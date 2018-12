Žilinské derby opäť prinieslo drámu do poslednej minúty

Aj v druhom meraní síl si mužstvá body podelili.

3. dec 2018 o 14:16 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – ŠK Makroteam Žilina 5:5 (1:2)

Góly: 20. a 36. Marek Belaník, 25. Moravec, 29. Gavrilov, 34. Koleno – 6. Everton Borges, 20. Wellington Torres, 24. Hudek, 31. Krištofík, 39. Andre Luiz. Rozhodovali Behančín a Botka, 150 divákov. ŽK: Marek Belaník.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Kotuláč) – Koleno, Ostrák, Gavrilov, Gábor, Moravec, Ševčík, Belaník, Baranovič, Brezničan.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (Kováč, Porubčanský) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian Ferreira, Andre Luiz, Zaťura.

Úvod zápasu patril Makroteamu, ale strely Hudeka, Baláža a Wellingtona si cestu za Kavčákov chrbát nenašli. Domáci prvýkrát pohrozili v štvrtej minúte, no Košút si s tvrdou strelou Belaníka poradil. O minútu stratil loptu Belaník, ktorý následne fauloval a po následnej štandardke trafil Hudek len do Kavčáka. V tej istej minúte našiel krížnou prihrávkou po krásnej kombinačnej akcii Baláž Evertona a ten do poloodkrytej brány poslal Makroteam do vedenia. Vyrovnať mohol v deviatej minúte Brezničan, avšak mieril vedľa. Šesť minút pred koncom úvodného dejstva opečiatkoval konštrukciu brány po rohovom kope Wellington Torres. O minútu Košút s námahou vytiahol Belaníkov pokus. O tridsať sekúnd sa ocitol pred Košútom osamotený Belaník, ale trafil len Košúta. Minútu a pol pred koncom prvého polčasu osamotený Hudek v tutovke zle trafil loptu, ktorá nakoniec skončila vedľa brány. O pár sekúnd na druhej strane Košút na dvakrát zneškodnil strely Kolena. V dvadsiatej minúte zakončil peknú kombinačnú akciu hostí Wellington, ktorý využil perfektnú Hudekovu prihrávku – 0:2. MŠK bleskovo odpovedalo, keď Belaník zavesil strelu zo štandardnej situácie pod brvno. Osem sekúnd pred koncom prvej časti hry sa rútil sám na Kavčáka Everton, ale trafil len brankára. Prvý polčas sa tak skončil zaslúženým vedením Makroteamu.

Druhý polčas otvorila aktivita Makroteamu, ktorá bola odmenená gólom Hudeka po presnej Wellingtonovej prihrávke. O minútu domáci znížili, keď Košút strelu Gábora vyrazil a na následnú dorážkovú hlavičku Moravca bol prikrátky – 2:3. Hneď na to mohol Gábor vyrovnať, ktorý na dvakrát neuspel. Ihneď po tejto situácii skúšal prekvapiť Košút Kavčáka strelou cez celé ihrisko, no brankár MŠK s veľkými problémami ďalekonosnú strelu vyrazil. V 29. minúte sa pekne presadil po krídle Gavrilov, prestrelil Košúta a bolo vyrovnané. Tieto minúty patrili domácim, ktorí viackrát nebezpečne ohrozili Košúta. Gól však prišiel na opačnej strane, keď chybu v obrane MŠK potrestal osamotený Krištofík – 3:4. V tej istej minúte mohlo byť vyrovnané, no Košút po strele Brezničana svoj tím podržal. Následne Belaník strieľal v tutovke vedľa. O minútu trafil žrď hosťujúcej brány Ševčík. V 34. minúte bola snaha domácich odmenená, keď chybu v rozohrávke Makroteamu potrestal Koleno. Štyri a pol minúty pred koncom MŠK prvýkrát v zápase viedlo, keď Belaník tvrdou strelou z diaľky prestrelil Košúta – 5:4. Dušan Dobšovič reagoval oddychovým časom, po ktorom Makroteam skúsil hru bez brankára. Tlak hostí sa skončil gólom, keď po nahrávke z pravej strany vyrovnával osamotený Andre Luiz. 43 sekúnd pred koncom nezvolil Koleno ideálne riešenie, keď namiesto prihrávky voľnému Belaníkovi strieľal vedľa. Aj druhé žilinské derby v tejto sezóne sa skončilo nerozhodne.

Miroslav Gibala (MŠK ŽILINA): „S bodom môžeme aj nemusíme byť spokojní. Remíza asi nerieši nič ani pre jedno mužstvo. Myslím si, že hlavne druhý polčas sa musel divákom páčiť, keďže zápas bol ako na hojdačke a do poslednej chvíle nerozhodnutý. V závere sme viedli, ale Makroteam po dobre zahranej power-play vyrovnal. Potešilo nás, že zlepšené výkony z posledných zápasov sme dokázali zopakovať a že dokážeme hrať vyrovnanú partiu aj s mužstvami z prvej polovice tabuľky. Dali sme viac gólov, dokázali sme byť konečne efektívni, čo je pre nás dobrý impulz do ďalších dôležitých zápasov.“

Dušan Dobšovič (MAKROTEAM ŽILINA): „Druhý vzájomný zápas s mestským rivalom sa niesol v podobnom duchu ako ten úvodný v prvom kole. Domáci hrali opäť s nasadením, koncentrovane, napriek tomu sme si vypracovali veľa gólových šancí a v prvom polčase sme mohli a mali rozhodnúť. Nestalo sa a tak sme do šatní odchádzali s minimálnym gólovým rozdielom. V druhom polčase sme síce získali dvojgólový náskok, o ktorý sme však až príliš ľahko prišli. Problém bol, že sme vždy po získaní dvojgólového náskoku veľmi skoro inkasovali. Otázne je, čomu to pripísať, nie je to prvýkrát. Domácich to vždy nakoplo k ešte väčšej aktivite a tri minúty pred koncom sa dokonca ujali vedenia. V následnej našej power-play sme našťastie vyrovnali a s ohľadom na vývoj druhého polčasu sa musíme opäť uspokojiť s remízou.“

Ostatné výsledky: Bíli Andeli – Wild Boys 1:6, Pinerola – Lučenec 4:1, Barabéri – Banská Bystrica 1:5.

1. Lučenec 9 8 0 1 65:16 24

2. Pinerola 9 8 0 1 55:15 24

3. Makroteam 9 5 2 2 49:36 17

4. Wild Boys 9 5 1 3 30:20 16

5. B. Bystrica 9 3 1 5 39:53 10

6. Bíli Andeli 9 3 0 6 21:40 9

7. Levice 8 3 0 5 16:35 9

8. MŠK Žilina 9 1 3 5 24:41 6

9. Barabéri 9 0 1 8 18:61 1