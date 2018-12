Do Číny odleteli s titulmi majsteriek Slovenska

Žilina po marcovom majstrovskom titule senioriek v karate drží v rukách aj titul juniorský.

4. dec 2018 o 11:31 Dominika Mariňáková

Trnava cez víkend hostila majstrovstvá Slovenska v karate dorastencov a juniorov. O majstrovské tituly bojovalo 378 pretekárov z 54 klubov, vrátane Karate Klubu AC UNIZA Žilina. Turnaj bol zároveň nominačným turnajom pre Majstrovstvá Európy dorastencov, juniorov a U21, ktoré sa vo februári uskutočnia v Dánsku.

Smolná prehra

Hneď po slávnostnom otvorení súťaže svoju púť za obhajobou dvoch titulov majsterky SR začala Sarah Hrnková. Po trochu smolnej prehre v semifinále však po tretí raz v rade na najvyšší stupienok nevystúpila a získala bronz.

„Nebola to taká prehra, po ktorej by som bol naštvaný. Niekedy urobí hlúpu chybu a to ma vytočí. Ale tentoraz to bola smoliarska chyba tesne pred koncom a už to nestihla otočiť,“ zhodnotil tréner Ján Novosad.

Svoju zverenkyňu však pochválil za nasledujúce výkony: „V družstvách však potom porazila jednu ,ťažkú váhu´ zo Žiaru nad Hronom, ktorá to tam valcuje už niekoľko sezón.“

Kuklová s dvom titulmi, individuálnym aj tímovým

Zlato z minulého roku však obhájila Hana Kuklová, ktorá zaknihovala už svoj deviaty titul, no tento bol jej prvý v žilinských farbách.

Obe menované neskôr nastúpili aj v súťaži kumite teamov žien do 21 rokov a počínali si suverénne. Svojou kategóriou prešli bez straty čo i len jediného zápasu a po marcovom majstrovskom titule senioriek tak Žilina drží v rukách aj titul juniorský.

„V družstvách boli baby super. Hanča Kuklová išla podľa očakávaní. Na Európu má nabodované zo zahraničných turnajov a zo všetkých žilinských karatistov má asi najväčšiu šancu. Sárine tretie miesto trochu mrzí, pretože ide o nominačnú kategóriu na majstrovstvá Európy. Ale má body z predchádzajúcich nominačných turnajov, takže teoreticky by to malo byť v pohode,“ doplnil Novosad.

Poobede prekvapil, ale predovšetkým potešil dorastenec Michal Kočuta, ktorý v eliminácii síce podľahol neskoršiemu víťazovi zo Spišskej Novej Vsi , ale v boji o bronz dokázal otočiť nepriaznivé skóre z 0:2 na 4:2 a získal svoju prvú významnú medailu.

Svoj tieň prekročila aj Miroslava Pevalová, ktorá po dobrých výkonoch dostala až do semifinále, no po remíze 0:0 prehrala na vlajky a neskôr jej to nevyšlo ani v boji o bronz.

Chcú bojovať o každý bod

Táto akcia slúžila pre Hrnkovú s Kuklovou zároveň ako generálka pred Svetovým pohárom v Číne, ktorý sa koná už tento víkend (7.-8. decembra) v Šanghaji.

„Baby sú ešte juniorky, ale toto je seniorský Svetový pohár. Každý vyhratý súboj má podobnú hodnotu, ako keď tenista vyhrá zápas vo Wimbledone. Každý zápas dáva body do svetového rankingu, tieto turnaje sa zarátavajú aj do olympijskej kvalifikácie. Konkurencia je tvrdá, ale ideme skúsiť vyhrať nejaký zápas a budeme bojovať o každý bod,“ prezradil tréner karatistiek ambície žilinského výberu v Číne.

Súťažný rok zakončí Karate Klub AC UNIZA Žilina nominačným turnajom juniorov v Taliansku.