhou Ostráka, ale posledné slovo v prvom polčase mal domáci Greško.

Po zmene strán si najskôr zrazil loptu do vlastnej siete Moravec a po góloch Matheusa a Ricarda bol rozdiel v skóre šesťgólový. Tri minúty pred koncom sa ešte prihlásili o slovo Žilinčania, keď znižoval Gavrilov. Desiaty gól Lučenca dosiahol Greško dve minúty pred záverečným hvizdom. Líder súťaže prekvapenie na svoj úkor nepripustil a s oslabeným MŠK si poradil o šesť gólov.

Marián Ondrušek (MŠK Žilina futsal): „Do Lučenca sme vycestovali vo veľmi oklieštenej zostave. Lučenec sa stal futsalovým mestom, čo sa prejavilo aj na diváckej kulise. Domáci sa ujali rýchleho vedenia, no my sme dokázali rýchlo vyrovnať. Aj keď to boli vlastné góly, tak tie padli po nebezpečných strelách, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou skončili v sieti. V ďalšom priebehu sa ukázala kvalita Lučenca, ale my sme sa nesnažili len brániť. Vyrážali sme do protiútokov a hrozili sme aj po štandardných situáciách. O týždeň náš čaká dôležitý zápas proti Banskej Bystrici, ktorá je povzbudená dobrým výsledkom proti Pinerole. Rozhodne to bude zaujímavý zápas, v ktorom by sme chceli naplno bodovať. Navyše, stretnutie bude mať pre mňa špecifický náboj, keďže sme s trénerom Bystrice dobrí kamaráti a nejaké predzápasové „podpichovačky“ určite nebudú chýbať.“

Ostatné výsledky: Banská Bystrica – Pinerola 5:7, Wild Boys – Levice 6:1, Barabéri mali voľno.

Program 12. kola: FT Levice – ŠK Makroteam Žilina (13. 12. o 18:30 hod.), MŠK Žilina futsal – Banská Bystrica (14. 12. o 20:30 hod., ŠH na Rosinskej ceste), Pinerola Futsal – Barabéri, Bíli Andeli – Lučenec.

1. Lučenec 10 9 0 1 75:20 27

2. Pinerola 10 9 0 1 62:20 27

3. Wild Boys 10 6 1 3 36:21 19

4. Makroteam 10 5 3 2 54:41 18

5. B. Bystrica 10 3 1 6 44:60 10

6. Bíli Andeli 10 3 1 6 26:45 10

7. Levice 9 3 0 6 17:41 9

8. MŠK Žilina 10 1 3 6 28:51 6

9. Barabéri 9 0 1 8 18:61 1