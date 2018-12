Vlci nezvládli dôležitý súboj proti Liptovskému Mikulášu

Strata na predposlednú Detvu sa zvýšila na päť bodov.

9. dec 2018 o 19:29 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – MHk Liptovský Mikuláš 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Góly: 31. Huna Ru. (Húževka, Hvila) – 46. Kurali (Uram, Piatka), 49. Huna Ri. (Huna Ró.). Rozhodovali Jonák, Müllner – Vyšný, Šefčík, 553 divákov. Vylúčení: 1:4.

ŽILINA: Mikoláš – Žilin, Dubeň, Piegl, Hudec M., Jankovič, Bagin, Kučný, Mendrej – Hvila, Húževka, Huna Ru. – Barta, Surovka, Balej – Jenčík, Rehák D., Milý – Ondruš, Hrazdíra, Beránek.

L. MIKULÁŠ: Kislitsyn – Kurali, Suchý, Nádašdi, Bača M., Lenďák, Mezovský, Nemec J., Fereta – Kriška, Huna Ri., Huna Ró. – Uram, Tamáši, Sukeľ J. – Števuliak, Piatka, Oško – Uhrík, Lištiak.

Po deviatich góloch v Nitre chceli Žilinčania v mikulášskom zápase poraziť Mikuláš. Vlci vstúpili do zápasu aktívne, viackrát ohrozili Kislitsyna, no neúspešne. V štvrtej minúte sa ocitol sám pred brankárom Mikuláša jeden z domácich útočníkov, avšak obrovskú šancu poslal len do brankára Liptákov. V polovici úvodnej časti hrali Liptáci presilovku, keď putoval na trestnú lavicu Jankovič, ale tá im podľa predstáv nevyšla. Záver tretiny patril hosťom, ktorí dvakrát ohrozili Mikoláša zo sľubnej pozície, ale ten bol pozorný.

V úvode druhého dejstva sa mohli vlci ujať vedenia v presilovke, no tú nevyužili. Zápas sa niesol v znamení šesťbodového, keď ani jeden z tímov nechcel spraviť zbytočnú chybu a umožniť súperovi dostať sa do vedenia. Zverencom Petra Mikulu sa podarilo ujať vedenia, keď sa po Húževkovom prieniku dostal puk k Rudolfovi Hunovi, ktorý obišiel Kislitsyna a zasunul puk do hosťujúcej svätyne. Ihneď mohol po Bartovej nahrávke zvýšiť Balej, ale druhý gól v sezóne nepridal. Žilinčania po strelenom góle ožili a viackrát najmä Húževkova formácia nepríjemne hrozila.

Mikuláš vstúpil do poslednej časti hry aktívne a Mikoláš musel po Piatkovom zakončení vytiahnuť dôležitý zákrok. Aktivita hostí priniesla svoje ovocie, keď Uram našiel spoza brány voľného Kuraliho a ten nedal Mikolášovi šancu – 1:1. Onedlho sa dostal pred Mikoláša aktívny Róbert Huna, ktorého pokus žilinský brankár vyrazil, no na dorážku Richarda Hunu už nemal nárok - 1:2. V žilinskej presilovke spravil veľkú chybu na modrej čiare Žilin, ale Mikoláš samostatný nájazd Sukeľa bravúrne zneškodnil. Navyše Sukeľ fauloval a Žilinčania šli do presilovky o dvoch hráčov. Vlkom však ponúknuté presilovky príliš nevyšli a stav sa nemenil. V záverečnej minúte opustil Mikoláš bránu a namiesto neho naskočil na ľad Beránek. V power-play si domáci väčšiu šancu nevypracovali, a tak v dôležitom zápase proti Liptovskému Mikulášu nebodovali.