V niektorých žilinských škôlkach majú ešte voľné miesta

V materských školách ešte evidujú voľné kapacity.

5. dec 2018 o 16:35 Alexandra Janigová

ŽILINA. V niektorých žilinských materských školách ešte stále evidujú voľné kapacity. Jedno voľné miesto pre deti od troch do štyroch rokov je v Materskej škole Stavbárska, ďalších sedem voľných kapacít pre deti od štyroch do päť rokov hlási Materská škola Jarná.

Deti od štyroch do šiestich rokov je možné umiestniť aj do Materskej školy Ku škôlke, tu registrujú štyri voľné miesta a jedno miesto pre rovnakú vekovú kategóriu má aj Materská škola Námestie J. Borodáča 6. „Jednou z mojich priorít je rozširovať kapacity materských škôl, pretože záujem o žilinské škôlky je zo strany rodičov stále veľký. Verím, že sa nám postupne podarí umiestňovať do materských škôl čo najväčší počet detí,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

V prípade, že má rodič záujem prihlásiť dieťa do materskej školy, je nutné kontaktovať riaditeľky mestských materských škôl. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť aj na webovej stránke mesta Žilina.