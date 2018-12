Turnaj prípraviek ovládli dievčatá zo Žiliny

Mladé futbalistky MŠK museli o triumf poriadne zabojovať najmä v poslednom zápase.

3. dec 2018 o 15:22 Dominika Mariňáková, Ladislav Németh

V poslednú novembrovú nedeľu sa v Žiline uskutočnil Medzinárodný halový turnaj futbalových prípraviek dievčat, na ktorom štartovalo päť družstiev. Na turnaji mohli nastúpiť dievčatá ročníkov 2006 a mladších.

Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale V. Javorku, hralo sa systémom každý s každým. Po odohraní desiatich turnajových zápasov napokon zdvihli víťazný pohár nad hlavu domáce dievčatá. Trikrát zvíťazili a v poslednom, akoby finálovom zápase dvoch neporazených tímov, im s Brušperkom stačila na prvenstvo aj remíza.

Spoločná fotografia zúčastnených tímov na turnaji. (zdroj: ARCHÍV L.N.)

Bolo zrejmé, že tento scenár je z dielne hlavného organizátora, ale dievčatá museli v rozhodujúcom zápase siahnuť futbalovo aj psychicky na samé dno síl. Súperky im dali dva góly a všetko sa zdalo stratené. Najlepšia brankárka turnaja Sára Kerešová však vykresala nádej na 1:2 a o chvíľu najlepšia strelkyňa turnaja Vanesa Várošová vyrovnala na vytúžených 2:2, čo pri podstatne lepšom skóre znamenalo prvenstvo.

Potom už nasledovalo slávnostné vyhodnotenie turnaja, kde si všetky účastníčky prevzali krásne poháre a sladkosti, ocenené boli najlepšie hráčky všetkých družstiev, najlepšie jednotlivkyne celého turnaja a aj miss turnaja, ktorou bola vyhlásená domáca Karolínka Ďatková. Mladá futbalistka v deň turnaja oslávila desiate narodeniny.

Ladislav Németh s Karolínou Ďatkovou, ktorá na turnaji oslávila svoje desiate narodeniny. (zdroj: ARCHÍV L.N.)

Do rámca turnaja dobre zapadol aj rozhodca Štefan Mitúch, dievčatám v prestávke dobre padla i chutná pizza. Najväčšiu radosť z vydarenej akcie a, samozrejme, z celkového víťazstva mal hlavný organizátor a tréner Laco Németh: "Myslím, že dobrá vec sa podarila. Keď si to všetko spätne premietam, že som turnaj zbuchol na rýchlo, na poslednú chvíľu a v chirurgickom prostredí v nemocnici, bolo to nakoniec super. Som vraj blázon, ale bez takých to nejde. Keby som to neurobil, tak by nič nebolo a to by bola asi škoda.

Odohrali sa viaceré perfektné zápasy, to ma teší a nielen mňa. Napriek štyrom prehrám boli, napríklad, aj mladé Trnavčanky veľmi zlaté. Ja mám, samozrejme, radosť z víťazstva našich dievčat a som presvedčený, že nebolo posledné."

Výsledky turnaja:

MŠK Žilina – Trnava 08 5:0

Góly: Várošová 3, Jakubová, Kerešová.

FA UNITED – Trnava 06 0:3

Góly: Horváthová, Turanová, Gáliková.

Trnava 08 – Brušperk 1:3

Góly: Poláčková – Vokurková 2, Maralíková.

FA UNITED – MŠK Žilina 2:6

Góly: Bieliková, Šupolíková – Várošová 2, Gancárová 2, Kerešová, Ďatková.

Trnava 06 – Brušperk 1:2

Góly: Gáliková – Polochová 2.

Trnava 08 – FA UNITED 0:5

Góly: Uríková 4, Šupolíková.

MŠK Žilina – Trnava 06 2:1

Góly: Várošová, Ďatková – Uváčková.

Brušperk – FA UNITED 1:0

Gól: Polochová.

Trnava 06 – Trnava 08 2:1

Góly: Krchnáková, Gáliková – Pekárová.

MŠK Žilina – Brušperk 2:2

Góly: Kerešová, Várošová – Maralíková, Polochová.

Najlepšie jednotlivkyne turnaja:

Najlepšia brankárka: Sára Kerešová (Žilina)

Najlepšia hráčka: Emily Suchoňová (Trnava 08)

Najlepšia strelkyňa: Vanesa Várošová (Žilina)

Miss turnaja: Karolína Ďatková (Žilina)

Najlepšie hráčky družstiev:

MŠK Žilina: Sofia GANCÁROVÁ

Brušperk: Eliška VOKURKOVÁ

Trnava 06: Katarína KOLESÍKOVÁ

FA United: Petra URÍKOVÁ

Trnava 08: Lucia VOLEKOVÁ

Konečná tabuľka turnaja:

1. MŠK Žilina 4 3 1 0 15:5 10

2. Brušperk 4 3 1 0 8:4 10

3. Trnava 06 4 2 0 2 7:5 6

4. FA UNITED 4 1 0 3 7:10 3

5. Trnava 08 4 0 0 4 2:15 0

Zostava MŠK Žilina: Sára Kerešová, Simona Kantoríková, Alžbeta Mária Jakubová, Karolína Ďatková, Vanesa Várošová, Daniela Michalcová, Sofia Gancárová. Tréneri: Peter Kereš, Laco Németh.