Rajskí basketbalisti zdolali hráčov Handlovej

Oporami boli Tot s Mereššom.

3. dec 2018 o 8:45 Ján Hatala

Vo dvoch kolách v uplynulom týždni boli dvakrát úspešné dva tímy – Prievidza a Spišská Nová Ves. Pravda, Spišská Nová Ves hrala oba zápasy doma s relatívne slabšími súpermi, Lučencom a Handlovou a Prievidza si po víťazstve v Lučenci poradila aj doma s Komárnom. Priaznivcov žilinských basketbalistov však po voľne PP & TV RAJ v stredu v 13. kole, pochopiteľne, najviac zaujímal dôležitý sobotňajší duel Žiliny s Handlovou. Zaplnené hľadisko videlo kvalitný, priebehom dramatický zápas, na konci ktorého si PP & TV RAJ pripísal do tabuľky siedme víťazstvo a upevnil v nej priebežné piate miesto.

PP & TV RAJ Žilina – MBK Handlová 92:77 (29:17, 49:44, 70:60).

Body Žiliny: Merešš 19, Jackson 17 (tri trojky), Tot 14, Blagojevič 14, Stanojevič 11, Dickson 10, Podhorský 4, Rožánek 3. Za Handlovú najviac Petráš 22, Čekovský 21, Halada 17. Trestné hody: 24/13 – 24/16. Fauly: 21 – 21. Trojky: 5 – 5. Rozhodcovia: Kúkelčík, Lukáč, Mlynarčík. 800 divákov. Štvrtiny: 29:17, 20:27, 21:16, 22:17.

Pred zápasom boli optimisticky naladení tréneri oboch tímov. Handlovský Peter Torda konštatoval, že jeho mužstvo má za sebou sériu prehier, no chce sa konečne odraziť a ukončiť ju. „Možno je práve teraz ten správny čas, aby každý hráč vydal zo seba nadpriemer. Doteraz to nebolo ideálne, ale príčinou boli viaceré zlé okolnosti. Treba na to zabudnúť, chceme sa pobiť o víťazstvo,“ dodal Torda. Žilinský kouč Ivan Kurilla zdôraznil, že pre jeho mužstvo bude dôležité sústrediť sa predovšetkým na výkon v defenzíve. A dodal: „Hráme doma a súperovi máme čo vracať z prvého vzájomného zápasu. Verím, že na stretnutie nastúpime s veľkou koncentráciou a na konci zápasu budeme úspešní“.

Prečítajte si tiež: Emócie, radosť, rivalita. V tomto zápase bolo všetko, tvrdí kapitán Škvarka

PP & TV RAJ začal výborne – skóre zápasu otvoril trojkou Merešš a v 4. minúte bol na ukazovateli stav 13:2! Baníci reagovali oddychovým časom, po ňom tlak domáceho tímu otupili, v 8. minúte znížili na 22:17, ale na konci úvodnej štvrtiny mala Žilina opäť dvojciferný náskok. Druhá desaťminútovka bola bohatá na osobné súboje, množstvo faulov a z nich vyplývajúcich trestných hodov – Žilina ich hádzala osem, Handlová dokonca jedenásť. Z hľadiska skóre zápasu však bolo podstatné, že hoci PP & TV RAJ v 15. minúte vyhrával 36:26, po deväťbodovej šnúre hostí v priebehu dvoch minút už len o bod, 36:35. Hostia sa presadzovali najmä cez vysokých podkošových hráčov Petráša (211 cm), Dolníka (208 cm) a reprezentanta Čekovského (216 cm).

Zápas mal podobný priebeh aj po prestávke, domáci tím sa snažil od baníkov odpútať, ale na viac ako desať bodov to nešlo, hostia zakaždým dokázali stratu znížiť. A keď sa hneď v úvode poslednej štvrtiny trojkou Petráša priblížili na päť bodov (70:65), začala dráma. V 34. minúte za stavu 74:68 si brala oddychový čas Handlová, o minútu neskôr za stavu 74:72 pre zmenu Žilina. Pokyny trénera Kurillu hráči zrealizovali na jednotku, strelecky Handlovú v závere pochovali Tot s Mereššom. Tot trojkou štyri minúty pred koncom zvýšil na 84:74 a mužstvo vo veľkom štýle zvládlo aj záverečné minúty.

Oporami v celom zápase boli Tot s Mereššom, v dôležitých pasážach zápasu brali zodpovednosť do rúk Jackson, Stanojevič, Blagojevič, Podhorský, či Dickson. Na rozdiel od predchádzajúcich zápasov sa menej darilo Rožánkovi, prísne stráženému baníkmi. Ich oporami boli podkošoví hráči a Čech Halada. Vôbec sa nepresadil srbský strelec Tresač (rozhodol zápas v Handlovej), ktorého pre zmenu úplne eliminovali Žilinčania.

Žilinský rozohrávač Oliver Tot sa stal slovenským hráčom 14. kola (14 bodov, 8 doskokov, 8 asistencií a 3 získané lopty), zaradili ho aj do ideálnej päťky hráčov kola.

Ostatné výsledky 14. kola: Inter Bratislava – Levice 79:72 (40:31), Prievidza – Komárno 86:62 (42:24), Spišská Nová Ves – Lučenec 89:65 (53:27). Voľno mal Svit.

Výsledky 13. kola: Komárno – Inter Bratislava 74:73 (33:37), Lučenec – Prievidza 59:96 (28:45), Spišská Nová Ves – Handlová 89:75 (44:37), Levice – Svit 83:64 (48:33) Žilina mala voľno.

1. Inter 12 10 2 1023:819 22

2. Levice 13 9 4 1093:955 22

3. Prievidza 12 8 4 944:855 20

4. Svit 12 8 4 1001:928 20

5. Žilina 12 7 5 1000:980 19

6. Komárno 13 5 8 1005:1060 18

7. Sp. Nová Ves 12 5 7 977:1053 17

8. Handlová 13 3 10 942:1089 16

9. Lučenec 13 1 12 909:1155 14

Program 15. kola v stredu 5. decembra: MBK Lučenec – PP & TV RAJ Žilina, Komárno – Spišská Nová Ves, Inter Bratislava – Svit, Levice – Prievidza. Handlová má voľno.

Program 16. kola v sobotu 8. decembra: PP & TV RAJ Žilina – MBK Rieker Com-Therm Komárno (športová hala Spojenej školy na Rosinskej ceste, 17.00 hod.), Spišská Nová Ves – Levice, Prievidza – Inter Bratislava, Svit – Handlová. Voľno má Lučenec.