O bode rozhodli v závere nadstaveného času

Filip Balaj sa stal striedajúcim žolíkom.

1. dec 2018 o 18:14 TASR

Žilinčania nastúpili na súboj o druhé miesto v tradičných žlto-zelených dresoch, pretože práve pred 110 rokmi vznikol pod Dubňom futbalový predchodca dnešného klubu MŠK.

Úvodných desať minút bolo bohatých na šance. Najskôr sa zastreľovali Žilinčania, Jedlička musel v 4. minúte zneškodniť pokus Fazlagiča, ale o chvíľu na druhej

strane pred nabiehajúcim Hercom dobre odkopol mimo šestnástky loptu Holec.

O tri minúty zakončil odrazenú loptu nebezpečne Kalmár, ale Holec predviedol dobré reflexy a jeho pokus vyrazil na roh. Hneď po ňom sa na zadnej tyči dostal k hlavičke Bayo, gólu však zabránil opäť výborný Holec. Na opačnej strane musel Mihalíkov krížny pokus vytesniť mimo pravú žrď Jedlička. Diváci sa napriek mínusovým teplotám na tribúnach nenudili a oba tímy im predvádzali veľmi dobré futbalové menu.

Žilinu mohol poslať v 23. minúte do vedenia obranca Šušnjar, ale jeho hlavička sa za Jedličku nedostala. O päť minút kopali domáci priamy kop, Mihalík namieril k pravej žrdi, ale Jedlička vytiahol ďalší výborný zákrok. Po polhodine hry našiel Mihalík spätnou prihrávkou na hranici šestnástky Škvarku, jeho pokusu z prvej

však chýbali pod brvno centimetre.

Prečítajte si tiež: Šťastné kopačky nemá, oblepuje ich však lepiacou páskou

V 40. minúte sa však hostia dočkali gólu, keď Divkovič našiel spätnou prihrávkou voľného Baya, ktorý strelou k ľavej žrdi rozradostil fanúšikov v sektore hostí. O tri

minúty však Diaz vyviezol po ľavej strane loptu, posunul ju Slukovi, ktorý prihral pred šestnástku Škvarkovi a žilinský kapitán strelou k ľavej tyči vyrovnal.

Hostia vstúpili do druhého dejstva lepšie a boli nebezpečnejší. V 53. minúte Bayo po centri od Divkoviča hlavičkoval dobre, ale Holec zachránil Žilinu od gólu. O minútu neskôr však Bayo posunul loptu na Kristophera Vidu, ktorý nechytateľne pod brvno poslal Dunajskostredčanov opäť do vedenia. Šošoni odpovedali zvýšenou aktivitou a strelami Škvarku z priamych kopov a Sluku zo strednej vzdialenosti, ktoré však hostia zblokovali na roh, alebo do bezpečia.

Žilinčania boli na lopte dominantnejší, ale do šancí sa nedostávali, navyše sa museli mať vzadu na pozore, pretože hostia hrozili nebezpečnými brejkmi. V 76. minúte aktívny Škvarka mieril dobre k ľavej žrdi, no Jedlička jeho pokus vyrazil a neskôr loptu skrotil pred nabiehajúcim Anangom. Žiline sa nedarilo proti pozornej defenzíve hostí presadiť, nepomáhali ani striedania. V 84. minúte mohol rozhodnúť opäť K. Vida, ale zblízka prekopol Holecovu bránu.

V nadstavenom čase sa domáci dostali k priamemu kopu, do šestnástky šiel na center aj brankár Holec. Škvarka poslal loptu na hlavu Balaja a ten svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o spravodlivej deľbe bodov.