Choma nepodpísal granty, peniaze prepadnú

Na svoju verejnoprospešnú činnosť získali od mesta grant či dotáciu, napriek tomu ju nemôžu čerpať. Údajne im v tom zabránil predchádzajúci primátor Igor Choma.

8. dec 2018 o 7:13 Michal Filek

ŽILINA. Občianske združenie Proti korupcii, občianske združenie Nie je nám to ľahostajné a občianske združenie Spoločenstvo Sedembolestnej Panny Márie majú niečo spoločné. Všetky tri poskytujú v Žiline verejnoprospešnú činnosť a často suplujú či nahrádzajú služby, ktoré by mala poskytovať samospráva alebo štát.

Všetkým trom mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu alebo grant a ani jedno z nich nemalo šancu peniaze vyčerpať. A pričiniť sa o to mal bývalý primátor Igor Choma.

Primátor nepodpísal zmluvu

OZ Proti korupcii dostalo v máji z grantového systému, v rámci programu Inštitucionálna podpora, grant 2 500 eur. Vyčerpať ich však nemôžu. Lebo primátor Igor Choma do posledného dňa v úrade zmluvu nepodpísal. A peniaze im prepadnú aj vtedy, keby ju tento týždeň podpísal jeho nástupca Peter Fiabáne. Pretože podľa všeobecne-záväzného nariadenia mesta museli grant vyúčtovať do 14. novembra.

Predsedníčka OZ Vanda Tuchyňová sa domnieva, že zo strany primátora išlo o pomstu. Náplňou združenia je totiž aj poukazovanie na netransparentné konanie a korupciu politikov. Okrem iného poukazovala aj na to, že Choma má na meste zamestnaného asistenta, ktorému platí mesačne 800 eur, nikdy ho tu však nikto nevidel. Združenie poukazovalo aj na ďalšie možné prešľapy a netransparentné konanie primátora.

„Vyzerá to tak, že ide o pomstu. Už pred pol rokom primátor zakázal zamestnancom, vrátane hovorkyne, poskytovať mi informácie. Takže toto je ďalšie vyústenie tohto stavu. Myslím si, že to nie je dobrá vizitka mesta,“ hovorí Tuchyňová.

Čo je však horšie, peniaze budú združeniu chýbať. „Peniaze sme mali určené na prenájom miestností na naše akcie. V tejto chvíli nevieme, ako tento výpadok nahradíme. Musíme sa stretnúť a vymyslieť, ako to urobíme,“ dodala predsedníčka. Aj jej kolega Ľubomír Bechný je presvedčený, že je to zo strany primátora pomsta.

„Beriem to z jeho strany ako revanš, lebo sme písali o jeho prešľapoch, napríklad o mestskom aute, ktoré chodilo nezmyselne do Bratislavy. Dokonca som bol proti nezmyselne predraženej kúpe jeho Audi,“ hovorí Bechný. Podľa jeho slov združenie splnilo všetky stanovené podmienky, ktoré boli náročné, takže v tom problém nebude.

Aj predseda OZ Nie je nám to ľahostajné Zachar nám potvrdil, že peniaze nedostali. „Je to tak, a neviem, čo sa s tým dá urobiť,“ uviedol pre MY Žilinské noviny.

OZ Sedembolestnej Panny Márie je trošku iný prípad. Podporu 5 000 eur na rekonštrukciu miestnosti im schválilo mestské zastupiteľstvo. Teda nie grantová komisia. OZ poskytuje ubytovanie nemajetným dôchodcom, ktorí si iný domov nemôžu dovoliť, a tak by skončili na ulici. Financované je najmä z milodarov, ktoré na ulici vyzbiera jeho predseda Igor Koník, v Žiline známy ako pútnik Igor.

Nemajú vyplatené peniaze

„K dnešnému dňu nemáme peniaze vyplatené. Napriek tomu, že sme odovzdali všetky doklady, o ktoré nás žiadali a napriek tomu, že nám povedali, že všetko máme v poriadku. Údajne zmluvu primátor drží vo svojom šuflíku. Som presvedčený, že to primátor úmyselne zdržiava, aby nám peniaze nemuseli vyplatiť. Použiť sme ich chceli na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti. Naša kapacita je dnes úplne plná a máme ďalšie žiadosti, ktoré nedokážeme uspokojiť. Potrebujeme sa rozšíriť, ale ako to máme urobiť, keď spolupráca s mestom je na takejto úrovni?“ hovorí Koník.

O stanovisko sme požiadali primátora Igora Chomu. Hovorkyňa Barbora Zigová nám poslala toto stanovisko: „Súčasný primátor zmluvy nepodpísal z toho dôvodu, lebo to chcel doriešiť až po voľbách. Vzhľadom na to, že budúci týždeň nastupuje do funkcie nový primátor, bude to riešiť už nové vedenie.“

Na jeho tvrdenie však zareagoval Ľubo Bechný slovami: „Pán primátor Choma nehovorí pravdu, že chcel podpisy zmlúv v inštitucionálnej podobe doriešiť až po voľbách. VZN o grantovej dotácii totiž hovorí, že grantové dotácie musia byť vyúčtované najneskoršie do 14. novembra 2018. Podľa mojich informácií zmluvu o inštitucionálnej podpore pre OZ Nie je nám to ľahostajné podpísal síce po voľbách, ale po tomto termíne. Zodpovedná úradníčka MU preto nemôže ani túto podporu zúčtovať. Zmluvu pre OZ Proti korupcii nepodpísal vôbec. A už je takmer mesiac po voľbách. Musel teda vedieť, že peniaze prepadnú.“