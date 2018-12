Fiabáne sa ujal funkcie. Poďakoval Chomovi a vyzval k ukončeniu žabomyších vojen

V novom mestskom zastupiteľstve tvoria absolútnu väčšinu nezávislí poslanci.

3. dec 2018 o 16:59 TASR

ŽILINA. Novozvolený primátor mesta Žilina Peter Fiabáne sa v pondelok ujal funkcie na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline.

Sľub poslanca zároveň zložilo 29 z 31 poslancov, medzi nimi aj Igor Habánik (koalícia OĽaNO, SaS, OKS, NOVA), ktorý nahradil Fiabáneho. Poslanci schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve aj plat nového primátora vo výške 3378 eur.

Riešenie problémov namiesto žabomyších vojen

"Moje poďakovanie smerovalo nielen k Igorovi Chomovi, ktorý po ôsmich rokoch opustil funkciu primátora mesta. Ale ku všetkým, ktorí nejakým spôsobom v modernej ére našej krajiny prispeli k rozvoju Žiliny. A potreboval som odovzdať svoje posolstvo poslancom MsZ, že moje nastavenie je spolupracovať a hľadať všade konsenzus. Aby sme prestali riešiť žabomyšie vojny a začali sme naozaj riešiť problémy nášho mesta," povedal Fiabáne.

Prečítajte si tiež: Silný mandát

Zdôraznil, že problémov nie je málo. "Či je to doprava, parkovanie, sociálna oblasť, rozvoj športovísk, rozvoj školstva, zelené, čistejšie, krajšie mesto. Mojou ambíciou je po dôkladnom zoznámení sa s fungovaním mestského úradu pripraviť pre poslancov predstavu rozvoja mesta na najbližšie štyri roky. A chcem pristúpiť k tomuto návrhu veľmi korektne, aby tam boli zakomponované aj ich predstavy a návrhy. Určite nenájdeme všade spoločnú reč. Ale mojou snahou bude, aby sme tam mali to podstatné, čo treba v Žiline v najbližších štyroch rokoch riešiť," podotkol nový žilinský primátor.

Zloženie zastupiteľstva dáva nádej na spoluprácu

Doplnil, že na pôde MsZ v Žiline sú štyri poslanecké kluby. "Klub siedmich poslancov ešte z predchádzajúceho zastupiteľstva, nazvem ich 'starí bardi'. Potom novo kreovaný Spojený poslanecký klub, v ktorom je desať poslancov. Sú to zástupcovia politických strán, plus noví, mladší poslanci. Potom je to klub Iná Žilina so šiestimi poslancami. V klube Silná Žilina sú štyria poslanci a nakoniec sú to štyria nezaradení poslanci bez klubovej príslušnosti. To zloženie mi dáva nádej do budúcnosti, že budeme vedieť spolupracovať. A je na poslancoch, ako ponúknutú ruku odo mňa prijmú," dodal Fiabáne.

V novom MsZ tvoria absolútnu väčšinu nezávislí poslanci, ktorých je 24. Štyria poslanci zastupujú koalíciu OĽaNO, SaS, OKS, NOVA a po jednom poslancovi majú KDH, Smer-SD a Spolu - občianska demokracia.

Fiabáne získal v komunálnych voľbách 13 876 hlasov (48,06 percenta) z 28.872 platných hlasov. Volebná účasť v Žiline dosiahla 41,30 percenta.