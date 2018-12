Pred ôsmimi rokmi vo voľbách prehrala, v novembri sa stala novou starostkou Čičmian

Iveta Michalíková na tradície a čičmiansku symboliku nedá dopustiť.

5. dec 2018 o 12:01 Dominika Mariňáková

Volebná účasť na úrovni 73 %, ktorú dosiahli v Čičmanoch, patrila v novembrových komunálnych voľbách medzi najvyššie v žilinskom regióne. „Na takú malú dedinu je to dosť. Vysoké čísla však mávame pravidelne, dokonca sme mávali najväčšie percentá z celej Rajeckej doliny. Starší ľudia to vnímajú ako svoju občiansku povinnosť,“ prezrádza Iveta Michalíková, nová starostka obce, obklopenej Strážovskými vrchmi.

Skúsila to znovu po ôsmich rokoch

Od voličov získala 59 hlasov, jej oponent Miroslav Čecho 31. V Čičmanoch tak pokračuje ženská línia vedenia obce. Od roku 2010 strávila dve volebné obdobia na poste starostky Natália Dubnicayová, predtým dedinu viedla Mária Bolvanová.

„Pred štyrmi rokmi sme mali len jednu kandidátku, ešte vo roku 2010 však bolo kandidátov viac. Patrila som medzi nich aj ja,“ spomína Iveta Michalíková.

Vtedy prehrala a ako sama hovorí, s možnosťou prehry počítala aj tento rok: „Úprimne, neočakávala som to. Stále to bolo päťdesiat na päťdesiat. Som zvyknutá prehrávať, bola som na to pripravená. Veď musí byť víťaz a porazený, tak to chodí.“

Obyvatelia jej však tentoraz svojimi hlasmi prejavili dôveru. Podľa víťaznej kandidátky zavážil aj fakt, že sa orientuje v problémoch, ktoré obec trápia. Uplynulé štyri roky totiž strávila ako poslankyňa obecného zastupiteľstva.

„Doteraz som bola v obecnom zastupiteľstve. Viem, čo je rozrobené, aké projekty treba dokončiť. Chcem v tejto práci pokračovať. Toto bolo zároveň mojím prvotným impulzom na kandidatúru. Moje srdce bije pre Čičmany, niečo vo vnútri mi povedalo, choď do toho.“

Nedá dopustiť na čičmiansku symboliku

Čičmany v jej osobe získali starostku, ktorá ctí ľudové tradície a symboly späté s jej rodnou dedinou. „Každý deň sa snažím mať niečo s čičmianskym vzorom, ani dnešok nie je výnimkou,“ ukazuje na šatku na svojom krku.