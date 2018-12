Z Havířova priviezli turnajové striebro

V rozhodujúcom stretnutí len remizovali, čo ich pripravilo o celkový triumf.

5. dec 2018 o 11:02 Ladislav Németh

Sotva si futbalistky ŠKF VIX Žilina vydýchli po hektickej jesennej časti prvoligovej sezóny, vycestovali uplynulý víkend na Medzinárodný halový turnaj do Havířova. V konkurencii siedmich účastníkov sa hralo systémom každý s každým, takže všetci odohrali po šesť zápasov.

Okrem Žilinčaniek sa na turnaji predstavili ešte dva slovenské výbery, Oravská Jasenica a Trenčín. Žilinské futbalistky v úvodných troch zápasoch trikrát vyhrali, keď porazili obe slovenské družstvá. Potom však prišlo zaváhanie s Baníkom Ostrava v podobe prehry 1:3 a zrazu bolo všetko inak.

Víťazstvo nad domácimi znovu oživilo šance a rozhodujúcim sa nakoniec stal posledný duel s Krakowom. Len víťazstvo zaručovalo prvé miesto v turnaji, žiaľ, hráčky ŠKF VIX len remizovali 2:2 a skončili druhé. Víťazom sa stal Trenčín.

Výsledky Žilinčaniek na turnaji: Žilina – Oravská Jasenica 2:0 (Žitňáková, Jančová), Krzeszowice – Žilina 0:3 (Červíková, Žitňáková, Jančová), Žilina – Trenčín 1:0 (Valová), Ostrava – Žilina 3:1 (Jančová), Žilina – Havířov 3:2 (Valová, Červíková, Jančová), Krakow – Žilina 2:2 (Randová, Valová).

Konečná tabuľka turnaja

1. Trenčín 6 5 0 1 13:1 15

2. Žilina 6 4 1 1 12:5 13

3. Havířov 6 3 1 2 13:11 10

4. Krakow 6 2 3 1 10:8 9

5. Ostrava 6 2 2 2 11:9 8

6. O. Jasenica 6 0 2 4 5:14 2

7. Krzeszowice 6 0 1 5 3:17 1

Žilinské futbalistky pokračujú v tréningovom procese takmer až do Vianoc, čakajú ich ešte dve halové akcie. Cez víkend 15. – 16. decembra budú štartovať v Uherskom Brode na Vianočnom turnaji, ktorého sa zúčastní 16 družstiev. Na tomto podujatí pred dvoma rokmi triumfovali. Od 22. decembra sa zapoja do futsalovej ligy, zimná príprava by mala začať 8. januára.