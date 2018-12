Začína sa sezóna prikrmovania vtáctva

Začať prikrmovať je podľa ochranárov vhodné, keď krajinu zakrýva sneh alebo keď trvajú silné mrazy.

9. dec 2018 o 9:39 TASR

Pri prikrmovaní vtáctva je dôležité vhodné zloženie potravy, ale aj umiestnenie kŕmidla.

V súvislosti s klesajúcimi teplotami na to upozorňuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Začať prikrmovať je podľa ochranárov vhodné, keď krajinu zakrýva sneh alebo keď trvajú silné mrazy, najmä vo februári a marci, keď sú zdroje živín v prírode na minime.

"Pre podporu druhov so silnou väzbou (vernosťou) ku konkrétnej lokalite ako sú napríklad brhlíky či ďatle - je dôležitá pravidelnosť prikrmovania," pripomína Roman Slobodník z RPS. Jeho kolegyňa Lucia Deutschová dodáva, že kŕmidlo by malo byť minimálne 1,5 metra nad zemou bez hustých porastov. "Nevhodné je umiestnenie blízko frekventovaných ciest a presklených plôch, do ktorých by mohli vtáky pri preletoch narážať," hovorí.

Čo sa týka jedla, nemalo by ísť o zvyšky z kuchyne. "V žiadnom prípade neponúkame vtákom korenené a solené jedlo ani pečivo," zdôrazňuje Slobodník.

Vtáky podľa neho najviac obľubujú slnečnicu. Vhodné sú aj repka, proso, mak, ovos, pšenica, ideálne v kombinácii so slnečnicou. Orechy môžu byť rozpolené alebo vylúpané, nesmú však byť pražené a solené. Kúpiť sa dajú už zarobené zmesi pre voľne žijúce vtáctvo, sýkorky a ďatle obľubujú aj loj, najmä hovädzí.

"Aby sme predišli šíreniu chorôb, kŕmidlo pravidelne čistíme vhodnými dezinfekčnými prípravkami. Počas chladných dní vtákom neponúkame vodu, mohli by sa v nej okúpať a zamrznúť, jej zdrojom sú napríklad pokrájané kúsky jabĺk. Kŕmidlo umiestnené v obývanej oblasti odstránime aspoň tri dni pred Silvestrom, pyrotechnika je pre vtáctvo nebezpečná. S prikrmovaním tiež prestávame, hneď ako sa začne obnovovať ponuka zdrojov potravy v prírode (približne v marci)," vymenováva Deutschová ďalšie zásady.

Prikrmovanie podľa ochranárov však okrem starostí prináša aj možnosť pozorovať vtáctvo. "Nebuďme prekvapení, ak sa vysoká koncentrácia vtákov stane terčom dravcov, najčastejšie jastraba krahulca. Do tohto prirodzeného deja v žiadnom prípade nezasahujme," upozorňuje Slobodník.