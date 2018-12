Od volieb v roku 2002 nemala Žilina tak silného primátora, ako toho, čo dnes nastúpi do úradu.

3. dec 2018 o 11:45 Michal Filek

V tom roku sa začínalo posledné funkčné obdobie Jána Slotu, ktorým uzavrel 16-ročné bačovanie na radnici. Dostal 16 136 hlasov a o 11 136 hlasov predbehol druhého Andreja Sočuvku. V roku 2006 ho zosadil Ivan Harman (13 050 hlasov) tesným rozdielom 1989 hlasov. Harmana v roku 2010 striedal Igor Choma (12 034 hlasov), keď ho porazil o 4 979 hlasov. Pred štyrmi rokmi Choma svoj post obhájil rozdielom 3 340 hlasov pred Martinom Barčíkom. Získal už len 10 131 hlasov.

Prečítajte si tiež: Peter Fiabáne: Zásadne sa zmení komunikácia mesta s občanmi

No a pred pár dňami zvíťazil Peter Fiabáne rozdielom 6 734 hlasov, keď mu dôveru vyslovilo 13 876 voličov. Napriek tomu, že sa očakával tesný súboj, druhý v poradí, Patrik Groma, dokázal presvedčiť "len" 7 142 Žilinčanov. A tak Peter Fiabáne bude mať v Žiline silný mandát na to, aby od základov zmenil politickú kultúru v meste. Pretože v minulom volebnom období najmä dvojica Choma a jeho prvý viceprimátor Groma razili cestu konfliktov a ostrej konfrontácie, s vedomím, že oni majú v rukách moc. O Igorovi Chomovi môžeme iste povedať veľa dobrého. Ale faktom je, že spolupráca a hľadanie kompromisov s politickými rivalmi, medzi jeho výhody rozhodne nepatrili. A tak vládla v meste napätá atmosféra, plná politických konfliktov. Časom sa to obrátilo už aj proti niektorým novinárom a novinám. (Autor tohto textu bol toho priamym účastníkom). Choma často pri rôznych príležitostiach nezabúdal pripomenúť, ako sa s novinami súdi. Nikdy však už nepovedal, že spory prehral.

Dnes dozrel čas na politiku kompromisov a hľadania riešení pre všetkých, akú razí práve Fiabáne. Už z jeho prvých vyjadrení je jasné, že chce zmeniť spôsob komunikácie s občanmi a zároveň ich viac vtiahnuť do procesov rozhodovania. Uvidíme, či sa mu to podarí. Treba mu však pri tom držať palce. MY Žilinské noviny však nebudú len chváliť a písať oslavné ódy. Dáme novému primátorovi zopár dní (štandardne sa vyžaduje 100) a potom ho budeme rovnako razantne a nekompromisne kontrolovať, ako jeho predchodcov. Treba veriť, že on je na to pripravený a nebude potrebné stretávať sa na súdoch, ako s jeho predchodcom.