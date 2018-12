Vlci inkasovali deväť gólov

Hokejistom súboj v Nitre nevyšiel.

7. dec 2018 o 20:49 Tomáš Hládek

HK Nitra – MsHK Žilina 9:3 (2:1, 4:2, 3:0)

Góly: 6. Šiška (Hrušík), 19. Rapáč B., 21. Blackwater (M. Slovák, Lantoši), 24. Blackwater (M. Slovák, Lantoši), 24. Morrison (Scheidl, Kerbashian), 31. Lantoši (Blackwater, M. Slovák), 50. Buček (Mezei, Šiška), 55. Kerbashian, 60. Šiška (Korím) – 11. Jenčík (Huna Ru.), 21. Húževka (Huna Ru., Jenčík), 29. Hvila (Kučný). Rozhodovali Müllner, Juhász – Šefčík, Pálkövi, 1972 divákov. Vylúčení: 6:2.

HK NITRA: Šimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Pupák, Versteeg, Korím, Pätoprstý – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Scheidl, Kerbashian, Majdan – Buček, Bortňák, Rapáč B. – Čaládi, Šiška, Hrušík.

MSHK ŽILINA: Mikoláš (24. Fučík) – Kučný, Dubeň, Jankovič, Hudec M., Piegl, Bagin, Žilin – Hvila, Podešva, Balej – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Barta, Ručkay J., Beránek – Síkela, Surovka, Milý – Rehák D.

Žilinčania v tejto sezóne Nitru ešte nezdolali, keď jej najskôr podľahli 4:1 a v domácom duely 2:4. Pod Zobor však cestovali zverenca Petra Mikulu povzbudení víťazstvom nad Budapešťou. Vstup do zápasu vlkom herne vyšiel, avšak do vedenia šla Nitra do vedenia, keď stratu puku hosťujúcich obrancov potrestal Šiška. Žilinčanom sa podarilo vyrovnať po neúspešnej presilovej hre, keď Hunovu nahrávku premenil v gól Jenčík. 113 sekúnd pred koncom prvej tretiny využil Baginovu chybu Rapáč a Mikoláš jeho nájazdu v ceste do brány nezabránil.

Úvod druhej tretiny sa začal v réžii domácej Nitry. Lantošiho zakončenie ešte Mikoláš vyrazil, no následnú koncovku Blackwatera bol prikrátky. Vlkom sa podarilo poslednýkrát v zápase vyrovnať, keď sa presadil skúsený Húževka. Následne strelili Nitrania dva góly v rozmedzí dvadsiatich sekúnd a Mikoláš sa porúčal z brány, keď nezabránil gólom Blackwatera a Morrisona. Minútu a pol pred polovicou zápasu znižoval Lukáš Hvila na 5:3. Posledné žilinské slovo v zápase mal odchovanec žilinského hokeja v nitrianskom drese Róbert Lantoši, ktorý v 31. minúte po peknej akcii prekonal Fučíka.

V tretej tretine bolo prakticky o výsledku rozhodnuté a Nitrania si svoje vedenie pohodlne strážili. Vedenie domácich navýšil v 50. minúte Samuel Buček. O päť minút zaznamenal ôsmy gól v sieti Žiliny Kerbashian. Streleckú bodku za zápasom dal 34 sekúnd pred záverečným hvizdom Šiška. Šiška tak otvoril aj uzatvoril gólový účet zápasu, v ktorom Žilina Nitre podľahla o šesť gólov.