Emócie, radosť, rivalita. V tomto zápase bolo všetko, tvrdí kapitán Škvarka

Náročný záver jesene. Po druhej Dunajskej Strede čaká Žilinčanov vedúci Slovan.

2. dec 2018 o 12:16 Dominika Mariňáková

Narodeninová torta, návrat k žltozelenej garderóbe, vydarená jeseň, ktorá dosiaľ priniesla len tri prehry. V sobotu sa na štadióne MŠK Žilina oslavovalo, klub si pripomínal výročie 110 rokov od svojho založenia. A jeho súčasní hráči netúžili po ničom väčšmi, ako zablahoželať mu s darčekom v podobe víťazstva v šlágri 17. kola Fortuna ligy.

Bolo to vidieť aj na ich výkone. Od začiatku išli naplno, rovnako sa však k stretnutiu postavil aj kvalitný súper z Dunajskej Stredy. Šance boli na oboch stranách, diváci si aj napriek zime užívali výborný zápas. Keď domáci v 40. minúte po prvý raz inkasovali, do útoku zavelil kapitán Michal Škvarka a už o tri minúty bolo vyrovnané.

„Pred zápasom sme vnímali to výročie, veď 110 rokov, to je niečo úžasné. Ale keď už som bol na rozcvičke, nevnímal som to. Sústredil som sa na zápas, chcel som si ho užiť naplno, užiť víťazne,“ prezradil po stretnutí Škvarka.

Mela v šestnástke

Tribúny aj hráčov v žltozelenom zaskočila necelých desať minút po zmene strán Dunajská Streda vedúcim gólom. Čas ubiehal a Žilinčanom sa napriek veľkej snahe nedarilo dostať loptu za chrbát brankára Jedličku. Rozhodca v závere riadneho hracieho času po viacerých zdržaniach v druhom polčase nadstavil štyri minúty. Tie strávili šošoni prevažne na súperovej polovici a pri poslednej šanci duelu dokonca takmer všetci priamo v šestnástke.

„Vtedy už sme hrali vabank. Mali sme štandardku, šli sme tam aj s brankárom, bolo to buď – alebo,“ spomína si na záver zápasu Filip Balaj. Práve vysoký útočník sa po centri od kapitána Škvarku presadil hlavičkou. „Bola tam taká mela, že to mohlo padnúť na hlavu hocikomu. Som rád, že som to bol ja, ale rovnako by som sa tešil, aj keby to bol hocikto iný. Za výkon, ktorý sme dnes podali, sme si minimálne bod zaslúžili.“

Michal Škvarka s deľbou bodov súhlasil: „Keď sa pozrieme na šance, myslím si, že remíza bola spravodlivá. Aj keď, keby sme druhý polčas začali inakšie a dali góly, zápas by sme dotiahli do víťazstva. Ale pri pohľade na šance je to zaslúžená remíza.“

So spokojnosťou hodnotil najmä celkový obraz duelu, ktorý sa fanúšikom istotne páčil: „Pre diváka to musel byť skvelý zápas. Či už pre domáceho, alebo hosťujúceho. Takto by sme futbal chceli hrať, takto si to predstavujeme, hoc nie vždy sa nám to darí. Myslím si, že aj oni sú za to vďační. Že sú tam emócie, radosť, rivalita. V tomto zápase bolo všetko.“

Desať zápasov bez prehry

Po vyrovnanom súboji chválil kapitán spoluhráčov nielen za momentálny výkon, ale i za to, čo prevádzajú počas celej jesene. „Chalani išli naplno. Musím pochváliť všetkých osemnástich, vrátane tých, čo boli na lavičke. Všetci išli naplno, makali a aspoň ten bod sme udržali.

Ani veľké mužstvá niekedy neurobia takúto sériu. Som veľmi rád, že nám sa to darí, najmä po rozpačitom úvode. Sme za to vďační. Veľká pochvala patrí celému realizačnému tímu a hráčom,“ uviedol na margo desaťzápasovej série bez prehry.

Chuť prehry futbalisti MŠK naposledy okúsili pred tromi mesiacmi, na začiatku septembra podľahli na domácej pôde Slovanu Bratislava najtesnejším rozdielom. V druhú decembrovú sobotu ich v hlavnom meste čaká odveta.

„S takýmito zápasmi (proti Dunajskej Strede, pozn. aut.) sa učíme niečo nové. Nielen mladí hráči, ale aj ja. Vieme, že zápas sa dá otočiť. Vidíme to v anglickej lige, kde sa zápasy najčastejšie vyrovnávajú či otáčajú v posledných minútach. Zápasy s Dunajskou Stredou a so Slovanom nás môžu posunúť vyššie. Aj výkonnostne, aj v tabuľke. Verím, že sa na Slovan dobre pripravíme a budeme úspešní. Sme ochotní behať a bojovať jeden za druhého. To nás od Slovanu odlišuje,“ tvrdí Škvarka.

V podobnom duchu sa vyjadril aj sobotňajší žolík z lavičky, Filip Balaj: „Podľa mňa máme vynikajúcu mentalitu. Svedčí o tom aj séria zápasov, ktoré sme neprehrali. K tomu azda slová ani netreba, za nás hovoria výkony. Do Bratislavy pôjdeme hrať našu hru. Myslím si, že keď podáme stabilný, kvalitný výkon, výsledok sa dostaví.“