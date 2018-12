Mikuláš príde aj do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach

Do múzea sa deti a rodičia môžu priviesť historickým vláčikom Hurvínek.

6. dec 2018 o 8:05 Alexandra Janigová

RAJECKÉ TEPLICE. Považské múzeum v Žiline pripravilo na sobotu 8. decembra v popoludňajších hodinách tradičné podujatie Mikuláš v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach.

Sv. Mikuláš patrí medzi najobľúbenejšie sviatky medzi všetkými deťmi. V predvečer tohto sviatku si deti dávajú do okna vyčistené čižmičky a topánky. Ráno, plní očakávania, sa pozerajú dovnútra, či si v nich nájdu sladkú odmenu. Mikuláš sa s deťmi stretáva aj na iných miestach, v školách či na námestiach pod vianočným stromčekom. Býva dobrým zvykom, že sa zastaví aj v Rajeckých Tepliciach. Ani tento rok nevynechá Múzeum dopravy, ktoré si veľmi obľúbil. Dokonca si v múzeu už dlhšiu dobu odkladá svoje vyše storočné sane, o ktoré sa veľmi rád podelí so všetkými deťmi. Rajecké Teplice tradične navštívi spolu so svojimi vernými pomocníkmi, anjelom a čertom. Všetky poslušné a dobré deti, ktoré Mikulášovi zaspievajú alebo zarecitujú krátku básničku, dostanú malú odmenu v podobe mikulášskeho balíčka. Do múzea sa deti a rodičia môžu priviesť historickým vláčikom Hurvínek, ktorý bude v tento deň premávať na trase Žilina – Rajecké Teplice a späť so zastávkami Žilina – Záriečie, Žilina – Solinky a Lietavská Lúčka. Zo Žiliny vláčik odchádza o 15:30, z Rajeckých Teplíc o 17:50.

Mikulášske balíčky je nutné vopred rezervovať na tel. čísle +421 905 602 582, e-mailom na rajteplice@pmza.sk alebo cez e-shop pmza.sk/produkt/miki18, najneskôr do 6.12.2018.